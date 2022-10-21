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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221021/almanya-gazda-kitligi-onlemek-icin-tuketimini-yuzde-30-azaltmali-1062552239.html
Almanya gazda kıtlığı önlemek için tüketimini yüzde 30 azaltmalı
Almanya gazda kıtlığı önlemek için tüketimini yüzde 30 azaltmalı
Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrası Avrupa’da başlayan enerji krizi, kıtada doğalgaz fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olurken... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T02:48+0300
2022-10-21T02:48+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
almanya
doğalgaz
gaz
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Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü tarafından ülke çapında 30 araştırmacı tarafından yapılan “Ariadne Projesine” göre, enerji krizinde Alman vatandaşlarının gaz tüketimini geçmişte olduğundan daha fazla sınırlaması gerekiyor.Çalışmada uzmanlar, Almanya'nın gaz krizinden nasıl çıkabileceğine dair çeşitli modeller ve senaryolar hesapladı.Araştırma sonuçları, enerji güvenliği ve iklimi korumanın uyumlu olduğunu gösterirken, Almanya’nın, gaz kıtlığını önlemek ve hükümetin 2045 iklim hedeflerine ulaşmak için gaz tüketimini en az yüzde 30 azaltması gerektiğini ortaya koydu.Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü'nün Ariadne Projesi Başkan Yardımcısı Gunnar Luderer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kriz (enerji krizi) öncesine göre gaz tüketiminin yüzde 30 düşmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.Çalışmanın sonuçları ayrıca Alman sanayisinin yüksek enerji fiyatlarına "önemli ölçüde daha duyarlı" olduğunu ortaya koyarken, 2022'de sanayinin gaz kullanımın bir önceki yıla göre yüzde 20 düştüğünü gösterdi.Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/almanyadaki-dunyaca-unlu-havai-fisek-gosterisi-enerji-krizi-nedeniyle-iptal-edildi-1062459957.html
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avrupa, almanya, doğalgaz, gaz
avrupa, almanya, doğalgaz, gaz

Almanya gazda kıtlığı önlemek için tüketimini yüzde 30 azaltmalı

02:48 21.10.2022
© Sputnik / Maria DevakhinaPetek * Kalorifer - ısınma - ısıtma
Petek * Kalorifer - ısınma - ısıtma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Maria Devakhina
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Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrası Avrupa’da başlayan enerji krizi, kıtada doğalgaz fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olurken, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın gazda kıtlığı önlemek için tüketimini en az yüzde 30 azaltması gerektiği belirtildi.
Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü tarafından ülke çapında 30 araştırmacı tarafından yapılan “Ariadne Projesine” göre, enerji krizinde Alman vatandaşlarının gaz tüketimini geçmişte olduğundan daha fazla sınırlaması gerekiyor.
Çalışmada uzmanlar, Almanya'nın gaz krizinden nasıl çıkabileceğine dair çeşitli modeller ve senaryolar hesapladı.
Araştırma sonuçları, enerji güvenliği ve iklimi korumanın uyumlu olduğunu gösterirken, Almanya’nın, gaz kıtlığını önlemek ve hükümetin 2045 iklim hedeflerine ulaşmak için gaz tüketimini en az yüzde 30 azaltması gerektiğini ortaya koydu.
Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü'nün Ariadne Projesi Başkan Yardımcısı Gunnar Luderer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kriz (enerji krizi) öncesine göre gaz tüketiminin yüzde 30 düşmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.
Çalışmanın sonuçları ayrıca Alman sanayisinin yüksek enerji fiyatlarına "önemli ölçüde daha duyarlı" olduğunu ortaya koyarken, 2022'de sanayinin gaz kullanımın bir önceki yıla göre yüzde 20 düştüğünü gösterdi.
Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.
Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.
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