https://sputniknews.com.tr/20221121/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-sabir-metanet-ve-buyuk-bir-calismayla-kktcyi-dunyaya-tanitacagiz-1063682086.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Sabır, metanet ve büyük bir çalışmayla KKTC’yi dünyaya tanıtacağız

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Sabır, metanet ve büyük bir çalışmayla KKTC’yi dünyaya tanıtacağız

Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 39’uncu yıl dönümünde Sputnik’e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sabır, metanet ve büyük bir çalışmayla KKTC’yi bütün dünyaya... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:26+0300

2022-11-21T14:26+0300

2022-11-21T14:26+0300

görüş

kktc

kuzey kıbrıs

ersin tatar

turan salcı

güney kıbrıs rum yönetimi

yunanistan

türkiye

doğu akdeniz

recep tayyip erdoğan

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1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 39’uncu yıl dönümüne ulaştı.Doğu Akdeniz’deki en stratejik noktada bulunan Kıbrıs adasındaki kuzey ve güney arasındaki ihtilaf ise halen devam ediyor.Son dönemlerde ise Kuzey Kıbrıs’ın adı daha fazla duyuluyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 77’nci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin resmen tanınması için dünyaya çağrıda bulunmasının ardından 11 Kasım’da da Kuzey Kıbrıs Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak tanındı. Bu adımın ardından Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den karşı açıklamalar da gecikmedi.Diğer yandan da Güney Kıbrıs’a yönelik ABD’nin silah ambargosu kalkarken Kuzey Kıbrıs’a yönelik AB ve ABD ambargoları da devam ediyor.Peki, 39 yılda adada nasıl bir yol kat edildi, Türklerin talepleri neler ve müzakereler konusunda neler bekleniyor? Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e anlattı.‘Artık bu işin geri dönüşü yok’KKTC’den önce 21 Aralık 1963-27 Aralık 1967 arasında Kıbrıs Türk Genel Komitesi, 27 Aralık 1967-1 Ekim 1974 arasında Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, 20 Temmuz 1974-18 Ağustos 1974 arasında Kıbrıs Barış Harekâtı, 1 Ekim 1974-13 Şubat 1975 arasında Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, 13 Şubat 1975-15 Kasım 1983 tarihleri arasında da Kıbrıs Türk Federe Devleti evrelerinden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:‘KKTC son 50 yılda Türk halkının bir başarı öyküsüdür’“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hem New York’ta Birleşmiş Milletler kürsüsünden hem de Türk Devletleri Teşkilatı’nda yaptığı bütün açıklamaların, KKTC’ye sahip çıkmanın esasındaki anlam artık bu işin geri dönüşü olmadığıdır. Türk Cumhuriyeti hem taraftır hem garantördür hem de bölgenin en güçlü ülkesi olarak denklemin en önemli tarafıdır. Türkiye Cumhuriyeti olmasa bizi bunlar çoktan buradan göç ettirmişlerdi. Onun için Türkiye’nin desteğiyle varlığımızı sürdürebildik” diye devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, “39 senede bütün bu siyasi mücadelenin yanı sıra çok önemli ekonomik gelişmeler de oldu. Turizm sektörü 30 bin yatağa ulaşarak ciddi bir noktaya geldi. KKTC’nin kurak ikliminde ihtiyacımız olan temiz suyumuz yapılan projeyle Anadolu’dan geliyor. Bir takım yeni yollar, yatırımlar ve üniversiteler yapıldı. Bugün üniversitelerimizde 100 bin öğrenci varsa bunların büyük kısmı Türkiye ve diğer ülkelerdendir. Üniversitelerimizden mezun olanlar dünyanın farklı noktalarında KKTC’yi temsil ediyorlar. Dolayısıyla KKTC son 50 yılda Türk halkının bir başarı öyküsüdür. Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da hakkımızın, hukukumuzun korunması için KKTC bir devlet olarak kendi egemenlik hakları ve deniz yetki sahalarıyla, ekonomik münhasır bölge hakkıyla gerçekten çok önemli görev ifa ediyor. Son 39 yılda çok mesafe kaydedildi ve büyük bir başarı var” ifadelerini kullandı.‘Kıbrıs’ta iki ayrı halk iki ayrı devlet vardır’Cumhurbaşkanı Tatar, aradan geçen 39 yıla rağmen Güney Kıbrıs yönetiminin tavrında bir değişiklik olmadığını belirterek şunları söyledi:‘Tanınma yavaş yavaş gelecektir’ABD ve AB’nin Kuzey Kıbrıs’a karşı açıklama ve yaptırımlarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:‘Türkiye’nin çok dostane ve samimi ilişkileri olduğu ülkeler var’Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs'ı tanımasını beklediğiniz ülke var mı?” sorusuna ise “Şu anda ülke olarak net bir şey söylemiyoruz. Ancak Türkiye’nin çok dostane ve samimi ilişkileri olduğu ülkeler var. Dolayısıyla bu ülkelerde birkaç adım üzerine çalışmalar vardır diye düşünüyorum. Bu yerinde bir karar olacaktır. Çünkü topluma moral verecek, ekonomimizin güçlenmesine katkı sunacak bir adım olur” şeklinde yanıt verdi.Rusya’dan doğrudan uçuş seferi olacak mı?Son dönemde Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a turizm amaçlı doğrudan uçuşların yapılacağı da iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda iki özel Türk şirketinin kendilerine başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

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kktc

kuzey kıbrıs

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kktc, kuzey kıbrıs, ersin tatar, turan salcı, güney kıbrıs rum yönetimi, yunanistan, türkiye, doğu akdeniz, recep tayyip erdoğan