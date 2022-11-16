https://sputniknews.com.tr/20221116/cia-direktoru-rus-mevkidasiyla-ankara-toplantisinin-ardindan-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1063499187.html

CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla Ankara toplantısının ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla Ankara toplantısının ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Burns, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile Ankara'da görüşmesinin ardından dün Ukrayna Devlet Bakanı Zelenskiy ile biraraya geldi. ABD basınına... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T19:22+0300

2022-11-16T19:22+0300

2022-11-16T19:46+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

william burns

vladimir zelenskiy

cia

rusya dış istihbarat servisi (svr)

abd

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ukrayna

nükleer silah

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Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın sık sık Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmek üzere görevlendirdiği CIA Direktörü William Burns, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'nin yanısıra Ukraynalı istihbaratçılarla biraraya geldi. Gazeteye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, Burns'ün Kiev temaslarında pazartesi günü Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'e ilettiği 'Ukrayna'da nükleer silah kullanılmaması' uyarısını ele aldığını söyledi.ABD'li yetkiliye göre 'ABD'nin Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya destek sağlama taahhüdünü pekiştiren' CIA Direktörü, Rusya'nın Kiev'e füze attığı sırasında güvenli şekilde ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyordu. 'Burns ziyaret ederken kasten füze atıldığına dair belirti yok''Rusya'nın füze saldırılarının kasten Burns'ün ziyaretiyle aynı zamana denk getirildiğine dair hiçbir belirti olmadığı' kaydedilen haberde, "Seyahat planlarını geleneksel olarak gizli tutan CIA Direktörü'nün Rus yetkililerle görüşmelerinin Rus basınına sızmasının adet haline gelmesi uyarınca Ankara görüşmesini ilk duyuran da Rus medyası oldu" denildi.Geçmişte tecrübeli bir diplomat ve ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olan Burns, Kasım 2021'de Moskova'ya giderek Kremlin yetkilileriyle yüz yüze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüş, Biden'ın Putin'e "Ukrayna'yı işgal ederseniz, devasa sonuçlar dayatacağız" dediği mektubunu yetkililere iletmişti.Rusya karşıtı 'taktik nükleer silah' propagandasını yayanlardan'Putin'in taktik nükleer silah kullanma tehditlerine karşı tetikte olunması gerektiği' söylemini yayan isimlerden biri olan CIA Direktörü, eylül sonunda CBS News'den Norah O'Donnell'a verdiği röportajda, "Nelerin tehlikede olduğunu göz önüne alarak her türlü tehdidi ciddiye almalıyız. Ve biliyorsunuz, onun ve diğer üst düzey Rus liderlerin kullandığı retorik pervasız ve son derece sorumsuz" demişti. 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir somut kanıt yok' itirafıAma aynı zamanda Burns, 'ABD istihbarat teşkilatlarının Putin'in nükleer silah kullanmaya yaklaştığına dair herhangi bir somut kanıt görmediğini' de söylemişti.'Sahada bu yönde hiçbir hazırlık görülmedi'Post'un haberinde "Savaş boyunca durum böyleydi. Putin tehditler savururken, yetkililer, bunun Rusya'nın bu tür silahları savaş alanında kullanmak için gerekli teçhizat ve personeli konuşlandırdığına dair işaretlere yansımadığını söylüyor" değerlendirmesi yapıldı.

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sergey narışkin, william burns, vladimir zelenskiy, cia, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, rusya, ukrayna, nükleer silah, nükleer savaş, taktik