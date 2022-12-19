‘Batı, sömürülecek ülkelerde bir şey kalmayınca kendi insanını sömürmeye başladı'

“Bir şekilde Rishi Sunak döneminin de çok yakında kapanacağını düşünüyorum. İtfaiyeciler en kalabalık sendikalardan biri. Onlar greve çıktığında orduyu çağırmak zorunda kalıyorlar. Genelde bu seçimle sonuçlanıyor. Sağlıkçıların ‘Ben işi bırakıyorum’ demesi konusunda bir karar alınmadı, sendika sadece ‘İşe gitmeyin’ dedi. Bir uyarı grevi şeklinde. Bu grevler de sürecek gibi görünüyor çünkü insanlar yaşayamıyor. Londra’da şu anda haftalık ev kiraları 700 pounda çıktı. Bir öğretmenin maaşı yıllık 24 bin pound. Eline geçen para belki 16 bin pounddur. Bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Bunlar mücadeleci insanlar, haklarını almak için sokağa çıkan insanlar. O yüzden İngiltere’de bu dönemin yakın bir zamanda kapanacağını düşünüyorum. İşçi Partisi’nin gelme ihtimali var ama erken seçimleri çok yakın görüyorum ve Rishi Sunak’ın ömrü konuşmalarından belli olduğu üzere kısa. Kimse Sunak’ın aidiyetini veya orijini çok fazla sorgulamadı burada. Asıl olay zenginliğiydi. Çok zengin bir kadınla evliydi, kendisi de zengin bir aileden geliyor. İngiltere ile çok daha iyi ilişkileri olan Hindistan’daki kastlardan biri. O yüzden de zenginlikleri fazla. Ama aslında sıradan bir İngiliz, Rishi Sunak’ın rengini pek görmüyor. Sıradan İngiliz sabah işine gittiğinde aldığı paranın ona yetip yetmediğine bakıyor ve şu anda yetmediğine karar vermiş durumda. Buradaki insanların gelirleri azaldı. 3 milyondan daha fazla yardıma ihtiyacı olan insan var. Devlet yardımları da yetmiyor. Çok sayıda yalnız aile var, yani sadece anne veya babadan oluşan aileler. Onların gelirleri hiçbir şekilde yetmiyor, açlık sınırına yaklaşmaya başladı. Burada vakıflar marketlerden topladıkları konserveleri dağıtmaya başladılar. Bunlar her zaman vardı. Ama bu kadar büyük sayılara ulaşmıyordu.”