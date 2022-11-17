Twitter'da yol ayrımı: Musk'tan 'Ya uzun saatler yoğun çalışmayı kabul edin ya da terk edin' resti
12:43 17.11.2022 (güncellendi: 14:29 17.11.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYElon Musk - Twitter
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Twitter çalışanlarına yeni patron Elon Musk'tan "Ya yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmayı taahhüt edin ya da gidin" talimatı geldi. Musk'ın daha önce Tesla ve Space X çalışanlarına gönderdiği, şimdi de Twitter çalışanlarına postaladığı 'çılgın verimlilik' için yapılması gerekenlerle ilgili talimatları da sosyal medyaya sızdı.
Washington Post'un haberine göre personele gönderdiği e-postada 'Twitter'da kalmak istiyorlarsa, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışma taahhüdünde bulunmayı kabul etmeleri gerektiğini' söyleyen Elon Musk, bugün itibarıyla taahhüt bildirmeyenlere 3 aylık kıdem tazminatı verileceğini belirtti.
'Ekstrem hardkor olacağız'
The Guardian'ın haberine göre Musk e-postada "Twitter'ın başarısı için ekstrem hardkor olunması gerekecek. Bu, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak anlamına gelecek. Yalnızca olağanüstü performans geçer not alacak" dedi.
Here’s the text of the email Musk sent to Twitter staff overnight.— Donie O'Sullivan (@donie) November 16, 2022
Those who don’t commit to being “extremely hardcore” by 5pm ET today must leave the company. ‼️
Story: https://t.co/expt0d63dH pic.twitter.com/C8VDjRBvk1
Çalışanlara 'yeni Twitter'ın bir parçası olmak' istiyorlarsa bugün yerel saatle 17:00'ye kadar tıklamaları gereken bir bağlantı gönderen Musk, "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılma çabalarınız için teşekkür ederiz" diye ekledi.
Dünyanın en zengin kişisi, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamladıktan sonra çalışanların yarısının işten çıkarılacağını duyurmuştu.
'Şirketin günde 4 milyon dolar kaybetmesinden ötürü masraflarda kesintiden, dolayısıyla işten çıkarmalardan başka seçeneği olmadığını' savunan Musk, gelirlerde büyük düşüşten kendisinin yönetimindeki Twitter'a reklam verilmesinin durdurulması için baskı uygulayan STK ve aktivist grupları sorumlu tutuyor.
Geçen hafta Twitter çalışanlarına uzaktan çalışmanın sona ereceğini bildirirken ofiste haftada en az 40 saat çalışma beklediğini belirten Musk, 'zor zamanların geleceği' uyarısı yaparken, 'küresel ekonomideki yavaşlamanın Twitter'ın reklam gelirlerini vuracağına dair acı gerçeği tatlandırmanın bir yolu olmadığı' mesajını verdi.
'Acısını çalışanlardan çıkarıyor'
BBC'ye konuşan teknoloji yatırımcısı Sarah Kunst, 'Musk'ın devralmasıyla sosyal medya şirketinin borçlu konuma düştüğü, Musk'ın davranışlarının reklamverenlerin dur düğmesine basmasına yol açtığı, şimdi Musk'ın bunun acısını çalışanlardan çıkarmaya çalıştığı' eleştirisini getirdi.
Elon Musk tells Twitter staff to work long hours or leave https://t.co/r0EFzNK6XP— BBC News (World) (@BBCWorld) November 16, 2022
Çalışanların sözleşmelerini tek taraflı değiştirebilir mi?
Çalışma saatleriyle ilgili dayatmanın gerçekte ne kadar uygulanabilir olduğunun soru işareti oluşturduğunu belirten Kunst, "Halihazırda sizin için çalışan personele bir e-posta gönderip iş sözleşmelerini tek taraflı olarak değiştirebilir misiniz? Bunu ileride göreceğiz" dedi.
Toplu halde işten ayrılırlarsa ne olacak?
Twitter'da çalışan herkes Musk'ın işten ayrılma teklifini bir anda kabul etmeye karar verirse, sosyal medya platformunun kısa vadede nasıl işleyebileceğini öngörmek zor.
Herkes kendisi kadar çok çalışsın istiyor
Tesla ile Space X'in kurucusu ve CEO'su olarak dünyanın en zengin kişisi unvanını edindikten sonra Twitter'ı alan Musk, haftada 100 saatten fazla çalıştığını, bazen fabrikada, ofiste uyuduğunu söyleyip bunu personelinden de istiyor.
Yönetim felsefesi
Musk'ın yönetim felsefesi, iyi ve orta derecede motive çok sayıda çalışan yerine kendisinin yaptığı şeye tamamen inanan, yüksek motivasyonlu ve çok yetenekli çalışanlardan oluşan küçük grupları biraraya getirmeye dayanıyor.
'Verimlilik için yapılacaklar' talimatı
Bu arada Musk'ın daha önce Tesla ve Space X çalışanlarına gönderdiği, şimdi de Twitter çalışanlarına postaladığı 'çılgın verimlilik' için yapılması gerekenlerle ilgili talimatları sosyal medyaya sızdı.
You blurred out the actual text just so that you could make a thread out of it? Wow. So much for communicating via the shortest path.— Amogh Vaishampayan (@amogh42) November 16, 2022
Here's the actual screenshot so that everyone can read Elon's words directly. And if anyone wants a transcript - https://t.co/UHobM0M5fL pic.twitter.com/tLOoISbbhG
Ana hatlarıyla şöyle:
1. Toplantı sıklığını azaltın.
2. Değerli olmayan toplantılardan çıkın, zamanınızı boşa harcamayın.
3. Etkili iletişim kurmanın en iyi yolu, söylemek istediğiniz konusunda doğrudan olmaktır. Yani nesneler, yazılımlar veya işlemler için kısaltmalar veya anlamsız kelimeler kullanmayın.
4. İletişim kurmak için emir-komuta zincirine başvurmayın. İletişim işi bitirmek için gerekli en kısa yoldan gitmeli. Komuta zinciri üzerinden iletişimi dayatmaya çalışan herhangi bir yönetici, kısa süre sonra kendisini başka bir yerde çalışırken bulacaktır.
5. Sağduyunuzu kullanın.
6. Büyük toplantılardan kaçının.