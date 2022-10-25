https://sputniknews.com.tr/20221025/scholza-doner-protestosu-doner-8-euro-oldu-putinle-konusun-doner-yine-4-euro-olsun-1062665312.html

Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum

Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T00:03+0300

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dünya

almanya

olaf scholz

döner

vladimir putin

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Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." diyor.Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

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almanya, olaf scholz, döner, vladimir putin