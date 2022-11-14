https://sputniknews.com.tr/20221114/hayranlarindan-600-bin-dolarlik-elon-musk-heykeli-1063405189.html

Hayranlarından 600 bin dolarlık Elon Musk heykeli

Hayranlarından 600 bin dolarlık Elon Musk heykeli

Son haftalarda Twitter'ı satın almasının ardından gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk, bu kez kendisi için dikilen bir heykelle gündemde. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T12:02+0300

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ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup Elon Musk hayranı, dünyanın en zengin kişisi olan SpaceX ve Tesla kurucusu için dev bir heykel yaptırdı.Bir roket üzerinde oturan, gövdesi keçi görünümünde ancak Elon Musk'ın başına sahip heykel için 600 bin dolar harcandı. Heykelde roket Musk'ın SpaceX roketlerini, keçi ise 'Elon GOAT Token' ($EGT) isimli kripto para şirketini temsil ediyor.Ünlü milyarderin hayranlarınca kurulan kripto para şirketten heykele dair yapılan açıklamada, "Birçok insan bunu yapamayacağımızı düşündü ancak kuruluşumuzdan bir yıl sonra bunu Elon'a götürme zamanı geldi. Onunla tanışmak ve ona bunu sunmak istiyoruz. Neticede Elon yaşayan en inovatif insan, bu nedenle de 'Tüm Zamanların En İyisi' (İngilizce'de 'Greatest Of All Time', kısaltılmış hali ise GOAT, aynı zamanda keçi anlamına geliyor)." ifadeleri kullanıldı.Yaklaşık 9 metre boyundaki heykel, Kanadalı metal heykeltıraşlar Kevin ve Michelle Stone imzası taşıyor. Yerel basına konuşan Kevin, heykeli Elon'a benzetmek için 700 saatten fazla vakit harcadığını belirterek, "Heykelle gurur duyuyorum çünkü Elon'a fazlasıyla benziyor" dedi.Neden böyle bir heykel yaptırma ihtiyacı duyduklarına dair ise $EGT, şu değerlendirmeleri yaptı:

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elon musk, twitter , spacex