https://sputniknews.com.tr/20221124/cinde-kovid-gerekcesiyle-iphone-fabrikasinda-tutulan-isciler-isyan-etti-kentte-kapanma-ilan-edildi-1063785776.html

Çin'de Kovid gerekçesiyle iPhone fabrikasında tutulan işçiler isyan etti: Kentte kapanma ilan edildi

Çin'de Kovid gerekçesiyle iPhone fabrikasında tutulan işçiler isyan etti: Kentte kapanma ilan edildi

Çin'in Zhengzhou (Çengçou/Cıngcou) şehrinde iPhone fabrikasında Kovid karantinasına alınan ve zorla çalıştırılan işçilerin şiddetli protestolarının patlak... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T12:04+0300

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2022-11-24T13:09+0300

koronavirüs

çin

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Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği dünyadaki en büyük fabrikanın bulunduğu Zhengzhou'da işçiler isyan etti. Taşeron Tayvanlı şirket Foxconn'un işlettiği ve 300 bin işçiyi istihdam ettiği iPhone fabrikasında Kovid gerekçesiyle ekimden beri tutulan ve 'kapalı devre' çalışmaya zorlanan işçiler firar etti. Sokaklara dökülen işçiler, fabrikayı çeviren metal bariyerleri ellerine alarak cop sallayan ve Kovid korumalı üniformalar giyen polislerle çatıştı.İşçilerin sıkıyönetime varan karantina koşulları ve ertelenen pirim ödemeleri nedeniyle isyan ettiği belirtildi.Olayların akabinde, Zhengzhou'daki yetkililer cuma gününden itibaren bir dizi ilçe için nüfusun toplu testten geçirilmesi ve etkin tecride girmesi emrini verdi. 8 ilçede vatandaşlara 5 gün boyunca erzak alışverişi ve tıbbi bakım ihtiyacı dışında evlerinden çıkmamaları bildirildi. Şehir merkezinde yaşayanların Kovid testi negatif çıkmadan ve yerel makamlardan izin almadan bölgeden ayrılamayacakları belirtildi. Çevresiyle birlikte 12 milyon 600 binden fazla kişinin yaşadığı Zhengzhou'da 6 milyondan fazla kişiyi etkileyen karar, işçilerin zaten haftalardır Kovid kısıtlamaları altında olduğu iPhone fabrikasını kapsamıyor.AFP'ye konuşan bir işçi, protestoların Tayvanlı teknoloji devi Foxconn'un vaat ettiği primleri ödememesi ve fabrikada 'kaotik' koşullar dayatmasına tepki olarak patlak verdiğini söyledi. Bugün bir özür açıklaması yayımlayan Foxconn, maaşla ilgili sorunların 'ödeme sistemlerindeki teknik bir hatadan' kaynaklandığını savundu ve işçilerin endişelerini 'tamamen anladığını' öne sürdü.Tayvanlı teknoloji devi, "Şirket, çalışanların endişelerini ve makul taleplerini etkin şekilde çözmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.Fabrikada ekimin ilk haftasından itibaren işçilerin zorla 'kapalı devre' çalıştırıldığı, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddiaaları sosyal medyaya yansımıştı. Pandemiden korunma önlemlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda, fabrika yönetiminin vakalara zamanında müdahale etmediği, Kovid-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı, karantinadaki işçilerin yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakındığı öne sürülmüştü. Zhengzhou'daki kapanma, Çin'in tecrit, seyahat kısıtlamalarını ve toplu testleri içeren Kovid'e karşı sıfır tolerans politikasının bir parçası. Ancak Aralık 2019'da başlayan pandeminin 4. yılına girilmesi yaklaşırken, bu politika giderek daha çok halkın sabrını taşırıyor. Halkın kapanmadan ziyade kapanmanın duyarsız şekilde uygulanmasına, kapsamındaki vatandaşlara gerekli tedariklerin yapılmaması nedeniyle açlık ve bakımsızlık sorunlarının baş göstermesine, buna yönelik tepkinin zorla bastırılmasına kızgın olduğu belirtiliyor. 1.4 milyar nüfuslu Çin'de Ulusal Sağlık Bürosu, dün 31 bin 444 vaka açıkladı ki, bu, pandeminin başlamasından beri en yüksek vaka sayısı. Bunlar hastalık belirtisi gösteren 4 bin 10, göstermeyen 27 bin 646 vaka olarak sınıflandırıldı. Toplam vaka sayısı, ilk kez 30 bini geçti. Bir ölüm de açıklandı. Pandemiyi dizginleyebilmek için Çin genelinde 420 milyon insanın kapanma kapsamına alındığına dair iddialar sosyal medyaya düştü.

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