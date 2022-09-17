https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-2023-mali-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirdi-1061304016.html

ABD 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T03:54+0300

2022-09-17T03:54+0300

2022-09-17T03:54+0300

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silah ambargosu

ned price

dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ülkesinin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Sözcü Ned Price, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Rum yönetimine ihracat kısıtlaması iki koşula bağlanmıştı.Bu iki yasaya göre, ABD Başkan, Güney Kıbrıs'ın kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile iş birliği yaptığını Kongreye raporladığı ve Güney'in, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer bir karar almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220821/guney-kibris-israil-ile-demir-kubbe-hava-savunma-sistemi-alim-anlasmasina-vardi-1060211336.html

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abd, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, silah ambargosu, ned price, dışişleri bakanlığı