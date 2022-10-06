Açık mikrofon kazası: ABD Başkanı en sevdiği küfürle 'Biden'a bulaşmayın, başa çıkamazsınız' dedi
14:24 06.10.2022 (güncellendi: 14:37 06.10.2022)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSABD'de, 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen saldırıların 21. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" dedi.
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
Biden, Florida'da Trump yandaşı Cumhuriyetçi Vali DeSantis ile gergin saatler geçirmesinin ardından, ayaküstü dost sohbeti sırasında f-bombasını patlatarak mesajı verdi.
Yarım asrı aşan siyaset hayatında küfürle karışık gaflarıyla tanınan ABD Başkanı Joe Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida eyaletinde kendisinin belalısı, selefi Donald Trump'ın yandaşı Vali Ron DeSantis ile geçirdiği gergin saatlerin ardından kendini koyverdi.
Demokrat Partili Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olması ihtimali bulunan DeSantis ile ortak basın toplantısında birlik beraberlik mesajları verdi.
"This is the United States of America, and I emphasize United" -- Biden during presser with DeSantis pic.twitter.com/F3BGeHdxv2— Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2022
Biden, ardından bir dost sohbetinde 's..' anlamına gelen malum küfrü savururken açık mikrofonlar tarafından yakalandı.
a Dark Brandon moment pic.twitter.com/uud8DWV9gM— Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2022
Sosyal medyaya düşen videoda, Fort Myers Beach Belediye Başkanı Ray Murphy ile ayaküstü sohbet eden ABD Başkanı, f-bombasını patlatarak "Kimse bir Biden ile başa çıkamaz" (No one f.... with a Biden) dedi. Murphy samimi bir tavırla "Kahretsin, yerden göğe kadar haklısın" yanıtını verdi.
POTUS: “No one fucks with a Biden”pic.twitter.com/6aGqrZfA0q— Alex Thompson (@AlexThomp) October 5, 2022
Bunun üzerine ikili gülüşüp el sıkıştı ve birbirlerinden uzaklaştı.
Sohbet konusunun ne olduğu belli bilinmiyor. Ancak Biden'ın DeSantis ile ortak basın toplantısının ardından gelmesi, sosyal medyada manidar bulundu.
Dark Brandon lives rent free in their minds pic.twitter.com/z5b5UBrrds— Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2022
Biden'ın daha önce de küfür ederken yakalandığı anlar viral oldu. Ocak ayında Beyaz Saray'daki basın toplantısında Cumhuriyetçi Parti çizgisindeki, Trump yanlısı Fox News kanalının muhabiri Peter Doocy'yi 'dangalak bir o..... çocuğu' (a stupid son of a b....) diye niteledi.
2010'da Başkan Yardımcısı sıfatıyla dönemin Başkanı Barack Obama'ya genel sağlık yasasının imzalanmasını överken "big f...ing deal" demesi, Biden'ın en tanınmış açık mikrofon anlarından biri oldu.