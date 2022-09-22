Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz

“Kuzey Kıbrıs gerçekten önemli bir turizm destinasyonu olarak ortaya çıkıyor. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 15 bin Rus var. Rus turistler özellikle Antalya’da yoğun olarak tatil yapıyorlar. Antalya’ya gelen Rus turistler Kıbrıs’a da gelebilir. Ancak belirtmek isterim ki bu bir ticari faaliyettir. Bunu siyasetle örtüştürmemek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi Kıbrıs Türk’lerine tam bir zulüm var. Bu çağda Kuzey Kıbrıs gelişmesin, kalkınmasın, Kıbrıs Türk halkı diz çöksün diye her türlü baskıya devam ediyorlar. Bu çağ dışıdır. Biz Rusya’dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı’na turist gelsin isteriz. Bu neticede ticari bir iş ve insanların özgür iradesine bağlı olarak yapacakları bir seyahattir. Bundan daha doğal ne olabilir. Ticari amaçlı bir olay da yok. Dolayısıyla bu olayın bu kadar abartılarak siyasete çekilmesini anlamıyorum. Bu haberin çıkması üzerine Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçi, uyarılmak için çağırılıyor. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı hemen devreye girerek Rusya ile temas kuruyor. Rum lider Anastasiadis New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecekti o iptal oldu. AB, böyle bir dönemde Lavrov ile görüşmek istediği için Anastasiadis’i uyardı. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş olacakmış diye yapılıyor. Buna engel olmaya çalışmak gerçekten çağ dışıdır.”