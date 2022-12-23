https://sputniknews.com.tr/20221223/pariste-silahli-saldiri-yaralilar-var-1064911240.html
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırı
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:39+0300
2022-12-23T14:39+0300
2022-12-23T15:30+0300
paris
dünya
fransa
silahlı saldırı
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Fransa'nın başkenti Paris'in Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin bulunduğu Rue d'Enghien sokağında silahlı saldırı gerçekleşti.Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada net sayı verilmeyerek 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, '60 yaşlarında olduğu' kaydedilen saldırganın yakalandığı bilgisi verildi.RTL radyosunun aktardığına göre olay yerindeki tanıklardan biri, sokakta 7 ila 8 el ateş edildiğini ifade etti.Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını talep bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/italyada-kanli-apartman-toplantisi-3-olu-1064472045.html
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paris, fransa, silahlı saldırı
paris, fransa, silahlı saldırı
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırı
14:39 23.12.2022 (güncellendi: 15:30 23.12.2022) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı duyuruldu. Polis, saldırganın yakalandığını açıkladı.
Fransa'nın başkenti Paris'in Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin bulunduğu Rue d'Enghien sokağında silahlı saldırı gerçekleşti.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada net sayı verilmeyerek 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, '60 yaşlarında olduğu' kaydedilen saldırganın yakalandığı bilgisi verildi.
RTL radyosunun aktardığına göre olay yerindeki tanıklardan biri, sokakta 7 ila 8 el ateş edildiğini ifade etti.
Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını talep bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.