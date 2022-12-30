Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221230/arastirma-uzaktan-calisanlar-eskiye-nazaran-daha-fazla-calisiyor-1065217349.html
Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor
Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerle günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen uzaktan çalışma düzeni, işverenler tarafından işten kaytarmakla... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T14:43+0300
2022-12-30T14:53+0300
yaşam
koronavirüs
uzaktan çalışma
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445386_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b888c5975a6ed7b2c28880b91a02e0a.jpg
Yapılan bir araştırma, sıklıkla işten kaytarmakla ilişkilendirilen evden çalışma düzeninin çalışanların iş arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmasını ve daha fazla toplantıya girmesini gerektirdiğini ortaya koydu.Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, evden çalışan kişilerin sanıldığının aksine, iş arkadaşlarıyla salgından öncekine nazaran daha fazla iletişim haline girdiğini tespit etti. 'Salgından önce haftada 5 olan toplantı sayısı, şimdi 8 oldu'Uzaktan çalışma sistemine getirilen eleştiriler ve bu düzen nedeniyle iş ortamının kopuk hale geldiği yönündeki endişeleri mercek altına alan araştırmacılar, 2022 yılında uzaktan çalışanların salgının başladığı 2020 yılına oranla yüzde 59 daha fazla toplantıya katıldığını bildirdi. Elde edilen verilere göre evden çalışan bir işçi, salgından önce haftada ortalama 5 toplantıya katılırken, bu sayı 2022'de 8 toplantıya yükseldi. 'Planlanmamış toplantıların oranı, yüzde 17'den yüzde 66'ya yükseldi'Çalışma kalıpları da yeni düzenle birlikte büyük ölçüde daha kendiliğinden hale geldi. Araştırmaya göre, 2020 ile 2022 arasında planlanmamış bire bir toplantıların oranı yüzde 17'den yüzde 66'ya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, planlanmış toplantılar eski sıklığıyla devam ederken, planlanmamış toplantılarda artış gözlendi.'Toplantıların süresi kısaldı, birebir toplantılar arttı'Araştırmacılar ayrıca, uzaktan çalışma sisteminde toplantı sürelerinin de yüzde 25 kısaldığını ortaya koydu. Buna göre salgından önce ortalama 43 dakika süren toplantıların süresi, uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığı 2022 yılında 33 dakikaya düştü. Toplantılara katılan kişi sayısı yarı yarıya azalırken, bu azalmada etkili olan en önemli faktörün birebir toplantıların oranındaki artış olduğu belirtildi. Salgın öncesinde toplantılara ortalama 20 çalışan katılırken, bu sayı 2022'de 10 oldu.'Çalışanlar yüz yüze etkileşim kayıplarını, uzaktan yaptıkları doğaçlama toplantılarla telafi etti'Araştırmaya ilişkin veriler, dünyanın çeşitli yerlerinden 10 büyük kuruluşta görevli ve Zoom, Microsoft Teams, ve WebEx gibi platformlar üzerinden uzaktan çalışma sistemiyle işlerine devam eden işçilerden toplandı. McCombs İşletme Okulu'nda yardımcı doçentlik yapan Andrew Brodsky, verilerin evden çalışmanın çalışanları daha az meşgul ettiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü söylüyor:
https://sputniknews.com.tr/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445386_114:0:1314:900_1920x0_80_0_0_34f36b951da1e3a112ceda40d0a97324.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, uzaktan çalışma, toplantı
koronavirüs, uzaktan çalışma, toplantı

Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor

14:43 30.12.2022 (güncellendi: 14:53 30.12.2022)
© AAEvden çalışma
Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerle günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen uzaktan çalışma düzeni, işverenler tarafından işten kaytarmakla ilişkilendirilse de yapılan bir araştırma çalışanların eskisine nazaran daha fazla toplantıya katılmasını gerekli kıldığını gösterdi.
Yapılan bir araştırma, sıklıkla işten kaytarmakla ilişkilendirilen evden çalışma düzeninin çalışanların iş arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmasını ve daha fazla toplantıya girmesini gerektirdiğini ortaya koydu.
Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, evden çalışan kişilerin sanıldığının aksine, iş arkadaşlarıyla salgından öncekine nazaran daha fazla iletişim haline girdiğini tespit etti.

'Salgından önce haftada 5 olan toplantı sayısı, şimdi 8 oldu'

Uzaktan çalışma sistemine getirilen eleştiriler ve bu düzen nedeniyle iş ortamının kopuk hale geldiği yönündeki endişeleri mercek altına alan araştırmacılar, 2022 yılında uzaktan çalışanların salgının başladığı 2020 yılına oranla yüzde 59 daha fazla toplantıya katıldığını bildirdi. Elde edilen verilere göre evden çalışan bir işçi, salgından önce haftada ortalama 5 toplantıya katılırken, bu sayı 2022'de 8 toplantıya yükseldi.

'Planlanmamış toplantıların oranı, yüzde 17'den yüzde 66'ya yükseldi'

Çalışma kalıpları da yeni düzenle birlikte büyük ölçüde daha kendiliğinden hale geldi. Araştırmaya göre, 2020 ile 2022 arasında planlanmamış bire bir toplantıların oranı yüzde 17'den yüzde 66'ya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, planlanmış toplantılar eski sıklığıyla devam ederken, planlanmamış toplantılarda artış gözlendi.

'Toplantıların süresi kısaldı, birebir toplantılar arttı'

Araştırmacılar ayrıca, uzaktan çalışma sisteminde toplantı sürelerinin de yüzde 25 kısaldığını ortaya koydu. Buna göre salgından önce ortalama 43 dakika süren toplantıların süresi, uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığı 2022 yılında 33 dakikaya düştü.
Toplantılara katılan kişi sayısı yarı yarıya azalırken, bu azalmada etkili olan en önemli faktörün birebir toplantıların oranındaki artış olduğu belirtildi. Salgın öncesinde toplantılara ortalama 20 çalışan katılırken, bu sayı 2022'de 10 oldu.

'Çalışanlar yüz yüze etkileşim kayıplarını, uzaktan yaptıkları doğaçlama toplantılarla telafi etti'

Araştırmaya ilişkin veriler, dünyanın çeşitli yerlerinden 10 büyük kuruluşta görevli ve Zoom, Microsoft Teams, ve WebEx gibi platformlar üzerinden uzaktan çalışma sistemiyle işlerine devam eden işçilerden toplandı.
McCombs İşletme Okulu'nda yardımcı doçentlik yapan Andrew Brodsky, verilerin evden çalışmanın çalışanları daha az meşgul ettiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü söylüyor:

"Uzaktan çalışanlar işleriyle daha az meşgul değiller, aksine -en azından toplantılarla ilgili olarak- meslektaşlarıyla daha fazla iletişim halinde oluyorlar. ... Çalışanların yüz yüze gerçekleşen gelişigüzel ve spontane zengin iletişimleri artık yapamıyor olmasına dair endişeler olsa da, elde edilen bu bulgular uzaktan çalışanların bu etkileşimlerin kaybını uzaktan doğaçlama toplantılar yaparak telafi edebildiğini gösteriyor."

İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
KORONAVİRÜS
Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin
4 Ocak, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала