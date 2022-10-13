Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221013/bidendan-bir-gaf-daha-kanserden-olen-oglunun-irakta-hayatini-kaybettigini-soyledi-1062264708.html
Biden'dan bir gaf daha: Kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi
Biden'dan bir gaf daha: Kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi
Geçkin yaşı nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek, Colorado eyaletindeki konuşmasında... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T13:34+0300
2022-10-13T13:34+0300
dünya
joe biden
irak
gaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061357131_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3ba38b45dab94471b5f65b58f2049023.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, dün Colorado eyaletindeki Vail'de yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau'nun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' dile getirdi.Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Biden'ın oğlu Beau, 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak’ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/acik-mikrofon-kazasi-abd-baskani-en-sevdigi-kufurle-bidena-bulasmayin-basa-cikamazsiniz-dedi-1062025364.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061357131_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_9aac827a886351488d1e01fb19ecc47a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, irak, gaf
joe biden, irak, gaf

Biden'dan bir gaf daha: Kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi

13:34 13.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
Geçkin yaşı nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek, Colorado eyaletindeki konuşmasında 2015'te kanserden ölen oğlu Beau'nun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Colorado eyaletindeki Vail'de yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau'nun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' dile getirdi.
Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Biden'ın oğlu Beau, 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.
Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak’ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.
ABD'de, 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen saldırıların 21. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
DÜNYA
Açık mikrofon kazası: ABD Başkanı en sevdiği küfürle 'Biden'a bulaşmayın, başa çıkamazsınız' dedi
6 Ekim, 14:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала