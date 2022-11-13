https://sputniknews.com.tr/20221113/almanyada-sol-orgutlerin-cagrisiyla-hukumete-karsi-hayat-pahaliligi-protestosu--1063380880.html

Almanya'da sol örgütlerin çağrısıyla hükümete karşı hayat pahalılığı protestosu

Almanya'da sol örgütlerin çağrısıyla hükümete karşı hayat pahalılığı protestosu

Sosyal Demokratlar-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetine yönelik protestolar artıyor. Berlin'de dün sokaklara dökülen binlerce kişi, hayat pahalılığı krizini... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T13:36+0300

2022-11-13T13:36+0300

2022-11-13T13:43+0300

ukrayna krizi

almanya

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Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi ve yüksek enflasyon sarmalındaki Almanya'da hükümeti protesto gösterileri tırmanıyor. Alman başkentinde sol örgütler, destekçilerini sokaklara çıkmaya ve hükümetten artan gıda ve kira fiyatlarını düşürmek için harekete geçmesini talep etmeye çağırdı. Cumartesi günü Berlin'de sokaklara dökülen binlerce kişi, hayat pahalılığı krizini protesto ederken zenginlerden daha yüksek vergiler alınmasını istedi. Göstericiler, hükümetten pek çok talepte bulunurken, "Yukarıdan aşağıya yeniden dağıtın!" pankartı eşliğinde servetin yeniden dağıtılmasını da talep etti.Başka bir pankartın ifadesiyle 'kârları insanların ihtiyaçlarının önüne koyan' ekonomik sistemi eleştiren protestoya yaklaşık 7 bin kişi katıldı.Almanya'daki enflasyonun 70 yılı aşkın süredir en yüksek seviyesinde olduğu ve ekim ayında yüzde 10.4'e ulaştığı bir zamanda geldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde fiyat artışları hane halklarını ve şirketleri vururken, GSYİH'de yüzde 0.4'lük daralma öngören hükümet, 2023'te yürürlüğe girecek olan gaz ve elektrik fiyatlarına kısmi üst sınır getirmek gibi uygulamalarla artan enerji fiyatlarını dizginleme çabasında. Ama bu arada demiryollarında sübvansiyonlu yolculuk dahil diğer hafifletici önlemlerin çoğu sona erdi.Bu kez protestocularla aynı telden çalan Alman ekonomi uzmanları da sürekli artan enerji fiyatlarıyla mücadele eden hane halklarına yardım etmenin bir yolu olarak hükümetin yüksek gelir grubu üzerindeki vergileri artırmasını önerdi. Ancak ekonomi ve maliye bakanları öneriyi reddettiklerini açıkladı.Geçen hafta enerji düzenleyici Federal Ağ Kurumu Başkanı Klaus Müller, Almanya'nın yeterli gaz stoklarına sahip olmasına rağmen, ülkenin oldukça zorlu bir kış geçireceğini söyledi. Müller "Ziyadesiyle gaz topladık, ama kış uzun sürebilir. Gaz sıkıntısı yaşamamak için gaz tasarrufu yapmalı, LNG terminalleri kurmalı ve altyapımızı güvence altına almalıyız" dedi.Önceki hafta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den 'Alman vatandaşlarının mütevazı olmayı öğrenmeleri ve mevcut kriz sırasında fedakar yapıp kayba uğramayı kabul etmeleri gerektiği' açıklaması geldi. Rusya yaptırımlarının uygulanmamasını isteyen Almanya için Alternatif (Afd) Eşbaşkanı Tino Chrupalla, ekim sonundaki açıklamasında Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına sabotajların ardından, Almanya'nın hidrokarbon satışı ve dağıtımında Avrupa'nın gaz merkezi olmaktan çıktığını, Rus fosil yakıtlarını artık Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerden satın almak zorunda kalacağını belirtmişti.Almanya geçen ayın ortasında gaz stoklarını yüzde 95 doldurma hedefine ulaştı, ama bunun için Katar ve ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına en az 1.5 milyar euro harcadı.

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