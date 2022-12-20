https://sputniknews.com.tr/20221220/ingilterede-hemsireler-ikinci-kez-greve-gitti-1064787185.html

İngiltere'de hemşireler ikinci kez greve gitti

İngiltere'de hemşireler ikinci kez greve gitti

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T13:52+0300

2022-12-20T13:52+0300

2022-12-20T13:52+0300

dünya

ingiltere

hemşire

grev

genel grev

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Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.Sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi.Hemşirelerin grevi nedeniyle çok sayıda randevu ve ameliyat iptal edilirken, hastanelerin kemoterapi, acil servis ve diyaliz ünitelerinde görev yapan hemşireler ise hastalara hizmet vermeye devam ediyor.Sendika, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yapmış ve hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullanmıştı.Sağlık Bakanı Barclay, sendika liderleriyle görüşecekSağlık çalışanlarının grevi sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, öğleden sonra Unite, Unison ve GMB sendikalarının lideriyle bir araya gelecek.Bakan Barclay'ın, sendikalı yetkililerden, iş bırakma eylemi sırasında felç veya ciddi göğüs ağrısı gibi 'Kategori 2' olarak adlandırılan vakalara müdahale edileceğine dair güvence alması bekleniyor.Öte yandan, Sağlık Bakanı'nın görüşmelerde maaş artışı konusunu gündeme getirmeyeceği öngörülüyor.Barclay ayrıca İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanlarının yarın başlatacağı grev öncesinde ambulans personelini temsil eden sendika lideriyle de görüşecek.

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ingiltere, hemşire, grev, genel grev