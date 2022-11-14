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https://sputniknews.com.tr/20221114/musk-ve-eski-yoneticisi-arasinda-ucretsiz-yemek-tartismasi-cikti-1063421245.html
Musk ve eski yöneticisi arasında 'ücretsiz yemek' tartışması çıktı
Musk ve eski yöneticisi arasında 'ücretsiz yemek' tartışması çıktı
Twitter’in yeni sahibi Elon Musk'ın, şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan bazı eski üst düzey çalışanları ile Twitter üzerinden şirkette ücretsiz verilen... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T20:04+0300
2022-11-14T20:07+0300
dünya
twitter
elon musk
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new york times
the new york times (nyt)
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Sosyal medya şirketi Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden Twitter merkezindeki ücretsiz yemek tartışmasına girdi.New York Times’ta (NYT) 11 Kasım’da çıkan “Kaosun iki haftası: Elon Musk'ın Twitter'i Devralmasının İçyüzü” başlıklı haberde, Musk’ın çalışanlara verilen ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeklerini paralı yapma planı sosyal medyada atışmalara neden oldu.Söz konusu planı, “Çalışanların dörtte üçünü işten çıkardı. Şimdi diğerlerini açlıktan öldürmeyi planlıyor. Başarısızlığın vücut bulmuş hali” şeklinde eleştiren bir kullanıcıya verilen cevaplara Musk da katıldı.'Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır'Musk, "Belki de yemek yapmayı öğrenmeliler!" diyerek planına destek veren bir takipçisine, “Ofise neredeyse hiç kimsenin gelmediği göz önüne alındığında bu özellikle tuhaf. Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır" diye karşılık verdi.'Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk'Musk’ın paylaşımına yanıt ise şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan eski Twitter İş Dönüşümü Başkan Yardımcısı Tracy Hawkins’ten geldi.Hawkins, Musk'ı yalanlayarak, “Bu bir yalan. Bu programı, Elon Musk için çalışmak istemediğim için bir hafta önce istifa edene kadar ben yürütüyordum. Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk. Bu, çalışanların öğle yemeği ve toplantılar sırasında işlerine devam etmesini sağlıyordu. Ofislerde katılım yüzde 20-50 arasındaydı" ifadelerini paylaştı.Musk da Hawkins’in paylaşmının altına şu karşılığı yazdı:Twitter'in yeni CEO'su ile eski çalışanları arasındaki “ücretsiz yemek” tartışması Twitter’da on binlerce etkileşim alırken, takipçilerin bir kısmının çalışanları desteklediği, diğerlerinin de ABD’de şirketlerin öğle yemeği vermediğini hatırlatarak Musk'ın tarafını tutarak tartışmaya katıldığı görüldü.Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/hayranlarindan-600-bin-dolarlik-elon-musk-heykeli-1063405189.html
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twitter , elon musk, yemek, new york times, the new york times (nyt), kahvaltı
twitter , elon musk, yemek, new york times, the new york times (nyt), kahvaltı

Musk ve eski yöneticisi arasında 'ücretsiz yemek' tartışması çıktı

20:04 14.11.2022 (güncellendi: 20:07 14.11.2022)
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Twitter’in yeni sahibi Elon Musk'ın, şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan bazı eski üst düzey çalışanları ile Twitter üzerinden şirkette ücretsiz verilen “kahvaltı ve öğle yemeği” tartışmasına girdi. Musk, yemeğin bir kişi için maliyetinin 400, programı yürüten Twitter İş Dönüşümü Başkan Yardımcısı Hawkins ise 20-25 dolar olduğunu öne sürdü.
Sosyal medya şirketi Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden Twitter merkezindeki ücretsiz yemek tartışmasına girdi.
New York Times’ta (NYT) 11 Kasım’da çıkan “Kaosun iki haftası: Elon Musk'ın Twitter'i Devralmasının İçyüzü” başlıklı haberde, Musk’ın çalışanlara verilen ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeklerini paralı yapma planı sosyal medyada atışmalara neden oldu.
Söz konusu planı, “Çalışanların dörtte üçünü işten çıkardı. Şimdi diğerlerini açlıktan öldürmeyi planlıyor. Başarısızlığın vücut bulmuş hali” şeklinde eleştiren bir kullanıcıya verilen cevaplara Musk da katıldı.

'Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır'

Musk, "Belki de yemek yapmayı öğrenmeliler!" diyerek planına destek veren bir takipçisine, “Ofise neredeyse hiç kimsenin gelmediği göz önüne alındığında bu özellikle tuhaf. Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır" diye karşılık verdi.

'Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk'

Musk’ın paylaşımına yanıt ise şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan eski Twitter İş Dönüşümü Başkan Yardımcısı Tracy Hawkins’ten geldi.
Hawkins, Musk'ı yalanlayarak, “Bu bir yalan. Bu programı, Elon Musk için çalışmak istemediğim için bir hafta önce istifa edene kadar ben yürütüyordum. Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk. Bu, çalışanların öğle yemeği ve toplantılar sırasında işlerine devam etmesini sağlıyordu. Ofislerde katılım yüzde 20-50 arasındaydı" ifadelerini paylaştı.
Musk da Hawkins’in paylaşmının altına şu karşılığı yazdı:
“Yanlış. Twitter, San Francisco merkez binasındaki yemek servisi için yılda 13 milyon dolar harcıyor. Kayıtlar en yüksek doluluk oranının yüzde 25 olduğunu, ortalama doluluk oranının ise yüzde 10'un altında olduğunu gösteriyor. Kahvaltı yapan çalışandan daha fazla kahvaltı hazırlayan insan var. Binada kimse olmadığı için akşam yemeği vermeye bile tenezzül etmiyorlar.”
Twitter'in yeni CEO'su ile eski çalışanları arasındaki “ücretsiz yemek” tartışması Twitter’da on binlerce etkileşim alırken, takipçilerin bir kısmının çalışanları desteklediği, diğerlerinin de ABD’de şirketlerin öğle yemeği vermediğini hatırlatarak Musk'ın tarafını tutarak tartışmaya katıldığı görüldü.
Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.
Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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