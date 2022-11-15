Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/lavrov-abd-ve-ab-bmye-rus-tahili-ve-gubresiyle-ilgili-yazili-garantiler-sundu-1063446166.html
Lavrov: ABD ve AB, BM'ye Rus tahılı ve gübresiyle ilgili yazılı garantiler sundu
Lavrov: ABD ve AB, BM'ye Rus tahılı ve gübresiyle ilgili yazılı garantiler sundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve AB'nin BM'ye Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki kısıtlamaları kaldıracaklarına dair yazılı garantiler... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T12:53+0300
2022-11-15T13:31+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
g20
rusya
mevlüt çavuşoğlu
tahıl
gübre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063446219_0:10:2958:1674_1920x0_80_0_0_ee55b4353b2c1c6b6bbccd8f520e921a.jpg
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde Rusya heyetine başkanlık eden Lavrov, basın toplantısı düzenledi.Lavrov'un basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221114/si-biden-gorusmesi-iki-lider-nukleer-silahlarin-ukrayna-dahil-asla-kullanilmamasinda-hemfikir-1063417471.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063446219_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_e07339a8529ae381da65a228aa30969d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, g20, rusya, mevlüt çavuşoğlu, tahıl, gübre
sergey lavrov, g20, rusya, mevlüt çavuşoğlu, tahıl, gübre

Lavrov: ABD ve AB, BM'ye Rus tahılı ve gübresiyle ilgili yazılı garantiler sundu

12:53 15.11.2022 (güncellendi: 13:31 15.11.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve AB'nin BM'ye Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki kısıtlamaları kaldıracaklarına dair yazılı garantiler sunduğunu belirtti.
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde Rusya heyetine başkanlık eden Lavrov, basın toplantısı düzenledi.
Lavrov'un basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmem sırasında Fransız tarafı, Ukrayna'daki duruma çözüm bulunması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.
Türk ve Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'yı insani koridoru askeri amaçlar için kullanmak gibi kabul edilemez eylemlerden uzak tutmaları gerektiğini anlıyor.
Bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve AB'nin kendisine yazılı olarak sunduğu vaatleri anlattı. Eğer onlar uygulanırsa, gübre ve tahılımızın ihracı önündeki engeller ortadan kalkacak. Ancak tüm mesele kağıtlarda değil, pratikte nasıl hayata geçirileceğine bağlı. Genel Sekreter, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kendisi için öncelikli konu olduğunun güvencesini verdi.
ABD ve müttefikleri, bugünkü tartışmalar sırasında Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'provoke edilmemiş saldırganlık' sergilemekle suçladı. Onlar 'provoke edilmemiş saldırganlık' dedikçe, herkes saldırganlığın bizzat onlar tarafından provoke edildiğini daha çok anlıyor.
Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin el sıkışma faslı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
DÜNYA
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
Dün, 16:57
ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler hazırladığına dair haberlere gelince, bu tür söylentiler sürekli çıkıyor ve aynı başarıyla ortadan kayboluyor. Biz artık bunlara tepki vermiyoruz. Biz, Batı'nın Zelenskiy'i disipline sokmaya ve Zelenskiy'e bunun böyle devam edemeyeceğini, bunun Ukrayna halkının ve kendisinin çıkarına olmadığını açıklamaya ciddi bir şekilde ilgi duyduğunu ortaya koyan kanıtlar görmek istiyoruz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала