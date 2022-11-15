https://sputniknews.com.tr/20221115/abd-baskani-biden-cumhurbaskani-erdogana-istiklal-caddesindeki-saldiri-icin-taziyelerini-iletti-1063444523.html
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için taziyelerini iletti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için taziyelerini iletti
ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T12:22+0300
2022-11-15T12:22+0300
2022-11-15T12:24+0300
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joe biden
recep tayyip erdoğan
taziye
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ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.
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türkiye, abd, abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, taziye
türkiye, abd, abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, taziye
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için taziyelerini iletti
12:22 15.11.2022 (güncellendi: 12:24 15.11.2022) Abone ol
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ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.