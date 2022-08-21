https://sputniknews.com.tr/20220821/guney-kibris-israil-ile-demir-kubbe-hava-savunma-sistemi-alim-anlasmasina-vardi-1060211336.html

'Güney Kıbrıs, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi almak için anlaşmaya vardı'

'Güney Kıbrıs, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi almak için anlaşmaya vardı'

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunlar yaşayan Yunanistan'ın silahlanma furyasına girip ABD'nin askeri üssüne dönmesi sonrası, Güney Kıbrıs'ın İsrail ile... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T18:08+0300

2022-08-21T18:08+0300

2022-08-21T19:04+0300

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Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs edisyonuna göre Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın almak için İsrail ile anlaşmaya vardı. Ne Lefkoşa ne de Tel Aviv şu ana kadar kamuoyuna açıklamamış olsa da anlaşmanın sonuçlandırıldığı belirtildi.Güney Kıbrıs Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis mart ayında İsrail'i ziyaret ettiğinde İsrail ordusu 'Rum generalin kuzey sınırında bir brifing alacağını ve Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasını ziyaret edeceğini' açıklamıştı. Daha önce İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberlerde iki ülkenin en azından 2021'in başından beri anlaşma hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.'Bayraktar korkusu'Güney Kıbrıs halihazırda ABD yapımı Northrop Grumman üretimi kısa menzilli hava savunma sistemi SHORAD'a sahip. Basında çıkan haberlere göre SHORAD'ı en acil tehditlere karşı 'en uygun' savunma olarak gören Güney Kıbrıs Hava Kuvvetleri, diğer yandan Bayraktar başta olmak üzere Türk yapımı insansız hava araçlarından (İHA'lar) giderek daha fazla endişe duyuyor.'İHA'lara çok kısa mesafeden karşı koyabiliyor'Kathimerini, Kıbrıs Ulusal Muhafızları'nın 'operasyonel taleplerini' öne sürerek İsrail hava savunma sistemlerini almakta ısrar ettiğini yazdı. Demir Kubbe'yi 'roketlere 2 binden fazla müdahaleyle savaşta kendini kanıtlamış' bir sistem olarak tanıtan İsrailli silah üreticisi Rafael, sistemin 'roket, havan ve top mermilerinin yanısıra uçak, helikopter ve İHA'lara çok kısa mesafeden karşı koyabildiğini' söylüyor.Türkiye-İsrail normalleşmesinin ardındanSon olarak Ankara'nın doğal gaz aramak için bölgeye Abdülhamid Han sondaj gemisini göndermesi üzerine Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmakla suçladı. Bölünmüş Kıbrıs, Atina ile Ankara arasında önemli bir çekişme noktası.Güney Kıbrıs'ın İsrail'den Demir Kubbe alma anlaşması yapması haberi, Türkiye ile İsrail'in yıllarca süren gerilimin ardından büyükelçilerinin Tel Aviv ve Ankara'ya geri dönmesiyle ilişkilerin normalleştiği ve diplomatik ilişkilerin tamamen restore edildiğini duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

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