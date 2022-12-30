https://sputniknews.com.tr/20221230/arastirma-uzaktan-calisanlar-eskiye-nazaran-daha-fazla-calisiyor-1065217349.html

Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor

Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerle günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen uzaktan çalışma düzeni, işverenler tarafından işten kaytarmakla... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T14:43+0300

2022-12-30T14:43+0300

2022-12-30T14:53+0300

yaşam

koronavirüs

uzaktan çalışma

toplantı

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Yapılan bir araştırma, sıklıkla işten kaytarmakla ilişkilendirilen evden çalışma düzeninin çalışanların iş arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmasını ve daha fazla toplantıya girmesini gerektirdiğini ortaya koydu.Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, evden çalışan kişilerin sanıldığının aksine, iş arkadaşlarıyla salgından öncekine nazaran daha fazla iletişim haline girdiğini tespit etti. 'Salgından önce haftada 5 olan toplantı sayısı, şimdi 8 oldu'Uzaktan çalışma sistemine getirilen eleştiriler ve bu düzen nedeniyle iş ortamının kopuk hale geldiği yönündeki endişeleri mercek altına alan araştırmacılar, 2022 yılında uzaktan çalışanların salgının başladığı 2020 yılına oranla yüzde 59 daha fazla toplantıya katıldığını bildirdi. Elde edilen verilere göre evden çalışan bir işçi, salgından önce haftada ortalama 5 toplantıya katılırken, bu sayı 2022'de 8 toplantıya yükseldi. 'Planlanmamış toplantıların oranı, yüzde 17'den yüzde 66'ya yükseldi'Çalışma kalıpları da yeni düzenle birlikte büyük ölçüde daha kendiliğinden hale geldi. Araştırmaya göre, 2020 ile 2022 arasında planlanmamış bire bir toplantıların oranı yüzde 17'den yüzde 66'ya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, planlanmış toplantılar eski sıklığıyla devam ederken, planlanmamış toplantılarda artış gözlendi.'Toplantıların süresi kısaldı, birebir toplantılar arttı'Araştırmacılar ayrıca, uzaktan çalışma sisteminde toplantı sürelerinin de yüzde 25 kısaldığını ortaya koydu. Buna göre salgından önce ortalama 43 dakika süren toplantıların süresi, uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığı 2022 yılında 33 dakikaya düştü. Toplantılara katılan kişi sayısı yarı yarıya azalırken, bu azalmada etkili olan en önemli faktörün birebir toplantıların oranındaki artış olduğu belirtildi. Salgın öncesinde toplantılara ortalama 20 çalışan katılırken, bu sayı 2022'de 10 oldu.'Çalışanlar yüz yüze etkileşim kayıplarını, uzaktan yaptıkları doğaçlama toplantılarla telafi etti'Araştırmaya ilişkin veriler, dünyanın çeşitli yerlerinden 10 büyük kuruluşta görevli ve Zoom, Microsoft Teams, ve WebEx gibi platformlar üzerinden uzaktan çalışma sistemiyle işlerine devam eden işçilerden toplandı. McCombs İşletme Okulu'nda yardımcı doçentlik yapan Andrew Brodsky, verilerin evden çalışmanın çalışanları daha az meşgul ettiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü söylüyor:

https://sputniknews.com.tr/20220104/halk-sagligi-uzmani-ortayli-imkani-olan-herkes-uzaktan-calismaya-gecsin-1052381172.html

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koronavirüs, uzaktan çalışma, toplantı