Lavrov: ABD ve AB, BM'ye Rus tahılı ve gübresiyle ilgili yazılı garantiler sundu
12:53 15.11.2022 (güncellendi: 13:31 15.11.2022)
© SputnikSergey Lavrov
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve AB'nin BM'ye Rus tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki kısıtlamaları kaldıracaklarına dair yazılı garantiler sunduğunu belirtti.
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde Rusya heyetine başkanlık eden Lavrov, basın toplantısı düzenledi.
Lavrov'un basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmem sırasında Fransız tarafı, Ukrayna'daki duruma çözüm bulunması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.
Türk ve Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'yı insani koridoru askeri amaçlar için kullanmak gibi kabul edilemez eylemlerden uzak tutmaları gerektiğini anlıyor.
Bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve AB'nin kendisine yazılı olarak sunduğu vaatleri anlattı. Eğer onlar uygulanırsa, gübre ve tahılımızın ihracı önündeki engeller ortadan kalkacak. Ancak tüm mesele kağıtlarda değil, pratikte nasıl hayata geçirileceğine bağlı. Genel Sekreter, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kendisi için öncelikli konu olduğunun güvencesini verdi.
ABD ve müttefikleri, bugünkü tartışmalar sırasında Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'provoke edilmemiş saldırganlık' sergilemekle suçladı. Onlar 'provoke edilmemiş saldırganlık' dedikçe, herkes saldırganlığın bizzat onlar tarafından provoke edildiğini daha çok anlıyor.
ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler hazırladığına dair haberlere gelince, bu tür söylentiler sürekli çıkıyor ve aynı başarıyla ortadan kayboluyor. Biz artık bunlara tepki vermiyoruz. Biz, Batı'nın Zelenskiy'i disipline sokmaya ve Zelenskiy'e bunun böyle devam edemeyeceğini, bunun Ukrayna halkının ve kendisinin çıkarına olmadığını açıklamaya ciddi bir şekilde ilgi duyduğunu ortaya koyan kanıtlar görmek istiyoruz.