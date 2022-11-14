https://sputniknews.com.tr/20221114/musk-ve-eski-yoneticisi-arasinda-ucretsiz-yemek-tartismasi-cikti-1063421245.html

Musk ve eski yöneticisi arasında 'ücretsiz yemek' tartışması çıktı

Musk ve eski yöneticisi arasında 'ücretsiz yemek' tartışması çıktı

Twitter’in yeni sahibi Elon Musk'ın, şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan bazı eski üst düzey çalışanları ile Twitter üzerinden şirkette ücretsiz verilen... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T20:04+0300

2022-11-14T20:04+0300

2022-11-14T20:07+0300

dünya

twitter

elon musk

yemek

new york times

the new york times (nyt)

kahvaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061845494_0:0:2069:1165_1920x0_80_0_0_9e7941f514e7ff8712cda946152366c3.jpg

Sosyal medya şirketi Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden Twitter merkezindeki ücretsiz yemek tartışmasına girdi.New York Times’ta (NYT) 11 Kasım’da çıkan “Kaosun iki haftası: Elon Musk'ın Twitter'i Devralmasının İçyüzü” başlıklı haberde, Musk’ın çalışanlara verilen ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeklerini paralı yapma planı sosyal medyada atışmalara neden oldu.Söz konusu planı, “Çalışanların dörtte üçünü işten çıkardı. Şimdi diğerlerini açlıktan öldürmeyi planlıyor. Başarısızlığın vücut bulmuş hali” şeklinde eleştiren bir kullanıcıya verilen cevaplara Musk da katıldı.'Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır'Musk, "Belki de yemek yapmayı öğrenmeliler!" diyerek planına destek veren bir takipçisine, “Ofise neredeyse hiç kimsenin gelmediği göz önüne alındığında bu özellikle tuhaf. Son 12 ayda servis edilen öğle yemeği başına tahmini maliyet 400 dolardır" diye karşılık verdi.'Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk'Musk’ın paylaşımına yanıt ise şirketi devraldıktan sonra işten ayrılan eski Twitter İş Dönüşümü Başkan Yardımcısı Tracy Hawkins’ten geldi.Hawkins, Musk'ı yalanlayarak, “Bu bir yalan. Bu programı, Elon Musk için çalışmak istemediğim için bir hafta önce istifa edene kadar ben yürütüyordum. Kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcıyorduk. Bu, çalışanların öğle yemeği ve toplantılar sırasında işlerine devam etmesini sağlıyordu. Ofislerde katılım yüzde 20-50 arasındaydı" ifadelerini paylaştı.Musk da Hawkins’in paylaşmının altına şu karşılığı yazdı:Twitter'in yeni CEO'su ile eski çalışanları arasındaki “ücretsiz yemek” tartışması Twitter’da on binlerce etkileşim alırken, takipçilerin bir kısmının çalışanları desteklediği, diğerlerinin de ABD’de şirketlerin öğle yemeği vermediğini hatırlatarak Musk'ın tarafını tutarak tartışmaya katıldığı görüldü.Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221114/hayranlarindan-600-bin-dolarlik-elon-musk-heykeli-1063405189.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

twitter , elon musk, yemek, new york times, the new york times (nyt), kahvaltı