https://sputniknews.com.tr/20221114/elektrigi-kesilen-musk-mum-isiginda-uzaylilar-derin-tuneller-ve-roket-turizmi-hayallerini-anlatti--1063409739.html

Elektriği kesilen Musk, mum ışığında uzaylılar, derin tüneller ve roket turizmi hayallerini anlattı

Elektriği kesilen Musk, mum ışığında uzaylılar, derin tüneller ve roket turizmi hayallerini anlattı

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesindeki B20 iş forumuna bağlanan Elon Musk, Endonezya'nın geleneksel batik gömleğini giyip karanlıkta mumlarla... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T16:23+0300

2022-11-14T16:23+0300

2022-11-14T16:53+0300

dünya

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Elon Musk, B20 ile video bağlantısı kurmadan hemen önce elektrik kesildiğinden karanlıkta mum ışığında oturduğunu söyledi. Twitter'ın da yeni sahibi olan Tesla ve Space X CEO'su, salondaki dev ekrana yansıtılan yüzünün, mum ışıklarının kızıl yansımaları nedeniyle 'acayip' gözüktüğünü belirtti.Yüksek teknoloji girişimcisi olarak elde ettiği başarıya Asya'da özenen gençlere "Elon Musk olmak kolay değil" mesajını gönderen dünyanın en zengin kişisi, "Ne dilediğine dikkat et, bakarsın gerçek olur" uyarısında bulundu: “Kaç kişinin benim yerimde olmak isteyeceğinden emin değilim. Benim olduğumu hayal ettikleri şey olmak istiyorlar ki, bu aynı şey değil. Yani kendime eziyet etme miktarımı kast ediyorum, bir sonraki seviye bu. Gerçekten çalışabileceğim en fazla miktarda çalışıyorum, açıkçası, bu, tavsiye edeceğim bir şey değil."Hafta içinde mahkemeye çıkacağı için etkinliğe fiziksel olarak katılamayan Musk, Twitter'ı satın alıp başına geçmesine atıfla "Son zamanlarda iş yüküm oldukça arttı. Yani, dostlar, çok işim var orası kesin" diye dert yandı.Sorular üzerine gelişmekte olan ülkeler için daha ucuza Tesla üretimi vaat eden, Twitter'ın video sunumunun miktarını ve uzunluğunu önemli ölçüde artırma ve içeriği üreten kişilerle geliri paylaşma niyetini tekrarlayan Musk, sosyal medya platformuyla ilgili vaatlerini henüz tam gerçekleştirememesi, bazı icraatlarının ise kaos yaratmasıyla ilgili şikayetlere "Herkesi mutlu etmenin bir yolu yok, orası kesin" yanıtını verdi. Daldan dala sohbet, trafik sıkışıklığına karşı yerin derinliklerine tüneller kazılması, roketlerin bir saatten daha kısa sürede dünyanın etrafında turlaması, uzayda dünya dışı yaşamın keşfi gibi konulara geldi.'Uçan arabaların insanların kafasına düşme ihtimalinden ve mahremiyet için kötü olacağından söz edip yeraltı tünellerinin trafik sorununu çözmek için daha iyi olacağını' savunan Tesla kurucusu, "Elektrikli araçlar ve tüneller, herhangi bir şehrin olası en kötü trafik sıkışıklığına kesin çözümdür, çünkü tıkanıklık giderilene kadar istediğiniz kadar katman derine inebilirsiniz" dedi.Endonezya'yı SpaceX roketi için fırlatma merkezi olarak kullanmaya davet edilen Musk, bunun üzerine 'insanların ses hızından 20 kat daha hızlı şekilde dünyanın diğer ucuna seyahat etmelerine izin verecek küresel çapta roket platformları görmek istediğini' anlattı. "Dünyanın herhangi bir yerine bir saatten daha kısa sürede seyahat edebilmenin, gerçekten dünyanın kapılarını aralayacağını düşünüyorum" dedi.Gözünü Mars'a diken Space X kurucusu, uzayla ilgili hayallerinden "Belki uzaylı uygarlıkları bulacağız veya milyonlarca yıl önce var olan uygarlıkları keşfedeceğiz. Bence oraya gidip galaksiyi keşfetmek inanılmaz derecede ilginç olurdu" diye söz etti. Ancak gelecekle ilgili tüm cesur hayallerine rağmen elektrik kesintisinin azizliğine uğramaktan kurtulamadığına dikkat çeken Musk, "Videodaki halime bakıyorum ve çok tuhaf. Burada mumlarla çevrili karanlıkta oturuyorum. Bu, en komik şey" dedi.

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g20, elon musk, twitter , tesla, space x