https://sputniknews.com.tr/20221222/macron-muzakereleri-sadece-cinlilerin-ve-turklerin-yurutmesini-istemiyorum-1064873304.html

Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum

Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve kendi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T14:36+0300

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ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

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avrupa

güvenlik

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı' sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.Wall Street Journal gazetesinin haberine göre daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır" dedi.'Bana ahlak dersi verenler müzakere masasında kimin olacağını açıklasın'Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade eden Fransa lideri, ayrıca "Bana ahlak dersleri veren tüm Avrupalılar ve Batılılar, müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı" değerlendirmesini yaptı.Macron, "Bana gelince, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum" diye konuştu.

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