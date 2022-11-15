https://sputniknews.com.tr/20221115/abd-baskani-biden-cumhurbaskani-erdogana-istiklal-caddesindeki-saldiri-icin-taziyelerini-iletti-1063444523.html

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için taziyelerini iletti

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için taziyelerini iletti

ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T12:22+0300

2022-11-15T12:22+0300

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ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

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