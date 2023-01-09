https://sputniknews.com.tr/20230109/ukraynanin-ortaya-attigi-kore-senaryosu-iddiasina-kremlinden-yalanlama-1065546192.html

Ukrayna'nın ortaya attığı 'Kore senaryosu' iddiasına Kremlin'den yalanlama

Ukrayna'nın ortaya attığı 'Kore senaryosu' iddiasına Kremlin'den yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da çözüm için Kiev'e Kuzey ve Güney Kore arasındaki ihtilafın sonlanması için uygulanan 'Kore senaryosunu'... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T13:30+0300

2023-01-09T13:30+0300

2023-01-09T14:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

kore

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin bu konuyla ilgili soruları karşısında bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Peskov, "Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bu, yeni bir yalan haber" dedi.'Kore senaryosu' iddiası, ilk olarak Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından gündeme getirilmişti. Ukrayna basınına açıklama yapan Danilov, Kore Savaşı sonunda Kuzey ve Güney Kore arasında 38. paralel esas alınarak oluşturulan ve çatışmaları durduran 'sınır senaryosu'nun Rusya tarafından masaya getirilebileceğini kaydetmişti.Daha sonra Ukrayna basınındaki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'ın söz konusu senaryoyu Avrupalı siyasetçilerle istişare ettiği öne sürülmüştü.'Seferberliğin devam ettiği iddialarına itibar etmeyin'Telegram kanallarında yer alan ve Rusya'da kısmi seferberlik çalışmalarının devam ettiğinin öne sürüldüğü paylaşımlar da basın toplantısında gündeme getirildi.Telegram kanallarındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Peskov, "Birinci bilgi kaynağı, Rusya Devlet Başkanı'nın başında bulunduğu hükümettir. Telegram kanallarını abartmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.'Fransız AMX-10RC tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatı hiçbir şeyi değiştirmez'Peskov, Fransa'nın Ukrayna'ya AMX-10RC tipi tekerlekli tankları tedarik etmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve özel askeri harekatın gidişatını bozamayacağını vurguladı.Sözcü, "Fransa'nın kararını konuşmanın anlamlı olduğunu sanmıyorum. Hem kolektif Avrupa hem de NATO ve ABD'nin, silah tedarikleri yoluyla Ukrayna'ya onlarca milyar dolar pompaladığını biliyoruz. Bu sevkiyatlar, ilkesel olarak hiçbir şeyi değiştiremez ve değiştiremeyecek. Aksine bu sevkiyatlar, Ukrayna halkının acılarını artırabilir ve uzatabilir. Özel askeri harekat sürecini bozamaz" diye konuştu.Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünü vermişti. Böylelikle Paris, Ukrayna'ya hafif tank tedarik etmeyi kabul eden ilk Batı ülkesi olmuştu.Fransa yapımı ağır zırhlı otomobil olan AMX-10RC, tekerlekli tank olarak da lanse ediliyor.'Brezilya'daki baskınları kınıyoruz'Bu arada Peskov, Brezilya'da hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri tarafından gerçekleştirilen baskınları kınadı."Elbette, kargaşaları kışkırtanların eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı mutlak şekilde destekliyoruz, onun ülkede düzeni ve hukuku yeniden sağlamayı amaçlayan eylemlerini destekliyoruz" diyen Peskov, Lula da Silva'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarını çok değerli bulduklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230108/ukrayna-rusya-cozum-icin-kore-senaryosu-onerebilir--1065518936.html

https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html

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