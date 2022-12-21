https://sputniknews.com.tr/20221221/britanyada-tarihi-saglik-grevi-ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-is-birakti-1064846052.html

Britanya'da tarihi sağlık grevi: İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı iş bıraktı

Britanya'da tarihi sağlık grevi: İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı iş bıraktı

Britanya tarihindeki en büyük sağlık grevinde hemşirelerin ardından bugün ambulans çalışanları sahne aldı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T19:17+0300

2022-12-21T19:17+0300

2022-12-21T19:31+0300

dünya

britanya

ingiltere

galler

grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/06/1051486464_0:0:2425:1364_1920x0_80_0_0_af73462cb0d6adc4636d05f1994c0cfc.jpg

Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi nedeniyle hayat pahalılığı krizinin pençesine düşen Britanya'da maaşlarının yüzde 11'e fırlayan enflasyona uyarlanmasını isteyen kamu çalışanlarına hükümetin yüzde 4'lük zam teklifinden geri adım atmaması, grev fırtınası yarattı. Britanya tarihindeki en büyük sağlık grevinde hemşirelerin ardından bugün ambulans çalışanları sahne aldı. Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerinde 10 binden fazla ambulans çalışanı bugün iş bıraktı. GMB, Unison ve Unite sendikalarına üye ambulans personelinin iş bırakma eylemine sağlık görevlileri ve çağrı merkezi görevlileri de katıldı. Çok sayıda sağlık çalışanı hastanelerin önünde toplanarak, artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için hükümete 'makul maaş artışı' çağrısında bulundu.BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Steve Barclay ise ambulans çalışanları ve sağlık görevlilerinin iş bırakma eyleminin, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) zaten çok önemli bir baskıyla karşı karşıyayken geldiğini savundu. Sendikaları, iş bırakma eylemi sırasında personelin acil durum çağrılarını nasıl karşılayacağı konusunda hükümetle ulusal düzeyde çalışmayı reddetmekle suçlayan Barclay, başka bir açıklamasında da "Ambulans çalışanları sendikaları, hastalara zarar vermek için bilinçli bir seçim yaptı" suçlamasında bulundu.'Asıl zararı, yıllardır sağlık çalışanlarının şikayetlerine kulaklarını tıkayan hükümetin verdiği' karşılığını veren sendikalar ise personelin en acil durumlarda görevinin başında olacağını duyurdu.Ambulans grevi nedeniyle hükümet, orduda görev yapan yaklaşık 750 askeri personeli, ambulans şoförlüğü yapmak üzere görevlendirdi. Ambulans ve hastane hizmetlerinde kalp krizi gibi en acil hayati tehlike arz eden vakalara öncelik verileceği açıklandı. Doğumu yaklaşmış hamilelere hastaneye gitmek için alternatif planlar yapmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yurttaşlara içkiyi fazla kaçırıp hastanelik olmak gibi ambulansla acile kaldırılmalarını gerektirecek riskli eylemlerde bulunmamaları uyarısı yapıldı. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire 15 Aralık'ın ardından dün ikinci kez bir günlük grev gitti.Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan hemşire sendikası RCN (Royal College of Nursing), 106 yıllık tarihinde ilk kez düzenlediği grevde yüzde 19'luk maaş zammı talep ediyor. Hükümet ise bu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor. Sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini duyurdu.

britanya

ingiltere

galler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

britanya, ingiltere, galler, grev