https://sputniknews.com.tr/20221204/macrondan-rusyanin-guvenlik-garantilerini-avrupanin-yeni-guvenlik-mimarisine-dahil-etme-cagrisi-1064144805.html

Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı

Macron’dan Rusya'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dahil etme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T18:19+0300

2022-12-04T18:19+0300

2022-12-04T18:19+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

emmanuel macron

güvenlik

garanti

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Fransız TF1 televizyonuna konuşan Macron, Ukrayna'da barışın geri gelmesinden sonra Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin Moskova’ya yönelik garantileri içermesini gerektiğini söyledi.Fransız lider, söz konusu açıklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yaklaştığına ve Moskova için tehdit oluşturacak silahlar konuşlandırdığına dair açıklaması ile ilgili olduğuna işaret etti.Bu konunun Ukrayna’daki barışın tesis edilmesi ile ilgili görüşmeler bağlamında tartışılacağına dikkat çeken Macron, “Bundan sonra ne yapmaya hazır olduğumuzu, müttefiklerimizi, ittifaka üye ülkeleri nasıl koruyacağımızı ve aynı zamanda müzakere masasına döndüğünde Rusya'ya güvenliği için garantileri nasıl sunacağımızı düşünmemiz gerekiyor” vurgusunu yaptı.

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rusya, fransa, emmanuel macron, güvenlik, garanti