https://sputniknews.com.tr/20221128/cinliler-kapanma-karsiti-protestolarda-urumci-ile-dayanisti-pekin-karanlik-gucleri-sucladi-1063919656.html

Çinliler kapanma karşıtı protestolarda Urumçi ile dayanıştı: Pekin 'karanlık güçleri' suçladı

Çinliler kapanma karşıtı protestolarda Urumçi ile dayanıştı: Pekin 'karanlık güçleri' suçladı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin ölmesi, ülke çapında kapanma... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T14:21+0300

2022-11-28T14:21+0300

2022-11-28T14:55+0300

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Pandeminin 4. yılına girilmesi yaklaşırken Çin'de ilk günkü gibi sıfır Kovid vakası politikası kapsamında karantina ve kapanma dayatılmaya devam etmesinin vatandaşın sabrını taşırması, ülke çapında protestolara dönüştü. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin ölmesinin tetiklediği protestolar, Urumçi'den Şanghay'a, Wuhan ve Çengdu'dan Pekin'e pek çok kente yayıldı. Şanghay'da protestocuların Wulumuqi (Urumçi) Caddesi'ni gitmesini engellemeye çalışan polisin müdahalesi sırasında BBC muhabirinin de gözaltına alınması, ABD ile birlikte Çin'e kıskaç politikası uygulayan Britanya'ya sesini yükseltme fırsatı sağladı.Bugünkü basın toplantısında protestolarla ilgili sorular üzerine "Soru olgularla örtüşmüyor" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, Urumçi'deki yangının Kovid önlemleriyle ilişkilendirilmesinin 'sosyal medyada gizli amaçlar güden güçlerden' kaynaklandığını söyledi. 'Kovid'le mücadelemizin başarılı olacağına inanıyoruz''Yerel makamların gerçekleri açıklığa kavuşturarak enformasyonu ve karalamaları yalanladığını' dile getiren Zhao, ."Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önderliği ve Çin halkının desteğiyle Kovid-19'a karşı mücadelemizin başarılı olacağına inanıyoruz" diye ısrar etti. BBC'nin muhabiri Ed Lawrence'ın Şanghay'da protestoları takip ederken gözaltına alınıp dövüldüğünü duyurması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, BBC muhabirinin kendini gazeteci olarak tanıtmadığını söyledi. 'Medya Çin yasalarına ve düzenlemelerine uysun'"İlgili Şangay yetkililerinden öğrendiklerimize göre, kendisini bir gazeteci olarak tanıtmadı ve basın kimlik bilgilerini gönüllü olarak sunmadı" diyen Zhao, uluslararası medyaya 'Çin'deyken Çin yasalarına ve düzenlemelerine uymalarını' tavsiye etti.Londra: Basın özgürlüğü kutsaldırWikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı hapiste çürüten ve ABD'ye teslime hazırlanan Britanya hükümeti ise 'Çin polisinin eylemlerinin kabul edilemez ve endişe verici olduğu' tepkisini gösterdi. LBC radyosuna konuşan İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Grant Shapps, "Gazeteci dövmenin mazereti olamaz. Her ne olursa olsun, basın özgürlüğü kutsaldır" dedi.Genç, eğitimli orta sınıf Çinliler sokaktaHaftasonunda büyük şehirlerin ana caddelerinde yürüyüş düzenleyen, üniversite kampüslerinde toplanan yüzlerce Çinlinin çoğunluğunun genç, eğitimli orta sınıf bireyler olduğu gözlemlendi. İfade, basın ve siyaset özgürlüğü talepleri de dile getirildiGöstericiler, sıfır Kovid vakası politikasının sona erdirilmesinin yanısıra temel hak ve özgürlüklerden yana taleplerini dile getirdi. Genelde beyaz boş A4 kağıtlar ve çiçekler taşıyarak yürüyenler, "Karantina istemiyoruz", "Test istemiyoruz", "Özgürlük istiyoruz" sloganları atarken Urumçi ile dayanışmaya vurgu yaptı. 'Hepimiz Sincan halkıyız'Başkent Pekin'de nehir kenarında toplanıp mum yakan ve çiçek bırakan 400 kişi, "Hepimiz Sincan halkıyız. Çin halkı harekete geç" sloganı attı. Sosyal medyaya düşen protesto görüntülerine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in istifasını isteyen de Mao portresi taşıyan ya da milli marş ve Enternasyonel marşı çalan da vardı.Şanghay'da kaldırımlar bariyerlerle çevrildiFransız haber ajansı AFP, bugün Şanghay'ın haftasonunda protestolara sahne olan bölgelerinde yoğun polis mevcudiyeti olduğu, az sayıda da olsa gözaltıların sürdüğü ve toplanmaların engellenmesi için kaldırımların uzun mavi bariyerlerle çevrildiğini aktardı. Urumçi'de bazı Kovid kısıtlamaları gevşetildiDiğer yandan ağustos ayından bu yana katı kısıtlamalar altında insanların haftalarca evlerine kapatıldığı Urumçi'de bazı Kovid kısıtlamaları gevşetildi. Yerel yetkililerin düzenlediği basın toplantısına göre 4 milyon nüfuslu Urumçi'de yarından itibaren insanlar bulundukları ilçelerde otobüslerle yolculuk edebilecek, düşük riskli bölgelerdeki bazı elzem işletmeler yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete başlamak için başvurabilecek, toplu taşıma ve uçuşlar düzenli şekilde devamına geçiş yapılacak. Rekor vaka sayısına devamÇin'de üst üste 4 gündür pandeminin başından beri rekor sayıda Kovid vakası kayıtlara geçti. Ancak bunların ezici çoğunluğu belirti göstermeyen vakalar.

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