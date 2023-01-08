https://sputniknews.com.tr/20230108/ukrayna-rusya-cozum-icin-kore-senaryosu-onerebilir--1065518936.html
Ukrayna: Rusya çözüm için 'Kore senaryosu' önerebilir
Ukrayna: Rusya çözüm için 'Kore senaryosu' önerebilir
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için Kiev'e Kuzey ve Güney Kore arasındaki ihtilafın... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T15:08+0300
2023-01-08T15:08+0300
2023-01-08T15:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kore
aleksey danilov
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29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan toplantının sonucunda Rusya'yla anlaşma imzalamaya yaklaşan ancak daha sonra Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşan Ukrayna tarafından olası çözüme ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna basınına açıklama yapan Danilov, Kore Savaşı sonunda Kuzey ve Güney Kore arasında 38. paralel esas alınarak oluşturulan ve çatışmaları durduran 'sınır senaryosu'nun Rusya tarafından masaya getirilebileceğini kaydetti. Danilov, "Şu anda bize Kore seçeneğini öneriyorlar. Sözde '38. paralel'. Buradaki Ukraynalılar böyledir, ama oradaki Ukraynalılar öyle değildir. Şu anda Ruslar, istedikleri her şeyi ortaya koyabilir. Bize sunabilecekleri seçeneklerden birinin '38. paralel' olduğunu kesin olarak biliyorum" dedi. 38. paralel nihai çözüm olmadı, tartışmalar hala sürüyor BM'nin Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor. Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek karasularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.
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ukrayna, rusya, kore, aleksey danilov
ukrayna, rusya, kore, aleksey danilov
Ukrayna: Rusya çözüm için 'Kore senaryosu' önerebilir
15:08 08.01.2023 (güncellendi: 15:10 08.01.2023) Abone ol
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için Kiev'e Kuzey ve Güney Kore arasındaki ihtilafın sonlanması için uygulanan 'Kore senaryosunu' önerebileceğini öne sürdü.
29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan toplantının sonucunda Rusya'yla anlaşma imzalamaya yaklaşan ancak daha sonra Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşan Ukrayna tarafından olası çözüme ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Ukrayna basınına açıklama yapan Danilov, Kore Savaşı sonunda Kuzey ve Güney Kore arasında 38. paralel esas alınarak oluşturulan ve çatışmaları durduran 'sınır senaryosu'nun Rusya tarafından masaya getirilebileceğini kaydetti.
Danilov, "Şu anda bize Kore seçeneğini öneriyorlar. Sözde '38. paralel'. Buradaki Ukraynalılar böyledir, ama oradaki Ukraynalılar öyle değildir. Şu anda Ruslar, istedikleri her şeyi ortaya koyabilir. Bize sunabilecekleri seçeneklerden birinin '38. paralel' olduğunu kesin olarak biliyorum" dedi.
38. paralel nihai çözüm olmadı, tartışmalar hala sürüyor
BM'nin Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor. Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek karasularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.