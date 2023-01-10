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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
Macron'un 'Putin paradoksu'
Macron'un 'Putin paradoksu'
Bir TV programında 'Putin gibi hoş bir insanın Ukrayna'yla savaş başlatmasının paradoks oluşturduğundan' söz eden Macron, 'Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T12:19+0300
2023-01-10T13:08+0300
ukrayna krizi
fransa
emmanuel macron
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Fransa'da otizmli gazetecilerin sunduğu Les Rencontres du Papotin isimli TV programına katılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nahoş bir adam değil diye Ukrayna'ya savaş başlatmasının hoş görülemeyeceği' mesajını verdi.Gazetecilerin Putin'le bağları dahil çeşitli konularda sorguya çektiği Macron, "Onunla böyle tanıştığınızda, nahoş biri değil. Paradoks olan bu" diyerek ekledi:"Hiçbir şey savaş çıkarmayı haklı çıkarmaz."'Vebali boynuna'Moskova ile Kiev arasındaki çatışmanın kökenlerine ilişkin kendi görüşlerini aktaran Macron, 'Putin'in asıl amacının Rus imparatorluğunun yeniden kurulması olduğunu' iddia etti. Ancak devam eden düşmanlıkların bu iddia edilen hedefe ulaşılmasına nasıl yardımcı olabileceğine değinmeyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Temel olarak, bu savaşı toprakları geri almak ve Rusya'nın çevresini bir zamanlar var olan imparatorluğa genişletmek için başlattı. Kendisi, halkı, elbette Ukrayna halkı ve hepimiz için çok ağır bir sorumluluğa girdi. Ben olayları böyle görüyorum” dedi.'Sanmayın ki Rusya yeniliyor''Rus birliklerinin bir şekilde Ukrayna'da yenilginin eşiğinde olduğu yanılgısına düşülmemesi' uyarısı da yapan Macron, 'Rus güçlerinin belirli zayiatlar vermesine rağmen, Ukrayna güçlerinin savaşta zafer elde etmenin yakınından bile geçmediğini' öne sürdü.Hem öyle hem böyleUkrayna krizine dair tutumunda ikilem sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı, bir yandan Rusya ile diyaloğa girmek gerektiğini defalarca vurgularken diğer yandan kolektif Batı'nın Rusya karşıtı duruşuna uyarak Kiev'i aktif olarak destekledi, daha geçen hafta Ukrayna'ya yeni hafif tank teslimatı sözü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221222/macron-muzakereleri-sadece-cinlilerin-ve-turklerin-yurutmesini-istemiyorum-1064873304.html
https://sputniknews.com.tr/20221204/macrondan-rusyanin-guvenlik-garantilerini-avrupanin-yeni-guvenlik-mimarisine-dahil-etme-cagrisi-1064144805.html
https://sputniknews.com.tr/20221214/merkel-de-itiraf-etmisti-minsk-anlasmasi-batinin-oyalama-taktigi-miydi-1064590066.html
https://sputniknews.com.tr/20221229/merkel-duymazliktan-gelenler-icin-tekrarladi-minsk-anlasmalarinin-amaci-kieve-zaman-kazandirmakti-1065157549.html
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fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, ukrayna
fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, ukrayna

Macron'un 'Putin paradoksu'

12:19 10.01.2023 (güncellendi: 13:08 10.01.2023)
© Пресс-служба Президента РФ / Multimedya arşivine gidinKremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı
Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Пресс-служба Президента РФ
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Bir TV programında 'Putin gibi hoş bir insanın Ukrayna'yla savaş başlatmasının paradoks oluşturduğundan' söz eden Macron, 'Putin'in Rus imparatorluğunu yeniden tesis etmeye çalıştığını' iddia ederken 'Ukrayna güçlerinin savaşta zafer elde etmenin yanından bile geçmediği' uyarısını yaptı.
Fransa'da otizmli gazetecilerin sunduğu Les Rencontres du Papotin isimli TV programına katılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nahoş bir adam değil diye Ukrayna'ya savaş başlatmasının hoş görülemeyeceği' mesajını verdi.
Gazetecilerin Putin'le bağları dahil çeşitli konularda sorguya çektiği Macron, "Onunla böyle tanıştığınızda, nahoş biri değil. Paradoks olan bu" diyerek ekledi:
"Hiçbir şey savaş çıkarmayı haklı çıkarmaz."

'Vebali boynuna'

Moskova ile Kiev arasındaki çatışmanın kökenlerine ilişkin kendi görüşlerini aktaran Macron, 'Putin'in asıl amacının Rus imparatorluğunun yeniden kurulması olduğunu' iddia etti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
Ukrayna krizi
Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum
22 Aralık 2022, 14:36
Ancak devam eden düşmanlıkların bu iddia edilen hedefe ulaşılmasına nasıl yardımcı olabileceğine değinmeyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Temel olarak, bu savaşı toprakları geri almak ve Rusya'nın çevresini bir zamanlar var olan imparatorluğa genişletmek için başlattı. Kendisi, halkı, elbette Ukrayna halkı ve hepimiz için çok ağır bir sorumluluğa girdi. Ben olayları böyle görüyorum” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı
4 Aralık 2022, 18:19

'Sanmayın ki Rusya yeniliyor'

'Rus birliklerinin bir şekilde Ukrayna'da yenilginin eşiğinde olduğu yanılgısına düşülmemesi' uyarısı da yapan Macron, 'Rus güçlerinin belirli zayiatlar vermesine rağmen, Ukrayna güçlerinin savaşta zafer elde etmenin yakınından bile geçmediğini' öne sürdü.
Ukrayna - Donbass - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
Ukrayna krizi
Merkel de itiraf etmişti: Minsk anlaşması Batı’nın oyalama taktiği miydi?
14 Aralık 2022, 18:37

Hem öyle hem böyle

Ukrayna krizine dair tutumunda ikilem sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı, bir yandan Rusya ile diyaloğa girmek gerektiğini defalarca vurgularken diğer yandan kolektif Batı'nın Rusya karşıtı duruşuna uyarak Kiev'i aktif olarak destekledi, daha geçen hafta Ukrayna'ya yeni hafif tank teslimatı sözü verdi.
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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29 Aralık 2022, 11:19
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