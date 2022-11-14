https://sputniknews.com.tr/20221114/soylu-bize-verilen-mesaji-aldik-abd-elciliginin-taziye-dilemesini-reddediyoruz-1063404280.html

Soylu: Terörist Yunanistan'a kaçacaktı, ABD Büyükelçiliği'nin taziyelerini kabul etmiyoruz

Soylu: Terörist Yunanistan'a kaçacaktı, ABD Büyükelçiliği'nin taziyelerini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu da biliyoruz. ABD elçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz. Teröristi... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T11:35+0300

2022-11-14T11:35+0300

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politika

süleyman soylu

taksim

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesinde terör saldırısının meydana geldiği alanda açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, "Olayın nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Saldırıya çok güçlü cevap vereceğiz" dedi.Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.ABD'ye tepki: 'Müttefikliğimiz tartışılmalı'Bakan Soylu, ABD'ye de tepki göstererek, "Kobani'yi terör bölgelerini destekleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışılmalıdır.Bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu da biliyoruz. ABD elçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz" diye konuştu.Bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için 1200 kamere görüntüsünün incelendiğini belirten Bakan Soylı, "Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi. Saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı." şeklinde konuştu.

taksim

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süleyman soylu, taksim