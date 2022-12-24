https://sputniknews.com.tr/20221224/fransiz-medyasi-paris-saldirgani-kurt-toplumuna-irkci-nefretle-saldirdigini-itiraf-etti-1064971001.html

Fransız medyası: Paris saldırganı, Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti

Fransız medyası: Paris saldırganı, Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti

Fransa Haber Ajansı (AFP), dün Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişiyi vuran silahlı saldırganın polise verdiği ifadede 'Kürt toplumuna ırkçı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T16:20+0300

2022-12-24T16:20+0300

2022-12-24T16:20+0300

dünya

fransa

paris

kürt

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064970855_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b3be0ac4ea6e8d63f7bf6c4a1d6b66d5.jpg

AFP'nin haberinde, 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın silahlı suç geçmişi olan bir silah tutkunu olduğu ve bu ayın başlarında kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.Habere göre saldırgan, polis sorgusunda 'Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti'.Paris Başsavcılığı'nın saldırıyı 'kasıtlı cinayet' olarak soruşturduğu açıklandı.Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne ve yakınlarındaki berber dükkanına yönelik silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. William M.'in 2016 yılında cinayete teşebbüsten, 2021 yılında ise Sudanlı mültecilerin çadırlarına yaptığı ırkçı saldırı sebebiyle iki defa gözaltına alındığı öğrenilmişti.Saldırının ardından Fransa'daki Kürtler sokaklara dökülmüş, göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Fransız polisi göstericilere biber gazıyla ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/pariste-silahli-saldiri-yaralilar-var-1064911240.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, kürt, saldırı, silahlı saldırı