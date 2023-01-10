https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html

Macron'un 'Putin paradoksu'

Macron'un 'Putin paradoksu'

Bir TV programında 'Putin gibi hoş bir insanın Ukrayna'yla savaş başlatmasının paradoks oluşturduğundan' söz eden Macron, 'Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:19+0300

2023-01-10T12:19+0300

2023-01-10T13:08+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Fransa'da otizmli gazetecilerin sunduğu Les Rencontres du Papotin isimli TV programına katılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nahoş bir adam değil diye Ukrayna'ya savaş başlatmasının hoş görülemeyeceği' mesajını verdi.Gazetecilerin Putin'le bağları dahil çeşitli konularda sorguya çektiği Macron, "Onunla böyle tanıştığınızda, nahoş biri değil. Paradoks olan bu" diyerek ekledi:"Hiçbir şey savaş çıkarmayı haklı çıkarmaz."'Vebali boynuna'Moskova ile Kiev arasındaki çatışmanın kökenlerine ilişkin kendi görüşlerini aktaran Macron, 'Putin'in asıl amacının Rus imparatorluğunun yeniden kurulması olduğunu' iddia etti. Ancak devam eden düşmanlıkların bu iddia edilen hedefe ulaşılmasına nasıl yardımcı olabileceğine değinmeyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Temel olarak, bu savaşı toprakları geri almak ve Rusya'nın çevresini bir zamanlar var olan imparatorluğa genişletmek için başlattı. Kendisi, halkı, elbette Ukrayna halkı ve hepimiz için çok ağır bir sorumluluğa girdi. Ben olayları böyle görüyorum” dedi.'Sanmayın ki Rusya yeniliyor''Rus birliklerinin bir şekilde Ukrayna'da yenilginin eşiğinde olduğu yanılgısına düşülmemesi' uyarısı da yapan Macron, 'Rus güçlerinin belirli zayiatlar vermesine rağmen, Ukrayna güçlerinin savaşta zafer elde etmenin yakınından bile geçmediğini' öne sürdü.Hem öyle hem böyleUkrayna krizine dair tutumunda ikilem sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı, bir yandan Rusya ile diyaloğa girmek gerektiğini defalarca vurgularken diğer yandan kolektif Batı'nın Rusya karşıtı duruşuna uyarak Kiev'i aktif olarak destekledi, daha geçen hafta Ukrayna'ya yeni hafif tank teslimatı sözü verdi.

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fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, ukrayna