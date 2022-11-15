https://sputniknews.com.tr/20221115/beyaz-saray-burns-ve-nariskin-ankarada-iletisim-kanallarinin-acik-tutulmasi-icin-gorustu--1063457151.html

Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü

Beyaz Saray: Burns ve Narışkin, Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T17:02+0300

2022-11-15T17:02+0300

2022-11-15T17:02+0300

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Bloomberg'e demeç veren Kirby, "Görüşme, ülkelerimizin güvenliğiyle ilgili konularda Rusya'yla olan iletişim kanallarının açık tutulması için yapıldı" dedi. Kirby, Ankara'daki görüşmenin yalnızca farklı düzeylerde kurulan iletişim kanalları için olduğunu kaydetti. Burns ve Narışkin, dün Ankara'da bir araya gelmişti. CNN televizyonu, tarafların tutuklu ABD vatandaşlarının durumunu ve nükleer riskleri konuşmak için buluştuğunu belirtmişti.

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