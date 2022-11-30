https://sputniknews.com.tr/20221130/cinin-yukselisiyle-birlikte-anilan-eski-devlet-baskani-ciang-zimin-96-yasinda-oldu-1063997112.html
Çin'in yükselişiyle birlikte anılan eski Devlet Başkanı Ciang Zımin 96 yaşında öldü
Çin'in yükselişiyle birlikte anılan eski Devlet Başkanı Ciang Zımin 96 yaşında öldü
Çin'in hükümet binalarında ve yurtdışı temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesi emri verildi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T12:20+0300
2022-11-30T12:20+0300
2022-11-30T12:49+0300
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin 5. devlet başkanının ölümünü duyuran devlet medyası, çoklu organ yetmezliğiyle karmaşık hale gelen lösemiden mustarip Ciang Zımin'i kurtarmanın imkansız olduğunu belirtti. 1989 Tiananmen Meydanı olaylarının ardından göreve gelen Ciang Zımin, Çin'in küresel itibarı, dünyaya daha açılması ve ekonomik yükselişinde önemli rol oynamış bir isim olarak kabul ediliyor.
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çin, çin halk cumhuriyeti
çin, çin halk cumhuriyeti
Çin'in yükselişiyle birlikte anılan eski Devlet Başkanı Ciang Zımin 96 yaşında öldü
12:20 30.11.2022 (güncellendi: 12:49 30.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çin'in hükümet binalarında ve yurtdışı temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesi emri verildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 5. devlet başkanının ölümünü duyuran devlet medyası, çoklu organ yetmezliğiyle karmaşık hale gelen lösemiden mustarip Ciang Zımin'i kurtarmanın imkansız olduğunu belirtti. 1989 Tiananmen Meydanı olaylarının ardından göreve gelen Ciang Zımin, Çin'in küresel itibarı, dünyaya daha açılması ve ekonomik yükselişinde önemli rol oynamış bir isim olarak kabul ediliyor.