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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/beyaz-saray-burns-ve-nariskin-ankarada-iletisim-kanallarinin-acik-tutulmasi-icin-gorustu--1063457151.html
Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü
Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T17:02+0300
2022-11-15T17:02+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ankara
john kirby
sergey narışkin
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Bloomberg'e demeç veren Kirby, "Görüşme, ülkelerimizin güvenliğiyle ilgili konularda Rusya'yla olan iletişim kanallarının açık tutulması için yapıldı" dedi. Kirby, Ankara'daki görüşmenin yalnızca farklı düzeylerde kurulan iletişim kanalları için olduğunu kaydetti. Burns ve Narışkin, dün Ankara'da bir araya gelmişti. CNN televizyonu, tarafların tutuklu ABD vatandaşlarının durumunu ve nükleer riskleri konuşmak için buluştuğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/fahrettin-altun-rus-ve-amerikali-istihbarat-baskanlarinin-turkiyede-bulustugunu-teyit-ediyoruz-1063423371.html
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rusya, abd, ankara, john kirby, sergey narışkin, mit
rusya, abd, ankara, john kirby, sergey narışkin, mit

Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü

17:02 15.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün Ankara'da açık iletişim kanallarının korunması için bir araya geldiğini söyledi.
Bloomberg'e demeç veren Kirby, "Görüşme, ülkelerimizin güvenliğiyle ilgili konularda Rusya'yla olan iletişim kanallarının açık tutulması için yapıldı" dedi.
Kirby, Ankara'daki görüşmenin yalnızca farklı düzeylerde kurulan iletişim kanalları için olduğunu kaydetti. Burns ve Narışkin, dün Ankara'da bir araya gelmişti. CNN televizyonu, tarafların tutuklu ABD vatandaşlarının durumunu ve nükleer riskleri konuşmak için buluştuğunu belirtmişti.
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