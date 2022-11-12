https://sputniknews.com.tr/20221112/erdogan-tahil-koridoru-gerceklesti-buradan-baris-koridoru-acabiliriz-bunun-gayreti-icerisindeyiz-1063353953.html

Erdoğan: Tahıl koridoru gerçekleşti, buradan barış koridoru açabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz

Erdoğan: Tahıl koridoru gerçekleşti, buradan barış koridoru açabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukrayna krizi ve tahıl sevkiyatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, ''Bir tahıl koridoru... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T12:03+0300

2022-11-12T12:03+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

özbekistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'' için gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.FETÖ'yle mücadele, ABD ile ilişkilerin geleceği, tahıl sevkiyatı anlaşması, Varlık Barışı tartışması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Temiz para" sözüyle ilgili tepkisi ve yerli otomobille ilgili eleştirilere tepkisi öne çıkan başlıklar arasındaydı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:'Taşkent’te Türkiye-Özbekistan Üniversitesi kuracağız'Bugün Türk dünyası için çok heyecan verici bir gün. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Semerkant’ta toplandı. Uzun süre Sovyet esareti altında kalmış Türk devletlerinin, Türk halklarının bağımsızlık sonrası ayağa kalkmaya çalıştığı bir dönem oldu. Yüzyıllar sonra Türk halklarını, devletlerini aynı çatı altında toplamada, üstelik bunu kurumsal bir yapıda gerçekleştirmede siz öncü bir rol oynadınız. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği destek burada Türk dünyasına çok büyük cesaret ve özgüven verdi. Türk Devletleri Teşkilatı gibi ileride çok gelecek vadeden bir ulus ötesi yapılanmanın kuruluşunda rol oynamış, öncülük yapmış bir insan olarak duygularınız neler? Türk Devletleri Teşkilatının geleceğini nasıl görüyorsunuz?'Bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor'Türk dünyasına verdiğiniz emekler göz önünde. Gerçekten bu noktaya gelinmesinde müstesna rolünüz var. Bunun için size bu coğrafyada doğmuş bir insan olarak minnettarım. Ama biliyorsunuz bu coğrafyanın en önemli belalarından birisi de FETÖ yapılanmasıdır. 15 Temmuz’dan sonra sizin uyarılarınıza coğrafyadan ciddi anlamda yanıt geldi ve bazı temizlemeler de gerçekleşiyor. Ama bu coğrafyanın kendi içinde dengeler var ve hala bu yapıyı Amerika ile aralarındaki yumuşak güç olarak görenler de var. Özellikle Orta Asya’daki bazı ülkelerde hala varlıklarını sürdürdüklerine dair izlenimler var. Türk Devletleri Teşkilatının geleceğinde bu yapının tamamen silinmemesi takdirde sorunlar çıkacağı açıktır. Bu yapı burada tamamen nasıl biter? Umudunuz var mı? Türkiye olarak bu liderleri ikna edebildik mi?'Rusya sıradan bir devlet değil, güçlü bir devlet'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Endonezya’nın Bali şehrinde yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı. Rus heyetine Sergey Lavrov’un başkanlık edeceğini biliyoruz. Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’ya başlattığı savaştan sonra Biden ve Putin’in ilk kez bu zirvede bir araya gelmesi bekleniyordu. Putin’in zirveye katılmamasını nasıl yorumlarsınız? Siz hem Rusya hem Ukrayna liderleriyle yakinen görüşüyorsunuz. Zirve öncesinde bir telefon görüşmeniz olacak mı kendisiyle? Bir de bu kapsamda savaşın sona erme ihtimalini nasıl görüyorsunuz?'Putin’in söylediği gibi, Afrika ülkeleri adıyla bu adım atılabilir'19 Kasım’da tahıl koridoru anlaşması sona eriyor ve uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Acaba siz taraflara yine 4 ay mı, yoksa daha uzun süreli bir anlaşma mı önereceksiniz? Bir tavsiyeniz olacak mı?'Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil, daha zor'Özbekistan’daki zirvede çok önemli bir karar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılacak. Bu acaba Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasının ilk adımı olarak kabul edilebilir mi?'Amerika olmak üzere Batı’nın Yunanistan’da takındığı tavırlardan rahatsızız'Türkiye-Amerika Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı kritik bir dönemde icra edildi. Askeri eğitim ve iş birliği ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınmıştı. Ancak F16 tedariki ve F35 konusu gündeme geldiğinde Amerika ile sürdürülen süreçten Yunanistan hayli rahatsız. Bir yandan da Yunan hükümeti ve basını tehdit dolu açıklamalarına da devam ediyor. Ayrıca bir de Dedeağaç Limanı konusu vardı. Amerika’ya satışı şimdilik rafa kaldırdı. Bunların hepsini topladığınız zaman, son dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerden rahatsızlık nedeniyle Atina-Washington hattında bir kırılma yaşanıyor mu?'Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda öyle Bay Kemal’in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil'6 yıl önce göçmen geri kabul anlaşması süreci vardı. O süreçte Avrupa Birliği Türkiye’den terör yasalarını yumuşatmasını istemişti ve siz çok sert tepki vermiştiniz; “Kim size bu yetkiyi verdi” şeklinde. Bugün iki Avrupa Birliği üyesi ülke -İsveç ve Finlandiya- hem terör yasalarını ve bu konudaki terörle mücadele uygulamalarını Türkiye’nin denetimine sokmuş durumda hem de işte İsveç Başbakanı da geldi ve Anayasa değişikliği yapacakları sözünü verdi. Önümüzdeki hafta meclislerine gelecek diye konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde buna bakarsak Türkiye'nin dünya sahnesinde ulaştığı yeri, geldiği konumu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında örneğin ekonomiye dair ilk 10’a girmek noktasında bir amaçtan bahsettiniz Türkiye için. Dünya diplomasi sahnesinde de Türkiye’nin geleceği yeri nasıl değerlendirirsiniz?'İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler?'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanımızla alakalı iddialarını hatırlattınız. Aynı zamanda daha önceki süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görüşmelerini de hedef tahtasına oturtmuştu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. “Tefeciler” iddiasını gündeme getirmiş ve hükümeti hedef almıştı. Bugün gelinen noktada “temiz para bulacağım, temiz para getireceğim” vurgusuyla İngiltere’ye gitti ve birtakım görüşmelerde bulundu. Buna dair değerlendirmeniz ne olur?Belki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin projeleri içindir kaynak olarak…Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı TV5, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü canlı yayına konuk aldı. İsveç’ten başka bir firari FETÖ’cünün iadesinin gündemde olduğu bir süreçte Türkiye’de bir televizyon kanalının bir başka firari FETÖ’cü ile yayın yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?Geçen ay Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG, seri üretim bandından Anadolu kırmızısı rengiyle inerken siz de direksiyondaydınız. Seri üretimin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü de böylelikle açılmış oldu. Yerli ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda TOGG’un geleceğiyle ilgili neler öngörüyorsunuz? Yine Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki yıllarda özellikle yerli üretimi odağına projeler görecek miyiz?'Bu işin peşini bırakmayacağız'Terör örgütü PKK'nın, “Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor” iftirası İngiltere parlamentosunda da dile getirildi. Burada Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarına dayanarak bunu söylediler. Daha önce de HDP milletvekilleri Meclis’teki odalarından bağlanıp “kimyasal kullanılıyor” yalanını dile getirdiler. Acaba bu HDP'li, Cumhuriyet Halk Partili vekiller hakkında bir yaptırım yapmayı düşünüyor musunuz?

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