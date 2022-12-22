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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/macron-muzakereleri-sadece-cinlilerin-ve-turklerin-yurutmesini-istemiyorum-1064873304.html
Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum
Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve kendi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T14:36+0300
2022-12-22T14:38+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
nato
avrupa
güvenlik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı' sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.Wall Street Journal gazetesinin haberine göre daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır" dedi.'Bana ahlak dersi verenler müzakere masasında kimin olacağını açıklasın'Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade eden Fransa lideri, ayrıca "Bana ahlak dersleri veren tüm Avrupalılar ve Batılılar, müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı" değerlendirmesini yaptı.Macron, "Bana gelince, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum" diye konuştu.
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emmanuel macron, fransa, nato, avrupa, güvenlik
emmanuel macron, fransa, nato, avrupa, güvenlik

Macron: Rusya ile müzakereleri sadece Çinlilerin ve Türklerin yürütmesini istemiyorum

14:36 22.12.2022 (güncellendi: 14:38 22.12.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve kendi savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı' sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır" dedi.

'Bana ahlak dersi verenler müzakere masasında kimin olacağını açıklasın'

Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade eden Fransa lideri, ayrıca "Bana ahlak dersleri veren tüm Avrupalılar ve Batılılar, müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı" değerlendirmesini yaptı.
Macron, "Bana gelince, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum" diye konuştu.
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