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https://sputniknews.com.tr/20221117/sinin-trudeauyu-azarlama-videosuna-cin-disisleri-aciklama-getirdi-normal-fikir-alisverisi-1063565092.html
Şi'nin Trudeau'yu azarlama videosuna Çin Dışişleri açıklama getirdi: 'Normal fikir alışverişi'
Şi'nin Trudeau'yu azarlama videosuna Çin Dışişleri açıklama getirdi: 'Normal fikir alışverişi'
Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış resepsiyonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla ayak üstü tartışmasındaki... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:20+0300
2022-11-17T15:26+0300
dünya
justin trudeau
şi cinping
çin
kanada
azar
tepki
eleştiri
video
g20
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Videoda Şi Cinping'in sözlerini Justin Trudeau'ya tercüme eden çevirmenin "Ne konuşursak, gazetelere sızıyor, bu, uygunsuz" dediği duyulurken, Çin Dışişleri 'Diyalog sırasında Çin Devlet Başkanı'nın Kanada Başbakanı'nı eleştirmediğini' söyledi.Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Pekin'in 'eşit temelde yapıldığı sürece açık sözlü görüşmeleri desteklediğini ve Kanada'nın ikili ilişkileri geliştirmek için harekete geçmesini umduğunu' dile getirdi.Mao, "Bahsettiğiniz video gerçekten de iki liderin G20 zirvesi sırasında yaptığı kısa bir sohbetti. Bu çok normal. Başkan Şi'nin kimseyi eleştirdiği veya suçladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Dün Kanadalı yayıncıların servis ettiği videoda Şi'nin çevirmeninin Trudeau'ya "Tartıştığımız her şey gazetelere sızdırıldı, bu uygun değil" dediği duyuldu. Ardından Şi'nin Mandarin dilinde "Samimiyet varsa, karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz" diye devam ettiği belirtildi. Şi'nin hoşnutsuzluğunun dışa vurumunun, salı günü Trudeau'nun 3 yıldır Şi ile ilk görüşmesini gerçekleştirirken, 'Çin'in iddia edilen casusluk faaliyetleri ve Kanada seçimlerine müdahalesi hakkında ciddi endişelerini dile getirdiğine' dair çıkan haberlerden kaynaklandığı yorumları yapıldı.Bugünkü basın toplantısında "Öncelikle, Çin'in asla diğer ülkelerin işlerine karışmadığını vurgulamak istiyorum" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü, iki lider arasındaki dünkü konuşmanın gerisinde Kanada Başbakanı'nın önceki gün Çin Devlet Başkanı'yla görüşmesinde seçimlere müdahale iddialarını gündeme getirmesinin yatıp yatmadığına açıklık getirmedi. Mao, Şi'nin Trudeau'ya "Aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmayacak" demesinin 'bir tehdit olmadığını, çünkü her iki liderin de normal bir fikir alışverişinde bulunduğunu ve yalnızca kendi konumlarını ifade ettiğini' sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/si-ve-trudeaunun-g20deki-diyalogu-cin-kanada-gerilimini-gozler-onunde-serdi-1063544748.html
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justin trudeau, şi cinping, çin, kanada, azar, tepki, eleştiri, video, g20, g20 liderler zirvesi
justin trudeau, şi cinping, çin, kanada, azar, tepki, eleştiri, video, g20, g20 liderler zirvesi

Şi'nin Trudeau'yu azarlama videosuna Çin Dışişleri açıklama getirdi: 'Normal fikir alışverişi'

15:20 17.11.2022 (güncellendi: 15:26 17.11.2022)
© AP Photo / Dmitri LovetskyÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019’a katıldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019’a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış resepsiyonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla ayak üstü tartışmasındaki gerginliğin kameralara yansımasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Videoda Şi Cinping'in sözlerini Justin Trudeau'ya tercüme eden çevirmenin "Ne konuşursak, gazetelere sızıyor, bu, uygunsuz" dediği duyulurken, Çin Dışişleri 'Diyalog sırasında Çin Devlet Başkanı'nın Kanada Başbakanı'nı eleştirmediğini' söyledi.
Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Pekin'in 'eşit temelde yapıldığı sürece açık sözlü görüşmeleri desteklediğini ve Kanada'nın ikili ilişkileri geliştirmek için harekete geçmesini umduğunu' dile getirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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Şi ve Trudeau'nun G20'deki diyaloğu Çin-Kanada gerilimini gözler önünde serdi
02:03
Mao, "Bahsettiğiniz video gerçekten de iki liderin G20 zirvesi sırasında yaptığı kısa bir sohbetti. Bu çok normal. Başkan Şi'nin kimseyi eleştirdiği veya suçladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Dün Kanadalı yayıncıların servis ettiği videoda Şi'nin çevirmeninin Trudeau'ya "Tartıştığımız her şey gazetelere sızdırıldı, bu uygun değil" dediği duyuldu. Ardından Şi'nin Mandarin dilinde "Samimiyet varsa, karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz" diye devam ettiği belirtildi.
Şi'nin hoşnutsuzluğunun dışa vurumunun, salı günü Trudeau'nun 3 yıldır Şi ile ilk görüşmesini gerçekleştirirken, 'Çin'in iddia edilen casusluk faaliyetleri ve Kanada seçimlerine müdahalesi hakkında ciddi endişelerini dile getirdiğine' dair çıkan haberlerden kaynaklandığı yorumları yapıldı.
Bugünkü basın toplantısında "Öncelikle, Çin'in asla diğer ülkelerin işlerine karışmadığını vurgulamak istiyorum" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü, iki lider arasındaki dünkü konuşmanın gerisinde Kanada Başbakanı'nın önceki gün Çin Devlet Başkanı'yla görüşmesinde seçimlere müdahale iddialarını gündeme getirmesinin yatıp yatmadığına açıklık getirmedi.
Mao, Şi'nin Trudeau'ya "Aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmayacak" demesinin 'bir tehdit olmadığını, çünkü her iki liderin de normal bir fikir alışverişinde bulunduğunu ve yalnızca kendi konumlarını ifade ettiğini' sözlerine ekledi.
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