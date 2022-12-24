https://sputniknews.com.tr/20221224/paris-saldirgani-hakkindaki-gozalti-karari-kaldirildi-saldirgan-klinige-sevk-edildi-1064981092.html

Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, saldırgan kliniğe sevk edildi

Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, saldırgan kliniğe sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T23:00+0300

2022-12-24T23:00+0300

2022-12-24T23:00+0300

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Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.Ne olmuştu?Dün Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221223/pariste-silahli-saldiri-yaralilar-var-1064911240.html

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