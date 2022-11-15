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G20 Liderler Zirvesi, Bali'de başladı
G20 Liderler Zirvesi, Bali'de başladı
G20 Liderler Zirvesi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun liderleri karşılama töreniyle başladı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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endonezya, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, новый онлайн для белой редактуры
G20 Liderler Zirvesi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun liderleri karşılama töreniyle başladı. - Sputnik Türkiye

G20 Liderler Zirvesi, Bali'de başladı

06:40 15.11.2022 (güncellendi: 07:41 15.11.2022)
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Ayrıntılar geliyor
G20 Liderler Zirvesi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun liderleri karşılama töreniyle başladı.
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.
Zirve, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun, Apurva Kempinski'deki liderleri karşılama töreniyle başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirveye, G20'yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri iştirak ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.
Ukrayna krizi, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor. ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ilk kez yüz yüze geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, bugün Lavrov ile bir toplantı yapacağını bildirdi.
Zirve, açılış konuşmalarının ardından çeşitli toplantılar ve bire bir görüşmelerle devam edecek.
Ayrıca, heyetlerin 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.
G20'nin bu yılki ev sahibi Endonezya, zirve kapsamında, Adil Enerji Dönüşümü Ortaklığı programını açıklayacak.
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07:41 15.11.2022
'Yemek yememeye dayanan' bir diyet uygulayan Arjantin Cumhurbaşkanı, sağlık problemleri nedeniyle G20'nin ilk oturumuna katılmadı
Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in, sağlık problemleri nedeniyle Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katılmadığı bildirildi.
Arjantin basınının, Fernandez'in sağlık ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, Cumhurbaşkanı, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi yaşadı. Açıklamada, "Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, hipotansiyon ve baş dönmesine maruz kaldı. Bu nedenle, sağlığını korumak ve komplikasyonları önlemek amacıyla zaruri olarak tahlil yaptırmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.
Fernandez, sağlık problemleri nedeniyle zirvenin ilk oturumu olan "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katılmadı, yerine Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero toplantıda yer aldı.
Cumhurbaşkanı'na yakın kaynaklar, Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği altyapı forumuna katılması ve devamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi beklenen Fernandez'in, resmi gündeminin akıbeti hakkında bir açıklama yapılmadı.
Endonezya'ya hareket etmeden önce Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Fernandez, geçen hafta, katıldığı bir radyo programında kendisinin tasarladığı ve "yemek yememeye dayanan" bir diyet uyguladığını söylemişti.
06:45 15.11.2022
Erdoğan ile Endonezya lideri hatıra fotoğrafı çektirdi
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.
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