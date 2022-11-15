https://sputniknews.com.tr/20221115/erdogan-dunya-bugday-ve-misirda-oldugu-gibi-pirincte-de-kriz-yasanmasi-ihtimaliyle-karsi-karsiya-1063454823.html
Erdoğan: Dünya, buğday ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya
Erdoğan: Dünya, buğday ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya
G20 Zirvesi için Bali'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gübre piyasasınında istikrara kavuşturulması gerektiği belirterek dünyada gıda krizi... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:49+0300
2022-11-15T15:49+0300
2022-11-15T16:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bali
g20
g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
buğday
pirinç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katıldı.Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
https://sputniknews.com.tr/20221112/erdogan-tahil-koridoru-gerceklesti-buradan-baris-koridoru-acabiliriz-bunun-gayreti-icerisindeyiz-1063353953.html
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recep tayyip erdoğan, bali, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, buğday, pirinç
Erdoğan: Dünya, buğday ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya
15:49 15.11.2022 (güncellendi: 16:41 15.11.2022) Abone ol
G20 Zirvesi için Bali'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gübre piyasasınında istikrara kavuşturulması gerektiği belirterek dünyada gıda krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Erdoğan, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır."
"Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız."
"İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz."
"Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz."