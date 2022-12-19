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Futbolun zirvesine bişt damgası: Katar'ın utanç verici hamlesi mi yoksa Messi'yi onurlandırması mı?
Futbolun zirvesine bişt damgası: Katar'ın utanç verici hamlesi mi yoksa Messi'yi onurlandırması mı?
Futbolseverler Messi'nin kariyerini Dünya Kupası ile taçlandırmasını kutlarken Arjantin formasının üzerine Katar Emiri tarafından cübbe geçirilmesini... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T16:25+0300
2022-12-19T16:41+0300
spor
katar
katar emiri şeyh temim
arjantin
lionel messi
2022 fifa dünya kupası
arap
geleneksel
giysi
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Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi'nin 'sadece Dünya Kupası değil, futbol tarihinin en güzel maçı' diye nitelenen bir finalle 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırırken üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin giydirdiği bir cübbenin bulunması tartışma yarattı. Finalde karşılaşan Arjantin ile Fransa'nın yıldızları Messi ile Mbappe'nin top koşturduğu Paris Saint Germain (PSG) kulübünün sahibi Katar'ın Messi'yi büründürdüğü siyah renkli tül benzeri kumaştan cübbeye 'bişt' denildiği öğrenildi. BBC yorumcusu Guy Mowbray'in deyişiyle 'futbolun gerçek kralının taç giydiği geceye' damga vuran bişt, Arap erkekleri tarafından binlerce yıldır giyilen geleneksel ve statü sembolü bir giysi. Kandura denilen uzun tuniğin üzerine düğünler, bayramlar ve mezuniyet gibi özel günler veya kutlamalarda aşiret liderleri, şeyhler, krallar ve imamlar gibi önde gelen kişiler tarafından giyiliyor. Soyluluk, dini pozisyon ve zenginlik simgesi bişt, tarihçilere göre kültürel açıdan Batı'nın smokine atfettiği öneme denk geliyor.Katar Emiri'nin Messi'yi onurlandırma görüntüsü altında futbol tarihinin en önemli günlerinden birine Arap damgası vurmasının aracına dönüşen biştin Arjantin formasını gölgede bırakmasına 'saygısızlık, terbiyesizlik, rezillik' tepkisi gösterenler de oldu. Artık futbol yorumculuğu yapan dünyaca ünlü İngiliz golcü Gary Lineker, final maçı yayınında "Arjantin üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanırken inanılmaz sahneler, yukarıdan ve yerden harika görüntüler" diyerek ekledi: "Arjantin forması içindeki Messi'nin üzerini örtmeleri bir bakıma utanç verici görünüyor. Büyülü bir anı mahvettiler." Eski Arjantinli defans oyuncusu Pablo Zabaleta da "Ama neden? Neden? Bunu yapmak için hiçbir neden yok" diye tasdik etti.Sonunda Messi'nin bişti çıkarmasıyla Arjantin formasına üçüncü yıldız işlenirken, Lineker, "Messi'nin formasında üç yıldız görüyorum. Ve küçük bornozu da çıkardı" diye sevindi. Liverpool FC muhabiri James Pearce de "Bir kupa kaldırışı için şimdiye kadarki en uzun bekleyiş ve onu mahvetmek için ellerinden geleni yaptılar. Neden Messi'nin formasını bununla örttüler? Gülünç. Artık çıkardığına sevindim" diye tweetledi. ESPN yazarı Mark Ogden, "Katar'ın Messi'nin Arjantin formasını kendi kıyafetleriyle örtmesinin sırası değildi" diye çıkıştı.The Athletic yazarı Laurie Whitwell, "Katar açıkça Dünya Kupası kupa kaldırma fotoğraflarında boy göstermek istedi, bu yüzden Messi'ye o siyah bişti giydirdi. Ama sadece mavi + beyaz forma denizinin ortasında garip, gereksiz bir görüntü ortaya çıkarmaya yaradı. Bu evsahibinin değil, oyuncuların anı olmalıydı. Fena halde yüz verip başlarına çıkardılar" tepkisini gösterdi. Exeter Üniversitesi İslami Çalışmalar bölümü öğretim görevlisi Dr. Mustafa Baig ise "Bişt giydirerek Messi'yi onurlandırdılar. Bu bir tür onurlandırma, kültürel kucaklama ve yerel kültüre kabul" açıklamasını getirdi. Baig, "Katar'ın böyle bir şey yapması oldukça havalı. Çok akıllıca düşünülmüş" görüşünü dile getirdi. Pearce'e yanıt gönderen bir taraftar, biştin 'Katar geleneğinin bir parçası olduğunu, mezun olduklarında, evlendiklerinde, kupa kazandıklarında vb. giydiklerini' söyleyerek ekledi: "Onu bununla onurlandırmak istediler, uzun süre giymesi beklenmiyordu, sadece bir veya iki dakika."Bir diğer taraftar, biştin 'Messi'yi gerçek bir imparator gibi gösterdiğini' yazdı.
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katar, katar emiri şeyh temim, arjantin, lionel messi, 2022 fifa dünya kupası, arap, geleneksel, giysi
katar, katar emiri şeyh temim, arjantin, lionel messi, 2022 fifa dünya kupası, arap, geleneksel, giysi

Futbolun zirvesine bişt damgası: Katar'ın utanç verici hamlesi mi yoksa Messi'yi onurlandırması mı?

16:25 19.12.2022 (güncellendi: 16:41 19.12.2022)
© AAKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin giydirdiği bişt denilen cübbeyle Dünya Kupa'sını kaldıran Lionel Messi'nin etrafında zafer kutlaması yapan Arjantin milli takımı
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin giydirdiği bişt denilen cübbeyle Dünya Kupa'sını kaldıran Lionel Messi'nin etrafında zafer kutlaması yapan Arjantin milli takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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Futbolseverler Messi'nin kariyerini Dünya Kupası ile taçlandırmasını kutlarken Arjantin formasının üzerine Katar Emiri tarafından cübbe geçirilmesini sorguladı. Batılı spor yorumcuları geleneksel Arap giysisi biştin futbolun tarihi anı ve Arjantin formasının önüne geçmesini 'utanç verici' buldu. Karşı taraf 'onurlandırma' yapıldığı izahatı getirdi
Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi'nin 'sadece Dünya Kupası değil, futbol tarihinin en güzel maçı' diye nitelenen bir finalle 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırırken üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin giydirdiği bir cübbenin bulunması tartışma yarattı. Finalde karşılaşan Arjantin ile Fransa'nın yıldızları Messi ile Mbappe'nin top koşturduğu Paris Saint Germain (PSG) kulübünün sahibi Katar'ın Messi'yi büründürdüğü siyah renkli tül benzeri kumaştan cübbeye 'bişt' denildiği öğrenildi.
BBC yorumcusu Guy Mowbray'in deyişiyle 'futbolun gerçek kralının taç giydiği geceye' damga vuran bişt, Arap erkekleri tarafından binlerce yıldır giyilen geleneksel ve statü sembolü bir giysi. Kandura denilen uzun tuniğin üzerine düğünler, bayramlar ve mezuniyet gibi özel günler veya kutlamalarda aşiret liderleri, şeyhler, krallar ve imamlar gibi önde gelen kişiler tarafından giyiliyor. Soyluluk, dini pozisyon ve zenginlik simgesi bişt, tarihçilere göre kültürel açıdan Batı'nın smokine atfettiği öneme denk geliyor.
Katar Emiri'nin Messi'yi onurlandırma görüntüsü altında futbol tarihinin en önemli günlerinden birine Arap damgası vurmasının aracına dönüşen biştin Arjantin formasını gölgede bırakmasına 'saygısızlık, terbiyesizlik, rezillik' tepkisi gösterenler de oldu.
Artık futbol yorumculuğu yapan dünyaca ünlü İngiliz golcü Gary Lineker, final maçı yayınında "Arjantin üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanırken inanılmaz sahneler, yukarıdan ve yerden harika görüntüler" diyerek ekledi: "Arjantin forması içindeki Messi'nin üzerini örtmeleri bir bakıma utanç verici görünüyor. Büyülü bir anı mahvettiler." Eski Arjantinli defans oyuncusu Pablo Zabaleta da "Ama neden? Neden? Bunu yapmak için hiçbir neden yok" diye tasdik etti.
Sonunda Messi'nin bişti çıkarmasıyla Arjantin formasına üçüncü yıldız işlenirken, Lineker, "Messi'nin formasında üç yıldız görüyorum. Ve küçük bornozu da çıkardı" diye sevindi.
Liverpool FC muhabiri James Pearce de "Bir kupa kaldırışı için şimdiye kadarki en uzun bekleyiş ve onu mahvetmek için ellerinden geleni yaptılar. Neden Messi'nin formasını bununla örttüler? Gülünç. Artık çıkardığına sevindim" diye tweetledi.
ESPN yazarı Mark Ogden, "Katar'ın Messi'nin Arjantin formasını kendi kıyafetleriyle örtmesinin sırası değildi" diye çıkıştı.
The Athletic yazarı Laurie Whitwell, "Katar açıkça Dünya Kupası kupa kaldırma fotoğraflarında boy göstermek istedi, bu yüzden Messi'ye o siyah bişti giydirdi. Ama sadece mavi + beyaz forma denizinin ortasında garip, gereksiz bir görüntü ortaya çıkarmaya yaradı. Bu evsahibinin değil, oyuncuların anı olmalıydı. Fena halde yüz verip başlarına çıkardılar" tepkisini gösterdi.
Exeter Üniversitesi İslami Çalışmalar bölümü öğretim görevlisi Dr. Mustafa Baig ise "Bişt giydirerek Messi'yi onurlandırdılar. Bu bir tür onurlandırma, kültürel kucaklama ve yerel kültüre kabul" açıklamasını getirdi. Baig, "Katar'ın böyle bir şey yapması oldukça havalı. Çok akıllıca düşünülmüş" görüşünü dile getirdi.
Pearce'e yanıt gönderen bir taraftar, biştin 'Katar geleneğinin bir parçası olduğunu, mezun olduklarında, evlendiklerinde, kupa kazandıklarında vb. giydiklerini' söyleyerek ekledi: "Onu bununla onurlandırmak istediler, uzun süre giymesi beklenmiyordu, sadece bir veya iki dakika."
Bir diğer taraftar, biştin 'Messi'yi gerçek bir imparator gibi gösterdiğini' yazdı.
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