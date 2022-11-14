https://sputniknews.com.tr/20221114/kuzey-kibris-ab-ile-iliskilerimizi-gozden-geciririz-1063402398.html

Kuzey Kıbrıs: AB ile ilişkilerimizi gözden geçiririz

Kuzey Kıbrıs: AB ile ilişkilerimizi gözden geçiririz

AB Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilâtı’na gözlemci üye kabul edilmesini kınamasına Lefkoşa sert tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Dışişleri... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T09:34+0300

2022-11-14T09:34+0300

2022-11-14T09:34+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

avrupa birliği

avrupa birliği

türk devletleri teşkilatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063402254_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f045df29b0f712cf78648a59d4c4d137.jpg

Avrupa Birliği’nin (AB) Türk Devletleri Teşkilâtı’na Kuzey Kıbrıs'ın gözlemci üye kabul edilmesini kınaması, Lefkoşa’da büyük tepkiyle karşılandı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’nin bir kez daha Kıbrıs’a Rum-Yunan gözlükleriyle baktığını ispat ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bu tavra devam ederlerse, AB ile ilişkilerimizi gözden geçiririz” uyarısı yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar yayınladığı bildiride, AB’nin Kıbrıs konusunda yanlı tutumunu ısrarla sürdürdüğüne dikkat çekti ve “AB’nin bahse konu talihsiz açıklaması haksız bir şekilde üye yapılan Güney Kıbrıs’ın bundan cesaret ve güç alarak bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmasına ve uzlaşmaz tavrını sürdürmesine ne yazık ki hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.En sert açıklama ve uyarı Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan geldi. Ertuğruloğlu, “KKTC hükümeti olarak AB’nin mevcut tutumunun devam etmesi halinde birlik ile ilişkilerimizi, tüm seçeneklerle ivedilikle gözden geçirip, yeni bir düzenlemeye gitme yönündeki kararlılığımızı duyururuz” dedi. Başbakan Ünal Üstel ise, Rum yanlısı açıklamayı yapan AB Komisyonu’nun Kıbrıs konusunda söz söyleyecek son yer olduğuna dikkat çekti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun Kuzey Kıbrıs ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilâtı’na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama, haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. AB, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar, yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olduğunu belirten Çelik, “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. AB’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu, tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilâtı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/turk-devletleri-teskilati-zirvesi-bildirisi-kibris-turklerini-turk-dunyasinin-bir-parcasi-goruyoruz-1063358276.html

türkiye

kuzey kıbrıs

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, avrupa birliği, avrupa birliği, türk devletleri teşkilatı