https://sputniknews.com.tr/20220917/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-abdyi-dengeli-politikaya-davet-ediyoruz-1061311044.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: ABD'yi dengeli politikaya davet ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: ABD'yi dengeli politikaya davet ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T14:41+0300

2022-09-17T14:41+0300

2022-09-17T14:41+0300

politika

ersin tatar

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

abd

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Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmaya yönelik kararına ilişkin yazılı açıklamasında "GKRY, 'düşman' olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin, Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik olumlu tutumunu sürdürdüğünü kaydeden Tatar, 'ABD'nin aldığı bu kararın, Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi, uzlaşmaz tutumunu sürdüren Rum kesimini daha da cesaretlendireceğini, Kıbrıs'ta ve bölgede çok büyük gerginliklere yol açacağını' kaydetti.Tatar, "ABD'nin, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tahrikkar ve saldırgan tutumunu daha da yoğunlaştırdığı bu günlerde ve 20 Eylül tarihinde başlayacak olan BM 77. Genel Kurulu toplantısı öncesinde bu kararı alması oldukça dikkat çekicidir. Bu kararla Kıbrıs'ta ve bölgede tehlikeli bir tırmanış ve Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginlik alanı oluşturabileceğinin yanı sıra iki NATO üyesini karşı karşıya getirme riski de doğurabilecektir." değerlendirmesinde bulundu."ABD'yi, eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz"ABD’nin, bu kararla 'Rum kesimine güç verdiğini' belirten Tatar, 'Rumların, silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracağının beklendiğini, KKTC'nin ise buna seyirci kalmayacağını ve gereken tedbirleri mutlaka alacağını' vurguladı.Tatar, "ABD'nin almış olduğu bu karar, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha gösterirken, ABD'yi, almış olduğu bu kararı gözden geçirmeye ve Kıbrıs'ta iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-2023-mali-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirdi-1061304016.html

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