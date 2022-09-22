https://sputniknews.com.tr/20220922/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rusyadan-direkt-ucusla-ercan-havalimanina-turist-gelsin-isteriz-1061525468.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş olmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:17+0300
2022-09-22T22:17+0300
2022-09-22T22:28+0300
görüş
kuzey kıbrıs
ersin tatar
rusya
uçuş
antalya
ercan havaalanı
türkiye
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Milliyet gazetesinin ‘Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşların başlayacağı, ilk uçuşun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı’ iddiası son günlerde gündemde yer alıyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar konusunda, "Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız" dedi.‘Biz Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz’Sputnik, bu konuyu Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sordu. “Bunun gerçekleşmesinden memnun olurum” diyen Tatar, şunları kaydetti:‘Bu cesareti gösterenlere başarılar diliyorum’Tatar, “Eğer direkt uçuş olmazsa Antalya’dan aktarmalı olarak yapacağız. Şirketler bu turizmi gerçekleştirmek için çabalıyor. Sivil havacılığa başvurular var. Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş talebi bize gelirse olumlu olarak cevap veririz. Çünkü turizm ve kültür için Rusya ile her türlü dayanışma içinde olmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun için girişim yapan iş insanlarına gerek Rusya’da gerek Türkiye’de gerek Kuzey Kıbrıs’ta bu köprünün oluşmasında emeği geçenlere ve bu cesareti gösterenlere başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bu işin olabilmesi için gereken her şeyi hukuki temelde yapmaya hazırız” diye de ekledi.Tatar, ayrıca, Rus yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna “şu anda bir görüşme takvimi yok” cevabını verdi.
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
kuzey kıbrıs, ersin tatar, rusya, uçuş, antalya, ercan havaalanı, türkiye
kuzey kıbrıs, ersin tatar, rusya, uçuş, antalya, ercan havaalanı, türkiye
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz
22:17 22.09.2022 (güncellendi: 22:28 22.09.2022) Abone ol
Özel
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş olmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bu işin olabilmesi için gereken her şeyi hukuki temelde yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Milliyet gazetesinin ‘Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşların başlayacağı, ilk uçuşun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı’ iddiası son günlerde gündemde yer alıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya'dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar konusunda, "Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız" dedi.
‘Biz Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz’
Sputnik, bu konuyu Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sordu. “Bunun gerçekleşmesinden memnun olurum” diyen Tatar, şunları kaydetti:
“Kuzey Kıbrıs gerçekten önemli bir turizm destinasyonu olarak ortaya çıkıyor. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 15 bin Rus var. Rus turistler özellikle Antalya’da yoğun olarak tatil yapıyorlar. Antalya’ya gelen Rus turistler Kıbrıs’a da gelebilir. Ancak belirtmek isterim ki bu bir ticari faaliyettir. Bunu siyasetle örtüştürmemek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi Kıbrıs Türk’lerine tam bir zulüm var. Bu çağda Kuzey Kıbrıs gelişmesin, kalkınmasın, Kıbrıs Türk halkı diz çöksün diye her türlü baskıya devam ediyorlar. Bu çağ dışıdır. Biz Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz. Bu neticede ticari bir iş ve insanların özgür iradesine bağlı olarak yapacakları bir seyahattir. Bundan daha doğal ne olabilir. Ticari amaçlı bir olay da yok. Dolayısıyla bu olayın bu kadar abartılarak siyasete çekilmesini anlamıyorum. Bu haberin çıkması üzerine Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçi, uyarılmak için çağırılıyor. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı hemen devreye girerek Rusya ile temas kuruyor. Rum lider Anastasiadis New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecekti o iptal oldu. AB, böyle bir dönemde Lavrov ile görüşmek istediği için Anastasiadis’i uyardı. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş olacakmış diye yapılıyor. Buna engel olmaya çalışmak gerçekten çağ dışıdır.”
‘Bu cesareti gösterenlere başarılar diliyorum’
Tatar, “Eğer direkt uçuş olmazsa Antalya’dan aktarmalı olarak yapacağız. Şirketler bu turizmi gerçekleştirmek için çabalıyor. Sivil havacılığa başvurular var. Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş talebi bize gelirse olumlu olarak cevap veririz. Çünkü turizm ve kültür için Rusya ile her türlü dayanışma içinde olmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun için girişim yapan iş insanlarına gerek Rusya’da gerek Türkiye’de gerek Kuzey Kıbrıs’ta bu köprünün oluşmasında emeği geçenlere ve bu cesareti gösterenlere başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bu işin olabilmesi için gereken her şeyi hukuki temelde yapmaya hazırız” diye de ekledi.
Tatar, ayrıca, Rus yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna “şu anda bir görüşme takvimi yok” cevabını verdi.