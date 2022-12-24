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Fransız medyası: Paris saldırganı, Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti
Fransız medyası: Paris saldırganı, Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti
Fransa Haber Ajansı (AFP), dün Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişiyi vuran silahlı saldırganın polise verdiği ifadede 'Kürt toplumuna ırkçı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T16:20+0300
2022-12-24T16:20+0300
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fransa
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kürt
saldırı
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AFP'nin haberinde, 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın silahlı suç geçmişi olan bir silah tutkunu olduğu ve bu ayın başlarında kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.Habere göre saldırgan, polis sorgusunda 'Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti'.Paris Başsavcılığı'nın saldırıyı 'kasıtlı cinayet' olarak soruşturduğu açıklandı.Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne ve yakınlarındaki berber dükkanına yönelik silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. William M.'in 2016 yılında cinayete teşebbüsten, 2021 yılında ise Sudanlı mültecilerin çadırlarına yaptığı ırkçı saldırı sebebiyle iki defa gözaltına alındığı öğrenilmişti.Saldırının ardından Fransa'daki Kürtler sokaklara dökülmüş, göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Fransız polisi göstericilere biber gazıyla ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/pariste-silahli-saldiri-yaralilar-var-1064911240.html
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fransa, paris, kürt, saldırı, silahlı saldırı
fransa, paris, kürt, saldırı, silahlı saldırı

Fransız medyası: Paris saldırganı, Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti

16:20 24.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAParis'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik saldırının ardından düzenlenen protestolarda PKK bayrağı açıldı
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik saldırının ardından düzenlenen protestolarda PKK bayrağı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Fransa Haber Ajansı (AFP), dün Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişiyi vuran silahlı saldırganın polise verdiği ifadede 'Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf ettiğini' bildirdi.
AFP'nin haberinde, 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın silahlı suç geçmişi olan bir silah tutkunu olduğu ve bu ayın başlarında kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
Habere göre saldırgan, polis sorgusunda 'Kürt toplumuna ırkçı nefretle saldırdığını itiraf etti'.
Paris Başsavcılığı'nın saldırıyı 'kasıtlı cinayet' olarak soruşturduğu açıklandı.
Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne ve yakınlarındaki berber dükkanına yönelik silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.
William M.'in 2016 yılında cinayete teşebbüsten, 2021 yılında ise Sudanlı mültecilerin çadırlarına yaptığı ırkçı saldırı sebebiyle iki defa gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Saldırının ardından Fransa'daki Kürtler sokaklara dökülmüş, göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Fransız polisi göstericilere biber gazıyla ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Fransa - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
DÜNYA
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırı
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