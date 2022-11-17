https://sputniknews.com.tr/20221117/twitterda-yol-ayrimi-musktan-ya-uzun-saatler-yogun-calismayi-kabul-edin-ya-da-terk-edin-resti-1063553549.html

Twitter'da yol ayrımı: Musk'tan 'Ya uzun saatler yoğun çalışmayı kabul edin ya da terk edin' resti

Twitter'da yol ayrımı: Musk'tan 'Ya uzun saatler yoğun çalışmayı kabul edin ya da terk edin' resti

Twitter çalışanlarına yeni patron Elon Musk'tan "Ya yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmayı taahhüt edin ya da gidin" talimatı geldi. Musk'ın daha önce Tesla... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T12:43+0300

2022-11-17T12:43+0300

2022-11-17T14:29+0300

dünya

elon musk

twitter

çalışan

personel

verimlilik

emir

talimat

e-posta

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Washington Post'un haberine göre personele gönderdiği e-postada 'Twitter'da kalmak istiyorlarsa, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışma taahhüdünde bulunmayı kabul etmeleri gerektiğini' söyleyen Elon Musk, bugün itibarıyla taahhüt bildirmeyenlere 3 aylık kıdem tazminatı verileceğini belirtti. 'Ekstrem hardkor olacağız'The Guardian'ın haberine göre Musk e-postada "Twitter'ın başarısı için ekstrem hardkor olunması gerekecek. Bu, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak anlamına gelecek. Yalnızca olağanüstü performans geçer not alacak" dedi.Çalışanlara 'yeni Twitter'ın bir parçası olmak' istiyorlarsa bugün yerel saatle 17:00'ye kadar tıklamaları gereken bir bağlantı gönderen Musk, "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılma çabalarınız için teşekkür ederiz" diye ekledi.Dünyanın en zengin kişisi, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamladıktan sonra çalışanların yarısının işten çıkarılacağını duyurmuştu. 'Şirketin günde 4 milyon dolar kaybetmesinden ötürü masraflarda kesintiden, dolayısıyla işten çıkarmalardan başka seçeneği olmadığını' savunan Musk, gelirlerde büyük düşüşten kendisinin yönetimindeki Twitter'a reklam verilmesinin durdurulması için baskı uygulayan STK ve aktivist grupları sorumlu tutuyor. Geçen hafta Twitter çalışanlarına uzaktan çalışmanın sona ereceğini bildirirken ofiste haftada en az 40 saat çalışma beklediğini belirten Musk, 'zor zamanların geleceği' uyarısı yaparken, 'küresel ekonomideki yavaşlamanın Twitter'ın reklam gelirlerini vuracağına dair acı gerçeği tatlandırmanın bir yolu olmadığı' mesajını verdi.'Acısını çalışanlardan çıkarıyor'BBC'ye konuşan teknoloji yatırımcısı Sarah Kunst, 'Musk'ın devralmasıyla sosyal medya şirketinin borçlu konuma düştüğü, Musk'ın davranışlarının reklamverenlerin dur düğmesine basmasına yol açtığı, şimdi Musk'ın bunun acısını çalışanlardan çıkarmaya çalıştığı' eleştirisini getirdi. Çalışanların sözleşmelerini tek taraflı değiştirebilir mi?Çalışma saatleriyle ilgili dayatmanın gerçekte ne kadar uygulanabilir olduğunun soru işareti oluşturduğunu belirten Kunst, "Halihazırda sizin için çalışan personele bir e-posta gönderip iş sözleşmelerini tek taraflı olarak değiştirebilir misiniz? Bunu ileride göreceğiz" dedi.Toplu halde işten ayrılırlarsa ne olacak?Twitter'da çalışan herkes Musk'ın işten ayrılma teklifini bir anda kabul etmeye karar verirse, sosyal medya platformunun kısa vadede nasıl işleyebileceğini öngörmek zor.Herkes kendisi kadar çok çalışsın istiyorTesla ile Space X'in kurucusu ve CEO'su olarak dünyanın en zengin kişisi unvanını edindikten sonra Twitter'ı alan Musk, haftada 100 saatten fazla çalıştığını, bazen fabrikada, ofiste uyuduğunu söyleyip bunu personelinden de istiyor.Yönetim felsefesi Musk'ın yönetim felsefesi, iyi ve orta derecede motive çok sayıda çalışan yerine kendisinin yaptığı şeye tamamen inanan, yüksek motivasyonlu ve çok yetenekli çalışanlardan oluşan küçük grupları biraraya getirmeye dayanıyor. 'Verimlilik için yapılacaklar' talimatıBu arada Musk'ın daha önce Tesla ve Space X çalışanlarına gönderdiği, şimdi de Twitter çalışanlarına postaladığı 'çılgın verimlilik' için yapılması gerekenlerle ilgili talimatları sosyal medyaya sızdı. Ana hatlarıyla şöyle:1. Toplantı sıklığını azaltın.2. Değerli olmayan toplantılardan çıkın, zamanınızı boşa harcamayın.3. Etkili iletişim kurmanın en iyi yolu, söylemek istediğiniz konusunda doğrudan olmaktır. Yani nesneler, yazılımlar veya işlemler için kısaltmalar veya anlamsız kelimeler kullanmayın.4. İletişim kurmak için emir-komuta zincirine başvurmayın. İletişim işi bitirmek için gerekli en kısa yoldan gitmeli. Komuta zinciri üzerinden iletişimi dayatmaya çalışan herhangi bir yönetici, kısa süre sonra kendisini başka bir yerde çalışırken bulacaktır.5. Sağduyunuzu kullanın.6. Büyük toplantılardan kaçının.

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https://sputniknews.com.tr/20221111/musktan-twitterin-iflasi-imasi-duran-reklamlar-isadan-martin-luthere-dek-parodilere-mavi-tik--1063324457.html

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elon musk, twitter , çalışan, personel, verimlilik, emir, talimat, e-posta