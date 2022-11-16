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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/cia-direktoru-rus-mevkidasiyla-ankara-toplantisinin-ardindan-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1063499187.html
CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla Ankara toplantısının ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla Ankara toplantısının ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Burns, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile Ankara'da görüşmesinin ardından dün Ukrayna Devlet Bakanı Zelenskiy ile biraraya geldi. ABD basınına... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T19:22+0300
2022-11-16T19:46+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
william burns
vladimir zelenskiy
cia
rusya dış istihbarat servisi (svr)
abd
rusya
ukrayna
nükleer silah
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Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın sık sık Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmek üzere görevlendirdiği CIA Direktörü William Burns, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'nin yanısıra Ukraynalı istihbaratçılarla biraraya geldi. Gazeteye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, Burns'ün Kiev temaslarında pazartesi günü Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'e ilettiği 'Ukrayna'da nükleer silah kullanılmaması' uyarısını ele aldığını söyledi.ABD'li yetkiliye göre 'ABD'nin Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya destek sağlama taahhüdünü pekiştiren' CIA Direktörü, Rusya'nın Kiev'e füze attığı sırasında güvenli şekilde ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyordu. 'Burns ziyaret ederken kasten füze atıldığına dair belirti yok''Rusya'nın füze saldırılarının kasten Burns'ün ziyaretiyle aynı zamana denk getirildiğine dair hiçbir belirti olmadığı' kaydedilen haberde, "Seyahat planlarını geleneksel olarak gizli tutan CIA Direktörü'nün Rus yetkililerle görüşmelerinin Rus basınına sızmasının adet haline gelmesi uyarınca Ankara görüşmesini ilk duyuran da Rus medyası oldu" denildi.Geçmişte tecrübeli bir diplomat ve ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olan Burns, Kasım 2021'de Moskova'ya giderek Kremlin yetkilileriyle yüz yüze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüş, Biden'ın Putin'e "Ukrayna'yı işgal ederseniz, devasa sonuçlar dayatacağız" dediği mektubunu yetkililere iletmişti.Rusya karşıtı 'taktik nükleer silah' propagandasını yayanlardan'Putin'in taktik nükleer silah kullanma tehditlerine karşı tetikte olunması gerektiği' söylemini yayan isimlerden biri olan CIA Direktörü, eylül sonunda CBS News'den Norah O'Donnell'a verdiği röportajda, "Nelerin tehlikede olduğunu göz önüne alarak her türlü tehdidi ciddiye almalıyız. Ve biliyorsunuz, onun ve diğer üst düzey Rus liderlerin kullandığı retorik pervasız ve son derece sorumsuz" demişti. 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir somut kanıt yok' itirafıAma aynı zamanda Burns, 'ABD istihbarat teşkilatlarının Putin'in nükleer silah kullanmaya yaklaştığına dair herhangi bir somut kanıt görmediğini' de söylemişti.'Sahada bu yönde hiçbir hazırlık görülmedi'Post'un haberinde "Savaş boyunca durum böyleydi. Putin tehditler savururken, yetkililer, bunun Rusya'nın bu tür silahları savaş alanında kullanmak için gerekli teçhizat ve personeli konuşlandırdığına dair işaretlere yansımadığını söylüyor" değerlendirmesi yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/abd-ile-rusyanin-dis-istihbarat-baskanlarinin-ankarada-gorustugune-beyaz-saraydan-dogrulama--1063418605.html
https://sputniknews.com.tr/20221114/fahrettin-altun-rus-ve-amerikali-istihbarat-baskanlarinin-turkiyede-bulustugunu-teyit-ediyoruz-1063423371.html
https://sputniknews.com.tr/20221115/beyaz-saray-burns-ve-nariskin-ankarada-iletisim-kanallarinin-acik-tutulmasi-icin-gorustu--1063457151.html
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sergey narışkin, william burns, vladimir zelenskiy, cia, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, rusya, ukrayna, nükleer silah, nükleer savaş, taktik
sergey narışkin, william burns, vladimir zelenskiy, cia, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, rusya, ukrayna, nükleer silah, nükleer savaş, taktik

CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla Ankara toplantısının ardından Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

19:22 16.11.2022 (güncellendi: 19:46 16.11.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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Burns, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile Ankara'da görüşmesinin ardından dün Ukrayna Devlet Bakanı Zelenskiy ile biraraya geldi. ABD basınına göre Burns, Kiev'de Rus tarafına ilettiği 'nükleer uyarıyı' ele aldı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini teyit etti.
Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın sık sık Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmek üzere görevlendirdiği CIA Direktörü William Burns, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'nin yanısıra Ukraynalı istihbaratçılarla biraraya geldi. Gazeteye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, Burns'ün Kiev temaslarında pazartesi günü Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'e ilettiği 'Ukrayna'da nükleer silah kullanılmaması' uyarısını ele aldığını söyledi.
Duma Başkanı Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
Ukrayna krizi
ABD ile Rusya'nın istihbarat başkanlarının Ankara görüşmesine Beyaz Saray, Kremlin ve AA'dan teyit
14 Kasım, 18:01
ABD'li yetkiliye göre 'ABD'nin Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya destek sağlama taahhüdünü pekiştiren' CIA Direktörü, Rusya'nın Kiev'e füze attığı sırasında güvenli şekilde ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyordu.

'Burns ziyaret ederken kasten füze atıldığına dair belirti yok'

'Rusya'nın füze saldırılarının kasten Burns'ün ziyaretiyle aynı zamana denk getirildiğine dair hiçbir belirti olmadığı' kaydedilen haberde, "Seyahat planlarını geleneksel olarak gizli tutan CIA Direktörü'nün Rus yetkililerle görüşmelerinin Rus basınına sızmasının adet haline gelmesi uyarınca Ankara görüşmesini ilk duyuran da Rus medyası oldu" denildi.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
POLİTİKA
Fahrettin Altun: Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz
14 Kasım, 20:33
Geçmişte tecrübeli bir diplomat ve ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olan Burns, Kasım 2021'de Moskova'ya giderek Kremlin yetkilileriyle yüz yüze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüş, Biden'ın Putin'e "Ukrayna'yı işgal ederseniz, devasa sonuçlar dayatacağız" dediği mektubunu yetkililere iletmişti.

Rusya karşıtı 'taktik nükleer silah' propagandasını yayanlardan

'Putin'in taktik nükleer silah kullanma tehditlerine karşı tetikte olunması gerektiği' söylemini yayan isimlerden biri olan CIA Direktörü, eylül sonunda CBS News'den Norah O'Donnell'a verdiği röportajda, "Nelerin tehlikede olduğunu göz önüne alarak her türlü tehdidi ciddiye almalıyız. Ve biliyorsunuz, onun ve diğer üst düzey Rus liderlerin kullandığı retorik pervasız ve son derece sorumsuz" demişti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü
Dün, 17:02

'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir somut kanıt yok' itirafı

Ama aynı zamanda Burns, 'ABD istihbarat teşkilatlarının Putin'in nükleer silah kullanmaya yaklaştığına dair herhangi bir somut kanıt görmediğini' de söylemişti.

'Sahada bu yönde hiçbir hazırlık görülmedi'

Post'un haberinde "Savaş boyunca durum böyleydi. Putin tehditler savururken, yetkililer, bunun Rusya'nın bu tür silahları savaş alanında kullanmak için gerekli teçhizat ve personeli konuşlandırdığına dair işaretlere yansımadığını söylüyor" değerlendirmesi yapıldı.
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