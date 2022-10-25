https://sputniknews.com.tr/20221025/scholza-doner-protestosu-doner-8-euro-oldu-putinle-konusun-doner-yine-4-euro-olsun-1062665312.html
Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum
Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum
Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T00:03+0300
2022-10-25T00:03+0300
2022-10-25T00:31+0300
dünya
almanya
olaf scholz
döner
vladimir putin
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Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." diyor.Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/almanya-gazda-kitligi-onlemek-icin-tuketimini-yuzde-30-azaltmali-1062552239.html
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almanya, olaf scholz, döner, vladimir putin
almanya, olaf scholz, döner, vladimir putin
Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum
00:03 25.10.2022 (güncellendi: 00:31 25.10.2022) Abone ol
Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.
Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." diyor.
Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.
Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.
Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.