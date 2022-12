https://sputniknews.com.tr/20221201/kafa-karisikliklari-gaflari-ve-unutkanliklari-bitmeyen-bidenin-en-sasirtici-anlari-1064068539.html

Kafa karışıklıkları, gafları ve unutkanlıkları bitmeyen Biden’ın en şaşırtıcı anları

Kafa karışıklıkları, gafları ve unutkanlıkları bitmeyen Biden’ın en şaşırtıcı anları

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden’ın yaşadığı kafa karışıklıkları gündemden düşmüyor. Her geçen gün bir yenisi eklenen tuhaf anları sebebiyle... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T21:53+0300

2022-12-01T21:53+0300

2022-12-01T21:53+0300

görüş

abd

joe biden

irak

ukrayna

afganistan

barack obama

donald trump

vladimir putin

jill biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060878076_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_b3a16e8433b25e84bb11829f8e68c316.jpg

20 Kasım’da 80 yaşına giren ABD tarihinin en yaşlı başkanı Joe Biden sadece bu yönüyle değil, yaptığı gaflarla da ABD tarihine geçti. Her ne kadar, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Rusya’yı Biden'ın akıl sağlığı hakkında spekülasyonlar oluşturmakla suçlasa da, Ekim 2022’de yapılan bir ankete göre, ABD’li seçmenlerin yüzde 64’ü Amerikan liderin akıl sağlığından ‘endişe duyuyor’. İsimlerden şehirlere ve hatta oğlunun ölüm sebebine kadar pek çok şey konusunda kafa karışıklığı yaşayıp yanlış ifadeler kullanan ABD’li liderin akıl sağlığı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da alay ettiği öne sürülen iddialar arasında. Bu iddia yalanlansa da Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC, yayınladığı bir skeçte ABD lideriyle apaçık bir şekilde dalga geçiyor. Biden’a Batı basınında ‘gaf ustası (gaffe-meister)’ da deniyor.Havayla el sıkışıyor, yardımcısıyla kendisini karıştırıyorBirçok kez havayla el sıkışan, bisikletten ve uçak merdivenlerinden düşen Amerikan başkan hitapları sırasında ölen senatöre de seslendi, başkan yardımcısını başkan da ‘ilan etti’, kiminle konuştuğunu da unuttu, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun Irak’ta öldüğünü de söyledi. Gaflarının en sık olanı da bahsettiği lokasyonların ismini karıştırması. ABD Başkanlığı’na aday olduğu dönemde de bu nedenle sorgulanan Biden’ın en büyük savunucusu ise eşi. First Lady Jill Biden, Amerikalıların Biden’ın zihinsel yetenekleri hakkında soruları olduğunu gösteren anketlere “Bence bu çok saçma” diye tepki gösterdi. Biden’ın bu davranışları ise sosyal medyada alay konusu olmaya devam ediyor, internet meme’lerine dönüştürülüyor. Peki, kendi seçmenleri tarafından dahi sorgulanan Amerikalı lider, bu zamana kadar neleri ‘karıştırdı’, hangi ilginç davranışları sergiledi?Biden’a göre Kamala Harris hem ‘başkan’ hem ‘first Lady’Başkanlık dönemindeki ilk ilginçliği göreve gelmesinin üzerinden henüz 8 gün geçmişken gerçekleşti. Kameralar önünde kararnameleri imzalayan Biden, kalemini koymak için aradığı ceketinin cebini bulamadı. Bir süre uğraşmasına rağmen bulmayı başaramayan Biden, kalemi pantolonunun cebine koymak zorunda kaldı.Biden’ın tekrarlayan gaflarından belki de en önemlisi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i ‘başkan’ ilan etmesi. Biden’ın 4 kere bu gafı tekrarlaması ve hatta bazılarında düzeltme gereği bile duymaması, basında ‘Biden’ın yerine Harris geçecek’ şeklinde yorumlandı. Ancak Biden’ın Harris hakkında tek kafa karışıklığı bu da değil. Biden, Başkan Yardımcısı Harris’in eşi Kovid-19’a yakalandığında “First Lady’nin kocası pozitif" şeklinde konuştu. Öte yandan Biden eşi Jill Biden'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde 'başkan yardımcısı' olduğunu da söyledi.Kanserden ölen oğlunun Irak’ta hayatını kaybettiğini söylediBeyin kanseri dolayısıyla ölen oğlu Beau Biden’ın ‘Irak’ta hayatını kaybettiğini’ söylemesi en çok konuşulan gaflarından biriydi. Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Kime hitap edeceğini unutunca gazeteciler hızlıca salondan çıkarıldıBeyaz Saray’da yapılan bir toplantı esnasında ABD Başkanı Biden, basın mensuplarına verdiği yanlış bilgilerden dolayı verilen aranın ardından Özel Kalem Müdürü Ron Kline’a dönerek kime hitap etmesi gerektiğini sordu. Kline ise bu sorunun sonrasında hızlı bir şekilde gazetecileri salondan çıkardı.Biden’ın coğrafyayla imtihanıBiden’ın kafasını en çok ülke ve şehir adlarının karıştırdığı görülüyor. Rusya ile ‘Libya’da’ birlikte çalışabileceğini söyleyen Biden’ın sözlerini Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan düzeltmek zorunda kaldı. Sullivan, ABD başkanının Moskova ile Washington aslında Suriye’deki işbirliğini kastettiği açıklamasını yaptı. ABD’nin 20 yıl boyunca işgal ettiği Afganistan’dan çekilme kararının ne kadar doğru olduğunu anlatmaya çalışan Biden, bahse konu olan ülkeye ilk önce Ukrayna daha sonra Irak dedi:Irak'ın Felluce şehriyle Rusya’ya katılan Herson bölgesini birbirine karıştıran Biden, Rusya’nın Felluce’den çekildiğini iddia etti, daha sonra kendisini düzeltti. Biden katıldığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Kamboçya ile Kolombiya'yı da birbirine karıştırdığı kameralara yansıdı.ABD Başkanı’nın sayılarla da arası iyi değilAncak Biden’ın aklı yalnızca coğrafya konusunda karışık değil. Bir kampanya etkinliğinde konuşan ABD lideri, 2018 yılında 54 eyalete gittiklerini söyledi ve bu görüntüler viral oldu. Zira ABD’de 50 eyalet bulunuyor. Biden Amerika’yı tanımladığı kelimeyi de açıkladı: Aozafutimfutfut.Birçok kez Trump yerine Obama, Putin yerine ise Trump diyen Biden’ın sayılarla da arası iyi değil. ABD Başkanı Biden, ülkesinin bazı yerlerinde koronavirüs aşısı olan herkese 100 bin dolar verildiğini söyleyerek, hatasını “Yüz bin mi? <…> Bu çok iyi olurdu. Kendim 3 kez aşı olurdum” esprisi ile kapamaya çalıştı. 2022 başında da “2020’nin umutlu olması için pek çok sebebi olduğu” mesajını verdi.Ölen senatöre seslendi: ‘Jackie, burada mısın? Jackie nerede?’Biden yaptığı bir konuşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?” sözlerini söylemesi oldukça şaşkınlık uyandırdı.Kopya kağıtları ve açık mikrofon kazalarıBiden, gaflarının ve kafa karışıklıklarının yanı sıra değişik davranışlarıyla da basının ilgisini çekiyor. ‘Rusya’da rejim değişikliği’ çağrısının ardından Beyaz Saray’da küçük çaplı bir kriz çıkaran Biden, konuya açıklık getirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin önceden belirlenmemiş sorularına hazırlıklı olmak için kullandığı 'Zorlu Putin soru cevapları' kopyalarını kullanırken basına yakalandı. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden’in küfürleri gündeme gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Cumhuriyetçilere yakın Fox News kanalının muhabiri Peter Doocy'ye de “dangalak o..... çocuğu (a stupid son of a b....)” ifadelerini kullanmıştı.Şimdi ise merak edilen; 2024 seçimlerinde aday olma niyetini açıklayan Biden’ın başka hangi gaflara imza atacağı.

irak

ukrayna

afganistan

felluce

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

abd, joe biden, irak, ukrayna, afganistan, barack obama, donald trump, vladimir putin, jill biden, kamala harris, gaf, unutkanlık, felluce, herson