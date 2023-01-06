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https://sputniknews.com.tr/20230106/ilo-esnek-calisma-saatleri-is-dunyasinin-yararina-1065459932.html
ILO: Esnek çalışma saatleri iş dünyasının yararına
ILO: Esnek çalışma saatleri iş dünyasının yararına
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma hayatı-yaşam dengeleriyle ilgili yayımladığı ilk raporda esnek çalışma saatlerinin... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T15:44+0300
2023-01-06T16:39+0300
ekonomi
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
birleşmiş milletler (bm)
rapor
esnek çalışma
uzaktan çalışma
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ILO raporunda Kovid-19 krizi sırasında devreye sokulanlar gibi esnek çalışma düzenlemelerinin, 'çalışanlar için iyi olduğu kadar üretkenliği ve potansiyel olarak bir işletmenin kâr hanesini de artırdığı' belirtildi. Çalışma süresi, saatleri ve bunlarla ilgili düzenlemelerin hem çalışanların refahı hem de iş performansı üzerindeki etkilerini değerlendiren ILO raporunun baş yazarı Jon Messenger, şunları söyledi:"Bu rapor, Kovid-19 krizinden çıkarılan derslerin bazılarını uygular ve çalışma saatlerinin yapılandırılma şekli ve bunların toplam uzunluğunu çok dikkatli incelersek, hem iş performansını hem de çalışma-yaşam dengesini düzelterek bir kazan-kazan durumu yaratabileceğimizi gösteriyor."Rapor, 'pandemi yayılırken, hükümetlerin ve işletmelerin organizasyonları işler halde ve çalışanları istihdam altında tutmak amacıyla kullandıkları krize müdahale önlemlerini' inceledi. Ve 'çalışma saatleri azaltılan çalışanların oranlarının artmasının, istihdam kayıplarını önlemeye yardımcı olduğu' çıkarımında bulundu. 'Dünya çapında devreye sokulan işyerinin dışında internet aracılığıyla çalışmanın geniş ölçekli uygulanmasının uzaktan çalışmanın yanısıra istihdamın doğasını da büyük olasılıkla kısa vadede değiştirdiği' sonucuna vardı. 'Kovid önlemleri sayesinde işçilere nasıl, nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha fazla esneklik vermenin yalnızca onlar için değil, aynı zamanda artan üretkenlik dahil olmak üzere işletmeler için de olumlu olabileceğine dair güçlü kanıtlar elde edildiğini' söyleyen rapora göre 'esnekliğin kısıtlanması, personelin işten çıkması-işe alımı dahil olmak üzere maliyetleri artırdı'."Çalışma-yaşam dengesi politikalarının işletmelere önemli faydalar sağladığına dair önemli miktarda kanıt var" vurgusu yapan rapor, 'uzaktan çalışma ve diğer esnek çalışma düzenlemelerinin, çalışan özerkliğini teşvik ederken istihdamı korumaya yardımcı olduğunun' altını çizdi. Ancak olumsuz etkileri önlemek için 'bağlantıyı kesme hakkı' politikaları dahil olmak üzere düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten rapor, küresel iş gücündeki herkesin standart olarak günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışmadığına, üçte birinden fazlasının düzenli olarak her hafta 48 saatten fazla, yüzde 20'sinin ise haftada 35 saatten daha az çalıştığına dikkat çekti.
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uluslararası çalışma örgütü (ilo), birleşmiş milletler (bm), rapor, esnek çalışma, uzaktan çalışma
uluslararası çalışma örgütü (ilo), birleşmiş milletler (bm), rapor, esnek çalışma, uzaktan çalışma

ILO: Esnek çalışma saatleri iş dünyasının yararına

15:44 06.01.2023 (güncellendi: 16:39 06.01.2023)
© Flickr / Nenad StojkovicLaptop - dizüstü bilgisayar - yatak
Laptop - dizüstü bilgisayar - yatak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Flickr / Nenad Stojkovic
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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma hayatı-yaşam dengeleriyle ilgili yayımladığı ilk raporda esnek çalışma saatlerinin iş dünyası için iyi olduğu sonucuna vardı.
ILO raporunda Kovid-19 krizi sırasında devreye sokulanlar gibi esnek çalışma düzenlemelerinin, 'çalışanlar için iyi olduğu kadar üretkenliği ve potansiyel olarak bir işletmenin kâr hanesini de artırdığı' belirtildi.
Çalışma süresi, saatleri ve bunlarla ilgili düzenlemelerin hem çalışanların refahı hem de iş performansı üzerindeki etkilerini değerlendiren ILO raporunun baş yazarı Jon Messenger, şunları söyledi:
"Bu rapor, Kovid-19 krizinden çıkarılan derslerin bazılarını uygular ve çalışma saatlerinin yapılandırılma şekli ve bunların toplam uzunluğunu çok dikkatli incelersek, hem iş performansını hem de çalışma-yaşam dengesini düzelterek bir kazan-kazan durumu yaratabileceğimizi gösteriyor."
Rapor, 'pandemi yayılırken, hükümetlerin ve işletmelerin organizasyonları işler halde ve çalışanları istihdam altında tutmak amacıyla kullandıkları krize müdahale önlemlerini' inceledi. Ve 'çalışma saatleri azaltılan çalışanların oranlarının artmasının, istihdam kayıplarını önlemeye yardımcı olduğu' çıkarımında bulundu. 'Dünya çapında devreye sokulan işyerinin dışında internet aracılığıyla çalışmanın geniş ölçekli uygulanmasının uzaktan çalışmanın yanısıra istihdamın doğasını da büyük olasılıkla kısa vadede değiştirdiği' sonucuna vardı.
'Kovid önlemleri sayesinde işçilere nasıl, nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha fazla esneklik vermenin yalnızca onlar için değil, aynı zamanda artan üretkenlik dahil olmak üzere işletmeler için de olumlu olabileceğine dair güçlü kanıtlar elde edildiğini' söyleyen rapora göre 'esnekliğin kısıtlanması, personelin işten çıkması-işe alımı dahil olmak üzere maliyetleri artırdı'.
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"Çalışma-yaşam dengesi politikalarının işletmelere önemli faydalar sağladığına dair önemli miktarda kanıt var" vurgusu yapan rapor, 'uzaktan çalışma ve diğer esnek çalışma düzenlemelerinin, çalışan özerkliğini teşvik ederken istihdamı korumaya yardımcı olduğunun' altını çizdi.
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Ancak olumsuz etkileri önlemek için 'bağlantıyı kesme hakkı' politikaları dahil olmak üzere düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten rapor, küresel iş gücündeki herkesin standart olarak günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışmadığına, üçte birinden fazlasının düzenli olarak her hafta 48 saatten fazla, yüzde 20'sinin ise haftada 35 saatten daha az çalıştığına dikkat çekti.
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