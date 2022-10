https://sputniknews.com.tr/20221017/ckpnin-onumuzdeki-donem-hedefi-cini-modern-sosyalist-guclu-bir-devlet-haline-getirmek-1062467464.html

'ÇKP'nin önümüzdeki dönem hedefi Çin'i modern sosyalist güçlü bir devlet haline getirmek'

Gökhun Göçmen'e göre Çin'deki 20. Ulusal Kongre'de iç siyasette 'modern ve güçlü sosyalist devlet' ile bölüşüm ilişkilerinin 'yeni gelir dağılımı modelleriyle...

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ülkenin gelecek 5 yılda siyasi doğrultusunun belirlendiği Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi başladı. Devlet Başkanı ve partinin Genel Sekreteri Şi Jinping, Merkez Komite Çalışma Raporu’nu kongreye sunarken, geçmişin muhasebesi ve gelecek hedeflerini ortaya koymuş oldu. 'Çin karakteristiğinde sosyalizmin bayrağını yukarı taşımak ve her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etmek için birlik içinde çabalamak' başlıklı raporda, parti yönetiminin değerlendirme ve hedefleri yer aldı.Şi, raporu kongreye sunduğu konuşmasında, 2021'deki 100. kuruluş yıldönümünde mutlak yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşıldığını ve 'ortalama refaha sahip toplumun' yaratıldığını söylerken, bundan sonrası için 'her açıdan modern sosyalist toplum inşa etmeye' odaklanacaklarını kaydetti.Çin lideri, son dönemde ABD başta olmak üzere Batı dünyasında öne çıkarılan Tayvan meselesinde 'barışçı birleşme' hedefini bir kez daha tekrarlarken, 'ayrılıkçı hareketleri durdurmak için güç kullanmayı dışlamadan her tür tedbirin alınacağının' da altını çizdi. Şi, Tayvan'ın Çin halkının meselesi olduğunu söylerken, dış müdahalenin kabul edilemeyeceği mesajı verdi.22 Ekim'e kadar devam eden olan 20. Ulusal Kongre ile Devlet Başkanı Şi'nin konuşmasıyla verdiği mesajları gazeteci yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.'Önümüzdeki döneme ait hedef Çin'i modern sosyalist güçlü bir devlet haline getirmek'Gökhun Göçmen’e göre, Çin'de KP'nin 5 yılda bir yaptığı kongreler; geçmişin muhasebesi eşliğinde gelecek için 'yol haritasının' ortaya konulması bakımından önemli. Göçmen, aynı zamanda çalışma raporu olan Devlet Başkanı Şi'nin konuşmasının; ülkenin dış politika, ulusal güvenlik ve ekonomide alt hedeflerle birlikte önümüzdeki döneminin belirlendiğine dikkat çekti:“Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’ne tanıklık ediyoruz. Bu kongreler Çin açısından oldukça önemli. Çünkü Çin’de her 5 yılda bir oluyor. Bu kongrede Çin geride bıraktığı beş yılın muhasebesini yapıyor ve geleceğe yönelik yol haritası belirliyor. Pazar günü Pekin’de başladı ve Şi Cinping çalışma raporunu sundu. Bu çalışma raporu da 19. Merkez Komite’nin 7. Genel Kurulu’nda alınmıştı. Bu kongreler belirleniyor, merkez komite seçiliyor, delegeler öncesinde belirlenmiş oluyor. Bunun 7. Genel Kurulu’nda da bir çalışma raporu hazırlanıyor. Yani bir sonraki Kongre için hazırlık metni olarak kabul edilebilir. Şi Cinping’in konuşması aslında bu rapora işaret ediyor. Dolayısıyla bu konuşmadan şunu çıkarıyoruz. Şi’nin geçmişe dair yaptığı eylemlerin bir dökümü aynı zamanda. Çin Komünist Partisi’nin 100. yılıydı geçen sene. Çin iki temel hedef koymuştu. Bunlardan ilki mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak. Çin Komünist Partisi de kuruluşunun 100. yılında mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdığını ilan etti. Orta halli bir toplum inşasını söylemiş bulundu. 20. Ulusal Kongresi’de de önümüzdeki döneme ait hedef belirlendi. O da Çin’in modern sosyalist güçlü bir devlet haline getirmek. Bunun dış politikada, ulusal güvenlikte, ekonomide alt hedefleri mevcut.”‘Çin bölüşüm ilişkilerini yeni gelir dağıtım modelleriyle destekleyeceğiz diyorlar'Şi döneminin mottosunun yolsuzlukla mücadele olduğunu belirten Göçmen, bunun ‘halka karşı bir görev’ olarak algılandığına ve anlatıldığını vurguladı. Göçmen'e göre Pekin yeni dönemde 'orta sınıfı büyütmeyi' hedefliyor. Çin’de burjuvazinin bulunduğunu ancak siyasi iktidarı elinde tutmadığını anımsatan Göçmen, bu sayede ÇKP’nin bölüşüm ilişkilerini düzenlediğinin altını çizdi. Göçmen, Şi'nin konuşmasında Marxizm çalışmalarını Çin ve zamanın ruhuna göre şekillendirmeleri ve 'Çin modeli sosyalizme' yaptığı atfa da dikkat çekti:‘20. Ulusal Kongre’de Çin’in yeni bir dünya inşa etmek için kullandığı kavramları görüyoruz’Göçmen'e göre, 20. Ulusal Kongre’de Çin’in yeni bir dünya inşa etmek için kullandığı 'ortaklaşa topluluk', 'küresel güvenlik ve kalkınma inisiyatifi' gibi kavramları dikkat çekiyor. Şi'nin konuşmasını geçen sene 100'üncü yıldönümündeki konuşmayla bağına da atıfta bulunan Göçmen, Çin liderinin 'hegemonyacılara ve yayılmacılığa karşı olmak' vurgusunun Çin tarihindeki tecrübelerin yansıması olduğunu dile getirdi:‘Ezilenlerin penceresinden Mao’ya bakınca sosyalistler için gocunulacak bir benzetme olmasa gerek’Batı'da Şi'nin iki dönemin ardından tekrar genel sekreterliği 'Mao benzetmeleriyle' öne çıkarılırken, Göçmen, Mao’ya ezilenlerin penceresinden bakınca bunun sosyalistler için gocunacak bir benzetme olmadığını anımsatıyor. Göçmen, Şi'nin üçüncü dönem liderliğini çok olası görürken, bunların anayasa değişikliği dahil bir değişiklikle netleşeceğini vurguladı:‘Şi Tayvan'la ilgili beklenmedik yeni bir şey söylemedi'Göçmen, herkes Tayvan konusuna odaklanmış olsa da Çin liderinin Kongre'de bu konuda beklenmedik ve bilinmedik bir şey söylemediği görüşünde:“Bugün ÇKP’nin Kongresi'ne Türk basınının neredeyse tamamı Tayvan üzerineydi. Konuşma metnine baktığımda aslında Şi Cinping beklenmedik bir şey söylemedi. Temel söylediği şey şuydu. Bütün gücümüzü barışçıl birleşme için seferber edeceğiz. Ancak Tayvan ve anakaranın birleşmesi için de güç kullanma ihtimalini asla dışlamıyoruz, dedi. Bu aslında Çin’in her zamanki söylemi, barışçıl birleşmede ısrar edeceğiz fakat güç kullanımını da dışlamıyoruz diye. Bu şu noktada önemli. Konuşmasında ayrıca alınan önlemlerin Tayvan halkına karşı olmadığı, yabancı güçlere ve ayrılıkçılara karşı olduğunu söylemesi bir mesajdı. Güç kullanma ihtimali de dar bir grubu ya da onlara destek veren yabancı ülkeleri hedef alabilir mesajı vardı."'Çin bugün her anlamda yeni bir uluslararası düzen kurabilir. Bu kongreyi de bu bağlamda izlemek önemli'20. Ulusal Kongre'nin uluslararası sistemin büyük bir belirsizliğin ortasında olduğu bir dönemde yapılmasına atıfta bulunan Göçmen, küresel ekonomik durum ve ABD'nin yaşadığı güç erozyonu karşısında saldırganlaşmasının yarattığı yeni ortama dikkat çekti. Çin'in bugün her anlamda yeni bir uluslararası düzen kurabileceğini söylerken, Kongre'yi de yeni bir çağın öncü belirtileri ışığından izlemenin faydalı olduğu değerlendirmesinde bulundu:

