Lavrov: ABD ve AB, BM'ye Rus tahılı ve gübresiyle ilgili yazılı garantiler sundu

Bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve AB'nin kendisine yazılı olarak sunduğu vaatleri anlattı. Eğer onlar uygulanırsa, gübre ve tahılımızın ihracı önündeki engeller ortadan kalkacak. Ancak tüm mesele kağıtlarda değil, pratikte nasıl hayata geçirileceğine bağlı. Genel Sekreter, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kendisi için öncelikli konu olduğunun güvencesini verdi.