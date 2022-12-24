https://sputniknews.com.tr/20221224/abd-almanya-ingiltere-ve-avusturyadan-paristeki-saldiriya-tepki-1064957818.html
ABD, Almanya, İngiltere ve Avusturya'dan Paris'teki saldırıya tepki
ABD, Almanya, İngiltere ve Avusturya'dan Paris'teki saldırıya tepki
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T04:53+0300
2022-12-24T04:53+0300
2022-12-24T04:55+0300
dünya
james cleverly
fransa
paris
saldırı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Blinken, “Paris'teki Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Bu üzücü günde düşüncelerim Kürt toplumu ve Fransız halkıyla birlikte” ifadelerine yer verdi.Almanya: Nefret asla kazanmamalıAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından Almanca ve Fransızca paylaştığı mesajında, Paris’i ve Fransa'yı sarsan kötü bir eylemle karşı karşıya kalındığını belirtti.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Nefret asla kazanmamalı" mesajını paylaştı.İngiltere Dışişleri Bakanı: İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık" değerlendirmesinde bulundu.Avusturya: Nefret kazanmayacakAvusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, "Nefret kazanmayacak" mesajı paylaşıldı.
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james cleverly, fransa, paris, saldırı
james cleverly, fransa, paris, saldırı
ABD, Almanya, İngiltere ve Avusturya'dan Paris'teki saldırıya tepki
04:53 24.12.2022 (güncellendi: 04:55 24.12.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya
ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Blinken, “Paris'teki Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Bu üzücü günde düşüncelerim Kürt toplumu ve Fransız halkıyla birlikte” ifadelerine yer verdi.
Almanya: Nefret asla kazanmamalı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından Almanca ve Fransızca paylaştığı mesajında, Paris’i ve Fransa'yı sarsan kötü bir eylemle karşı karşıya kalındığını belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Nefret asla kazanmamalı" mesajını paylaştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı:
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık" değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya: Nefret kazanmayacak
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, "Nefret kazanmayacak" mesajı paylaşıldı.