https://sputniknews.com.tr/20221219/apnin-rusvet-ithamiyla-iliskileri-askiya-aldigi-katar-abye-gaz-tedarikimiz-sekteye-ugrar-1064768484.html

AP'nin rüşvet ithamıyla ilişkileri askıya aldığı Katar: AB'ye gaz tedarikimiz sekteye uğrar

AP'nin rüşvet ithamıyla ilişkileri askıya aldığı Katar: AB'ye gaz tedarikimiz sekteye uğrar

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'na (AP) yönelik Belçika Federal Savcılığı tarafından yürütülen organize suç, kara para aklama ve... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T21:19+0300

2022-12-19T21:19+0300

2022-12-19T21:29+0300

avrupa'da enerji krizi

katar

doğalgaz

gaz

lng

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Doha, AP'nin Katar'la ilgili mevzuatı askıya alma çağrısı yapan ve Katar yetkililerinin AP'ye erişimini yasaklayan kararının, AB üyesi ülkelere gaz arzını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Medyanın aktardığına göre Katar'ın AB misyonundan bir diplomat, AP'nin kararının 'ayrımcı' olduğunu söyledi:"Katar'a ilişkin yasal süreç sona ermeden diyaloğu ve işbirliğini sınırlayan böylesine ayrımcı bir kısıtlama getirilmesi kararı, bölgesel ve küresel güvenlik işbirliğinin yanısıra küresel enerji yoksulluğu ve güvenliğine ilişkin süregelen tartışmaları olumsuz etkileyecektir."Katar'ın Kovid-19 ile ilgili konularda Belçika dahil AB ile işbirliğine ve Belçika'nın baş sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi olma rolüne vurgu yapan Katarlı diplomat, şöyle sitem etti:"Katar'ın ortaklığı daha da büyütme taahhüdüne rağmen, Belçika hükümetinin iddiaları öğrendikten sonra gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla hükümetimizle temasa geçmek için hiçbir çaba göstermemesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor."'Katar'ın LNG müzakerelerinde gelinen durum dahil olmak üzere iş ile siyaseti hiçbir zaman birbirine karıştırmadığını' savunan diplomat, "Tedariki kesmek ve veya benzeriyle tehdit etmiyoruz. Biz sadece AB parlamentosundaki iletişimi bu şekilde kesmenin işbirliğini sınırladığını söylüyoruz" dedi. Konuya yakın kaynaklara göre, AB'nin son eylemlerinin bir sonucu olarak, hem Avrupa'da hem dünya çapında önemli bir yatırımcı olan Katar, halihazırdaki enerji krizi sayesinde daha da artırdığı karlarını başka bölgelere yönlendirebilir.Aynı zamanda Katar LNG'si, AB'nin Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle satın almayı kestiği Rus fosil yakıtlarının kaybını telafi etme stratejisinde anahtar rol oynuyor.Geçen ay Almanya, yılda yaklaşık 2 milyon ton LNG tedarik etmesi için Katar'la 15 yıllık anlaşma sağladı.Katar, AB'ye dünyanın diğer bölgelerine yeniden satışı yasaklayan uzun vadeli sözleşmeler imzalaması için baskı yapıyor. Ancak bu, AB'nin fosil yakıtları kademeli kullanımdan kaldırma hedefini baltalıyor. AB'nin Doha'yla daha iyi şartlar üzerinden anlaşma çabasına Berlin öncülük ediyor.Pek çok Avrupa ülkesinin LNG tedariki için yöneldiği Katar, aynı zamanda Afganistan ile temaslarda bir bağlantı oldu ve Taliban iktidara geldiğinde binlerce Avrupa vatandaşının Afganistan dışına çıkarılmasına aracılık etti. 15 Aralık'ta AP üyeleri, Katar ile bağlantılı tüm çalışmaların askıya alınması ve Katar çıkarlarının temsilcilerinin (lobiciler) yasama organına erişiminin kesilmesi yönünde oy kullandı. Parlamenterler, Katar'a atfedilen 'AB'de nüfuz satın alma girişimlerini' kınadı. Karar, AB-Katar havacılık anlaşmasını ve Katar ile Kuveyt vatandaşlarına AB vize muafiyetini etkiliyor. Bu ayın başlarında Belçika federal polisi, AP ile bağlantılı dört kişiyi yolsuzluk iddiasıyla suçladığını duyurdu. Yabancı bir hükümetten büyük miktarda nakit para ve cömert hediyeler kabul ederek bu ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinden şüphelenilen zanlıların başını, gözaltında tutulan ve görevinden alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili çekiyor. Belçika basını, rüşvet vermekle suçlanan, ancak adı açıklanmayan Körfez ülkesinin Katar olduğunu ve skandalın Katar'ın evsahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası ile de bağlantısının bulunduğunu yazdı. Doha ise skandala karıştığını kesin dille reddederken AP kararının olgulara dayanmadığını iddia ediyor.

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