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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/macrondan-rusyanin-guvenlik-garantilerini-avrupanin-yeni-guvenlik-mimarisine-dahil-etme-cagrisi-1064144805.html
Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı
Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T18:19+0300
2022-12-04T18:19+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
emmanuel macron
güvenlik
garanti
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Fransız TF1 televizyonuna konuşan Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini gerektiğini söyledi.Fransız lider, söz konusu açıklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yaklaştığına ve Moskova için tehdit oluşturacak silahlar konuşlandırdığına dair açıklaması ile ilgili olduğuna işaret etti.Bu konunun Ukrayna’daki barışın tesis edilmesi ile ilgili görüşmeler bağlamında tartışılacağına dikkat çeken Macron, “Bundan sonra ne yapmaya hazır olduğumuzu, müttefiklerimizi, ittifaka üye ülkeleri nasıl koruyacağımızı ve aynı zamanda müzakere masasına döndüğünde Rusya'ya güvenliği için garantileri nasıl sunacağımızı düşünmemiz gerekiyor” vurgusunu yaptı.
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rusya, fransa, emmanuel macron, güvenlik, garanti
rusya, fransa, emmanuel macron, güvenlik, garanti

Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı

18:19 04.12.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini gerektiğini belirtti.
Fransız TF1 televizyonuna konuşan Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini gerektiğini söyledi.
Fransız lider, söz konusu açıklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yaklaştığına ve Moskova için tehdit oluşturacak silahlar konuşlandırdığına dair açıklaması ile ilgili olduğuna işaret etti.
Bu konunun Ukrayna’daki barışın tesis edilmesi ile ilgili görüşmeler bağlamında tartışılacağına dikkat çeken Macron, “Bundan sonra ne yapmaya hazır olduğumuzu, müttefiklerimizi, ittifaka üye ülkeleri nasıl koruyacağımızı ve aynı zamanda müzakere masasına döndüğünde Rusya'ya güvenliği için garantileri nasıl sunacağımızı düşünmemiz gerekiyor” vurgusunu yaptı.
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