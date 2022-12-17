https://sputniknews.com.tr/20221217/avrupa-parlamentosunda-yolsuzluk-sorusturmasi-yunan-vekilin-parti-uyeligi-askiya-alindi-1064691684.html
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: Yunan vekilin parti üyeliği askıya alındı
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: Yunan vekilin parti üyeliği askıya alındı
Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığı'nın, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk şüphesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iki Yunan... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T05:04+0300
2022-12-17T05:04+0300
2022-12-17T05:04+0300
dünya
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ap
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk
soruşturma
milletvekili
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Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'den yapılan açıklamada, Parti Başkanı olan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı ile AP Milletvekili Maria Spiraki'nin parti üyeliğinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ifade edildi.Açıklamada, soruşturma devam ettiği sürece, Spiraki'nin bir sonraki genel seçimlerde Selanik'ten milletvekili adayı da olamayacağı vurgulandı.AB Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Belçika'da bir süredir devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki isimlerden Yunan milletvekili Eva Kaili ve Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spiraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti.AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirilmişti.Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/apde-yeni-yolsuzluk-iddiasi-2-yunan-vekilin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edildi-1064648214.html
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yunanistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, soruşturma, milletvekili
yunanistan, ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, soruşturma, milletvekili
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: Yunan vekilin parti üyeliği askıya alındı
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Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığı'nın, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk şüphesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iki Yunan milletvekilinden biri olan Maria Spiraki'nin Yeni Demokrasi parti üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.
Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'den yapılan açıklamada, Parti Başkanı olan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı ile AP Milletvekili Maria Spiraki'nin parti üyeliğinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma devam ettiği sürece, Spiraki'nin bir sonraki genel seçimlerde Selanik'ten milletvekili adayı da olamayacağı vurgulandı.
AB Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Belçika'da bir süredir devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki isimlerden Yunan milletvekili Eva Kaili ve Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spiraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti.
AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirilmişti.
Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedilmişti.