https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-calisan-aptal-mi-elestirileri-esliginde-yurttas-parasi-uygulamasi-meclisten-gecti-1063337267.html

Almanya'da 'çalışan aptal mı' eleştirileri eşliğinde 'yurttaş parası' uygulaması meclisten geçti

Almanya'da 'çalışan aptal mı' eleştirileri eşliğinde 'yurttaş parası' uygulaması meclisten geçti

Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji ve yüksek enflasyon krizi döneminde iki çocuklu işsiz çifte 1598 euro ödenmesini sağlayacak yurttaş parası, mecliste... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T19:53+0300

2022-11-11T19:53+0300

2022-11-11T19:53+0300

ekonomi

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işsizlik maaşı

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Almanya'da işsizlik parasının resmi adı olan Hartz IV, yurttaşlık parası adını aldı. Sosyal Demokrat Parti (SDP)- Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetinin yurttaş parası reformu, ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) sıkı muhalefetine rağmen, dün parlamentonun alt kanadı Meclis'ten (Bundestag) geçti. Pazartesi günü parlamentonun üst kanadı Federal Konsey'de (Bundesrat) oylanacak. Bu kez Hıristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) 'onaylanmasını önlemek için sıkı direniş' açıklaması geldi. Reforma göre halihazırda yapılan yardım ile 1 Ocak 2023'ten itibaren yurttaş parası adı altında yapılacak aylık yardımın miktarları şöyle: Bekarlar ve bekar ebeveynler 449-502 euro. Çiftler 404-451 euro. 18-24 yaş arası çocuklar 360-402 euro. 14-17 yaş arası çocuklar 376-420 euro. 6-13 yaş arası çocuklar 311-348 euro. 5 yaşına kadar olan çocuklar 285-318 euro.Yani ailelere kişi başı ve çocuk sayısına göre yardım yapılacak.Bunların yanısıra işsizler, ısıtma dahil kira yardımı alacak. Bekar için 404 euro ve -misal-8 ile 12 yaşlarında 2 çocuğu olan bir çift için 751 euro ısıtma dahil kira desteği verilecek.Daha önce Bild gazetesi, 6 ile 13 yaş arası iki çocuğu olan her iki eş vatandaşlık parası alıyorsa, iki yetişkin için 902 euro, iki çocuk için 696 euro, yani toplamda 1598 euro ödeneceğini hesaplamıştı. Habere "Hartz çılgınlığı: Çalışan herkes gelecekte aptal konumuna düşecek" manşetini uygun görmüştü.Bugüne dek Hartz IV kapsamında Çalışma Kurumu'nun gösterdiği işleri kabul etmeyenlerin ödemelerinde kesinti yapılıyordu. Yurttaşlık parası uygulamasında ilk 6 ayda ödemelerde kesinti olmayacak. 60 bin euroya kadar olan varlık dikkate alınmayacak. Kendi konutlarında oturanlar ilk 2 yıl boyunca evlerini satmaya zorlanmayacak.83 milyon nüfuslu Almanya'da 2022'de yaklaşık 2.4 milyon kişi işsiz olarak kayıt yaptırdı, bunların yaklaşık 924 bini uzun süreli işsizdi. Toplam nüfusun yüzde 6.5'i devlet yardımıyla yaşamını sürdürüyor. Sosyal yardım alanlar arasında göçmenlerin oranı yüzde 40, Türkiye kökenli göçmenlerin oranı ise yüzde 20. Sosyal yardım alanların oranının yüksekliği ve yeni uygulamayla verilecek miktarın daha da artması karşısında, bazı kesimler, bu olanaktan yararlananların çalışmak istemediği yorumunu yapıyor. Yurttaş parası uygulamasına sert muhalefet yürüten CDU lideri Friedrich Merz, yürürlüğe girmesi halinde 'kendisinden sorumlu yurttaşın giderek yardım alan yurttaşa dönüşeceği, kişisel sorumluluğun değil, koruyucu devlet anlayışının ön plana çıkacağı' eleştirisini getirdi.Yurttaş parasını bu haliyle Federasyon Konseyi'nde durdurmak için elinden geleni yapacağını söyleyen CSU lideri Markus Söder de uygulamanın 'dar gelirli çalışanlara haksızlık' yaptığını savundu. Söder, "Çok çalışmak zorunda olan alt gelir gruplarını dezavantajlı duruma düşürüyor: Her gün geçimini sağlamaya ve ayın sonunu getirmeye çalışan kasiyerler, kuaförler, otobüs şoförleri, polisler, sonunda anlayacak ki, çalışmamak neredeyse çalışmak kadar kazanç getiriyor" diyerek ekledi: "Bu adil değil."

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almanya, vatandaşlık, yurttaş, para, sosyal yardım, işsizlik, işsizlik ödeneği, işsizlik maaşı