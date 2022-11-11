https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-doner-10-euro-oldu-tuketici-tepkili-1063314472.html
Almanya'da döner 10 euro oldu, tüketici tepkili
Almanya'da döner 10 euro oldu, tüketici tepkili
Enerji krizi ve enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı Almanya'da pek çok alanda olduğu gibi ülkede büyük ilgi gören dönere zammı da beraberinde getirdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T07:50+0300
2022-11-11T07:50+0300
2022-11-11T07:50+0300
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almanya
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Ekmek arası döner fiyatlarının 7.5 euro ile en fazla arttığı kentlerden olan Frankfurt'ta bazı dönerciler döneri 10 euroya satmaya başladı. Sabah gazetesinin haberine göre fiyat yükselten TonBul Hacıbaba Döner'in sahibi Uğur Yumuşakbaş, "Maalesef bu durumdan biz de hoşnut değiliz, ancak et ve hammadde maliyetlerimiz çok arttı. Zamma mecbur kaldık" dedi.Almanya'da en popüler fastfood ürünlerinden biri haline gelen dönerdeki bu fiyat artışı, tüketicilerin tepkisine sebep oldu.Geçtiğimiz haftalarda Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/scholza-doner-protestosu-doner-8-euro-oldu-putinle-konusun-doner-yine-4-euro-olsun-1062665312.html
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almanya, döner, zam
Almanya'da döner 10 euro oldu, tüketici tepkili
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Enerji krizi ve enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı Almanya'da pek çok alanda olduğu gibi ülkede büyük ilgi gören dönere zammı da beraberinde getirdi.
Ekmek arası döner fiyatlarının 7.5 euro ile en fazla arttığı kentlerden olan Frankfurt'ta bazı dönerciler döneri 10 euroya satmaya başladı.
Sabah gazetesinin haberine
göre fiyat yükselten TonBul Hacıbaba Döner'in sahibi Uğur Yumuşakbaş, "Maalesef bu durumdan biz de hoşnut değiliz, ancak et ve hammadde maliyetlerimiz çok arttı. Zamma mecbur kaldık"
dedi.
Almanya'da en popüler fastfood ürünlerinden biri haline gelen dönerdeki bu fiyat artışı, tüketicilerin tepkisine sebep oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." demişti.