Fahrettin Altun: Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlığındaki heyetlerin bugün Ankara'da görüştüğü haberlerine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Associated Press’e yaptığı açıklamada, "Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:



“Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın evsahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir.



Toplantı kapsamında nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditler ele alınmıştır.



Daha önce Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır.”