https://sputniknews.com.tr/20221206/britanya-kabine-bakani-zahawi-grev-karari-alan-hemsireleri-rusyaya-hizmet-etmekle-sucladi-1064266071.html

Britanya Kabine Bakanı Zahawi, grev kararı alan hemşireleri Rusya'ya hizmet etmekle suçladı

Britanya Kabine Bakanı Zahawi, grev kararı alan hemşireleri Rusya'ya hizmet etmekle suçladı

Batı'nın Ukrayna krizindeki akıl dışı tutumu hayat pahalılığı krizine karşı greve giden emekçilere delice tehditlerde bulunma noktasına vardı. Britanya'da... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T23:46+0300

2022-12-06T23:46+0300

2022-12-06T23:46+0300

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britanya

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kamu çalışanı

grev

hemşire

rusya

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Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle Britanya'da maaş zammı talep edip greve giden kamu çalışanları, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Genel Başkanı Nadhim Zahawi'nin hayrete şayan tehditleriyle karşılaştı. Hindistan kökenli Rishi Sunak'ın başbakanlığındaki hükümetin Irak kökenli ismi ve Portföysüz Kabine Bakanı Nadhim Zahawi, pandemi döneminde kahraman ilan edilen hemşireleri, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net mesaj göndermek için maaş zammı taleplerinden vazgeçmeye' çağırdı. Pazar günü Sky News'a konuşan Zahawi, hemşirelerin maaş zammı talepleri ve grev kararlarından vazgeçerek 'Putin'e enerji fiyatlarını Ukrayna'nın müttefiklerine karşı silah olarak kullanamayacağına dair net mesaj göndermelerini' istedi.Hemşirelere 'bölücü' muamelesi yapan Zahawi, 'Putin'in görmek istediğinin tam da bu bölünme olmasından ötürü hemşirelerin kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini' iddia etti:"Birlik olmamız lazım, şimdi bölünme zamanı değil. Enerjyi bu şekilde silah olarak kullanamayacağına ve bizim birlik içinde kalacağımıza dair Putin'e çok net mesaj göndermeyi umuyorum."Maaşlara zam talepleri yüzünden 'yüksek enflasyonun daha uzun süre devam edebileceği ve en savunmasızlara zarar görebileceği' iddiasında bulunan Zahawi, "Sendikalara mesajımız: Bu, grev değil, çaba gösterme ve müzakere etme zamanıdır" dedi Hızını alamayan Kabine Bakanı , orduya grev kırıcılık görevi biçti.Muhafazakar Parti Genel Başkanı, 'grev durumunda acil durum planları olduğunu, hükümetin kamu hizmetlerinin aksamaması için orduyu devreye sokmayı planladığını, sağlık ve sınır hizmetlerinin sekteye uğramaması için askerler tarafından devralınabileceğini' söyledi.Greve giden personel yerine görevlendirmek üzere 'orduya ve uzman acil müdahale gücüne' baktıklarından söz eden Zahawi, askeri personelin grev durumunda 'ön saflardaki sağlık personelinin görevlerini üstlenebileceğini ve ambulans sürebileceğini' sözlerine ekledi.Sky News da hükümet kaynaklarının yaklaşık 2 bin askeri personel ve memurun havaalanları ve limanlardaki sınır kontrolü dahil olmak üzere bir dizi hizmeti desteklemek üzere eğitildiğini söylediğini aktardı.Zahawi'nin açıklamaları kızgınlık kadar alayla da karşılandı. Unite sendikasının Genel Sekreteri Sharon Graham, Zahawi'nin 'tek suçları maaş kesintisini kabul etmemek olan sıradan işçilere saldırdığına' dikkat çekti. "Zahawi'nin Britanya'daki hemşirelerin, ambulans şoförlerinin ve öğretmenlerin Vladimir Putin'in müttefiki olduğu iddiası utanç verici olduğu kadar saçma" diyen Graham, "Bakan, Ulusal Sağlık Sistemimizi kendi ayağına sıkar şekilde aşağılamak ve orduyu getirmekle tehdit etmek yerine, sağlık personelinin neden sürüler halinde işten ayrıldığını kendine sormalı" çağrısını yaptı. Sendika lideri, "Gerçek şu ki, eğer ücretler ve koşullar önemli ölçüde iyileştirilmezse, hiçbir ordu, değil grevde bırakılan işleri, boşalan kadroları dolduracak kadar büyük olmayacak" uyarısında bulundu. Öncesinde Kraliyet Hemşirelik Koleji Genel Sekreteri ve CEO'su Pat Cullen, Muhafazakar Parti hükümetinin yüzde 4'ün altında maaş zammı teklifinde ısrar etmesi nedeniyle 15-10 Aralık arası grev ilan etti.Britanya'daki yıllık enflasyon ise ekimde yüzde 11.1'e çıkarak son 41 yılın rekorunu kırdı.

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